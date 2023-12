Luxus za cenu základní Fabie: K mání je zánovní BMW 7, jediný majitel s ním pomalu jezdil jen do servisu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: JVB Autos, publikováno se souhlasem

To je kus auta, co říkáte? A víte, kolik válců má pod kapotou? Osm, navíc v kompaktním balení, které s nádrží na 88 litrů auto pošlou s noblesou i na cestu kolem světa. To vše může být vaše i s roční zárukou za cenu Fabie 1,0 se třemi válci a klimatizací coby vrcholem luxusu.

Když se koncem 20. století ujal vedení designu BMW Chris Bangle a naplno rozvinul svůj specifický smysl pro krásu, nejeden konzervativní příznivec značky přemýšlel o jeho fyzické likvidaci. Jeho prvotní díla nebyla nijak zvlášť kontroverzní, když však dal za vznik řadě 7 generace E65 resp. E66, musela mu přijít slušná řádka výhružných dopisů. Tento vůz byl náhradou za dodnes elegantní a ikonickou generaci E38 a publikum velmi ostře rozdělila. Atraktivní pro spoustu lidí nebyla ani svého času a do krásy podle nás nezestárla už vůbec. Pokud ovšem patříte na tu stranu, které se líbila a dodnes pro ni máte slabost, ukážeme vám kousek, který je stále jako nový a může být váš za velmi přijatelnou cenu.

Od roku 2003 najel v rukou jediného majitele pouhých 43 tisíc kilometrů, takže je dodnes zánovní. Uvážíme-li, že jde o 20 let času, znamená to, že majitel s autem jezdil pomalu jen do servisu, když se něco pokazilo nebo nebylo podle jeho představ - jen 2 tisíc kilometrů najetých za rok na víc ani nevystačí. Jde tak dost možná o ideální nájezd, neboť pro auta je obecně lepší, když jezdí málo a mají pravidelný servis, než když nejezdí vůbec a stojí v garáži. Tento vůz tedy pravidelně jezdil a byť časově nezbytných servisních úkonů vůz mnoho neabsolvoval, pravidelně pod dohledem byl.

Majitel dbal ovšem hlavně na vizuální stránku věci. Vůz zjevně vypadá jako nový, nenese prakticky žádné viditelné známky používání. Ani na karoserii nenacházíme žádné škrábance, které se leckdy na nových autech objevují nepříjemně rychle. Interiér vypadá též skoro netknutě a po stránce výbavy tu není snad nic, co by člověku mohlo chybět - pravda, nejsou tu žádné velké vymoženosti typu infotainment pro cestující vzadu, vše nezbytné v této třídě aut ale na palubě je.

Máme tu čest s verzí 735i, pod kapotou je tedy benzínová 3,5 V8 (skutečně osmiválec) o 272 koních výkonu. Byl to toho času základní osmiválec, takže smyslem jeho existence byla noblesa, nikoli dynamika. I tak s ním řada 7 s ním dokázala zrychlit na stovku za 7,5 sekundy a rozjet se až na 250 km/h, to přede neurazí. A byť jezdí za 10 litrů benzinu, i když se snažíte, s 88litrovou nádrží pořád dojede na světa kraj na jedno natankování.

Řada 7 E65 a E66 se přes nevraživé přijetí stala svého času nejprodávanější generací vrcholného mnichovského sedanu vůbec, takže není vzácná, ale pořád je to špičkový luxusní vůz. A v tomto stavu a provedení už vzácností je. Vůz na fotkách níže přesto může být váš za 15 950 euro, tedy asi 390 tisíc Kč. Dost na starou sedmičku, ale na tuto sedmičku? Mít takové auto za cenu prakticky úplně základní Fabie nám přijde zajímavé, i dnes nabídne násobně větší luxus, dynamiku, výbavu, cokoli. Také bude vyžadovat náročnější údržbu, pochopitelně, ale to už je součástí hry. Ta tady navíc není moc riskantní, neboť prodávající si je kondicí vozu tak jistý, že k němu dává i roční záruku krytou nizozemským Bovagem (sdružení prodejců a opraven aut), takže se ani nemusíte bát náhlých nečekaných výdajů. Není to... zajímavé?

Tohle BMW řady 7 přežilo 20 let mírné služby v neskutečném stavu. Krasavec to pořád není, za cenu základní Fabie ve stavu 1A ale stojí za úvahu. Foto: JVB Auto's, publikováno se souhlasem

Zdroj: JVB Auto's@Marktplaats

Petr Miler

