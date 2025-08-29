Lotus náhle propustil přes 40 procent všech zaměstnanců. „Je to jako rána pěstí do břicha,” říkají místní
Petr ProkopecLegendární britská automobilka měla pod taktovou čínského Geely vzkvétat, ale neděje se to. Číňané se pokusili z tradičního výrobce lehkých spalovacích sporťáků udělat producentem těžkých elektrických SUV a tento plán zjevně selhal. Pořád ale může být hůř.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Britská automobilka Lotus byla založena už v roce 1952 jako garážová firma Colina Chapmana. Její první továrna vznikla přestavěním starých koňských stájí, sedm let po svém zrodu ale přesídlila do modernějšího podniku v Cheshuntu. V tom ovšem vydržela jen do roku 1966, kdy koupila bývalé vojenské letiště v Hethelu. Tam sídlí dodnes, přičemž kromě moderní fabriky má k dispozici také někdejší ranvej ideální k testování chystaných novinek.
Jakkoli ovšem Lotus proslul jako výrobce velmi schopných sportovních aut, prakticky po celou svou existenci bojoval s finančními potížemi. I proto nakonec skončil v rukou Číňanů, v roce 2021 totiž většinový podíl odkoupilo Geely. A právě tato firma rozhodla, že budoucností Britů jsou elektrická SUV a supersporty. Dnes se však ukazuje, že šlo o šlápnutí vedle, které se Lotusu může vymstít. Dokonce natolik, že už o britskou firmu nepůjde.
BBC totiž informuje o náhlém propuštění 550 zaměstnanců právě v Hethelu. V ústředí Lotusu dosud pracovalo zhruba 1 300 lidí, padáka tedy dostává 42 procent veškerého personálu. Dle Bena Goldsborougha, zástupce Jižního Norfolku v britském parlamentu, je to něco jako „rána pěstí do břicha“. Politik však zároveň dodal, že „zabráněno bylo tomu nejhoršímu scénáři, tedy úplnému a definitivnímu ukončení aktivit Lotusu na britské půdě“.
Otázkou je, zda se Goldsborough neraduje předčasně. Jakkoli totiž sice britská automobilka uvádí, že jejím aktivitám silně ublížila americká cla, faktem zůstává, že USA nikdy pro Lotus nebyly klíčovou destinací. Historicky značka prodávala nejvíce aut ve své domovině, které se ne nadarmo říká kolébka motorismu. A právě místním nadšencům lehká spalovací auta vyhovovala nejvíc, brát je mohli i na řadu lokálních okruhů.
Do těchto mantinelů zapadá i Emira, která měla být posledním spalovacím vozem značky. Jako taková mohla být vytěžena způsobem vedoucím k nacpání firemní pokladny až k prasknutí. Koneckonců, kdo vám dnes nabídne šestiválcové benzinové kupé bez jakékoli formy elektrifikace, které neváží ani tunu a půl, a má pohon zadních kol a manuální převodovku? Počet takových značek se začíná blížit nule.
Lotus přitom mohl těžit ze své reputace a bodovat u milovníků pravověrných sportovních aut nejen v Británii, ale po celém světě. Jak jsme ale zmínili, Číňané budoucnost této značky viděli jinde, a proto chtěli Emiru poslat do důchodu co nejdříve. Zda je takový plán v platnosti, nevíme, vše tomu ale naznačuje - toto kupé se totiž vyrábí právě v Hethelu, zatímco elektromobily má na povel čínská pobočka firmy.
Automobilka pak sice uvádí, že vyhození 42 procent zaměstnanců je krokem k její „udržitelné budoucnosti”, nicméně počet lidí pracujících v Hethelu na spalovacích sporťácích se systematicky snižuje již třetím rokem. Nebylo by tak překvapivé, kdyby se Lotus postupem času stal minulostí, popř. jen značkou aut vyráběných v Číně a nabízených primárně tam.
Emira by v dnešním světě mohla být bestsellerem, spalovací kupé s manuálem však přesto strádá. Stojí za tím řada chybných kroků vedoucího managementu pracujícího pod taktovkou čínských majitelů. Foto: Lotus
