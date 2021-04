Extrém mezi luxusními hotely na kolech stojí až přes 40 milionů, jako jediný nabízí i sklep před hodinou | Petr Prokopec

Ve světě, kde je limitem jen stav vašeho konta, vznikají fantastické věci. Tento obytný vůz je jednou z nich - výrobce splní zákazníkům jakékoli přání, a tak není problém ani několik koupelen, ložnic nebo dokonce sklep.

Společnost Featherlite byla založena již v roce 1973 a je vůbec nejstarším americkým výrobcem celohliníkových přívěsů. Slavnou se nicméně stala až ve chvíli, kdy začala začala zásobovat šampionát NASCAR. Své plaťáky totiž dodává hned 85 procentům týmů a právě v tomto prostředí přišla na to, že by mohla nabízet i obytná auta. Během let se pak vypracovala ve světovou špičku, které se dnes málokdo blíží. Dokládá to i model Prevost Featherline z roku 2007, který se nyní objevil v prodeji a disponuje zcela unikátním, nikdy dříve neviděným prvkem.

Specialitou tohoto vozu sklep, což je něco, co působí u obytného vozu až absurdně. Pochopitelně, takový stoj nejezdí pod zemí, je třeba trochu představivosti. Ve své podstatě jde o patrový autobus, přičemž v tom spodním se nenachází pouze úložné prostory, generátor energie či venkovní kuchyně a zábavní systém, ale rovněž ložnice schopná ubytovat dva menší nebo jednoho velkého nocležníka. Přístupné je přitom jak zvenčí, tak i zevnitř. A jakkoliv se vstupní otvor zdá být miniaturní, Andrew Steele, který tento čtrnáct let starý obytňák mohl otestovat, se jím bez problémů protáhne.

Je nicméně nutné dodat, že společnost Featherlite vám umožňuje konfigurovat interiér zcela dle individuálních představ. Namísto oné ložnice tedy můžete mít cokoliv, přičemž oficiální fotky odhalují třeba i prostor zasvěcený grilovacím pomůckám. Specifikovat si nicméně můžete i ono patro s výsuvnými boky. Dovnitř se tak snadno vejde hned několik koupelen, neboť první se nachází v přední části vozu a je spárována s toaletou. V zadní části pak najdete prostorný sprchový kout a prádelnu, umyvadlo s odpadem však může být i součástí ložnice.

Značnou variabilitu máte také při výběru materiálů. V tomto ohledu přitom společnost prakticky nezná hranic, k mání jsou tedy mimo jiné třeba granitové dekory, skříňky z jakéhokoliv dřeva či potahy křesel a gaučů z jemné italské kůže. Televize na vás může vykouknout prakticky z jakéhokoliv rohu, LEDkami pak můžete protkat strop, podlahu i stěny. V případě pitné vody nádrže poberou přes 600 litrů, přičemž filtrační systém následně vše převede do nádrže na vodu na splachování a teprve posléze do nádrže na vodu odpadní.

Ohřát si pochopitelně můžete jak vodu, tak i podlahu, jediným limitem jsou tak vlastně jen vaše finanční možnosti. A jak už asi tušíte, ty by měly být spíše neomezené. Přestože má konkrétní vůz na videu níže na krku čtrnáct křížků a najel již 97 tisíc mil (156 tisíc km), k mání je za nemalých 499 999 USD (cca 10,9 milionu Kč). U zcela nových vozů ovšem není problémem ani čtyřnásobek této sumy, špičkové modely stojí i přes 40 milionů. Vše vlastně jen závisí na vašich tužbách, které evidentně mohou pocházet i z říše fantazie. Přesto budou nejspíše splněny.

Obytné autobusy společnosti Featherlite nesnesou srovnání s konkurencí. Jsou totiž nejen luxusní, ale také značně variabilní. Zvolit si tak můžete počet koupelen i ložnic, z nichž jedna se může nastěhovat do „suterénu“. Foto: Featherlite Coaches

