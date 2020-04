Luxusní limuzína Mercedesu je po 19 letech v garáži na prodej jen s 300 km před hodinou | Petr Prokopec

Nevíme, jak přesně k tomu došlo, od svého svého vzniku v roce 2001 ale najel tento výjimečný Pullman S600 pouhých 300 kilometrů. Pod má V12, za přepážkou čtyři sedadla a nestojí nesmyslně mnoho.

Není tomu dlouho, co jsme vám mohli ukázat Mercedes-Benz 600 Pullman z roku 1975. Ten se před třinácti let dočkal neskutečné konverze, kterou si objednal jeden z arabských šejků. Přestavbou byla pověřena sama automobilka, která sáhla hlavně do skladů s díly Maybachu. I přesto jí však zabralo dlouhých sedm let, než modernu s klasickou dokázala spojit. Onen šejk ale už o vůz ztratil zájem, pročež si světový unikát nyní můžete pořídit vy. Do kapsy ale kvůli tomu musíte sáhnout pro neskutečných 2 150 000 Eur, tedy bezmála 60 milionů Kč.

Pokud jste při pohledu na onu cifru pro změnu ztratili zájem vy, vůbec se vám nedivíme. Pokud do placu hodíme částku 175 tisíc Eur (cca 4,8 milionu Kč), bude vám to nejspíše připadat opět jako spousta peněz. Tentokrát za ni ale lze pořídit jinou extrémně dlouhou limuzínu s třícípou hvězdou ve znaku, která je mnohem modernější a navíc nikdy pořádně nejetá.

Jedná se o Pullman S600 vyrobený v roce 2001, která má najeto pouhých 300 km. Ano, čtete správně, jen tři sta kilometrů, což v podstatně nestojí za povšimnutí. V podstatě se tak vlastně jedná o auto, které někdo uskladnil, aby vás nyní mohl vrátit v čase. Pokud vám tedy nevadí styl staršího Mercedesu třídy S generace W220, může to pro vás být to pravé ořechové.

S čím lze v tomto případě počítat? Pokud se nejprve podíváme pod kapotu, pak s 5,8litrovým motorem V12 s tříventilovou technikou a 367 koňmi. Tento výkon je párován s více než 2,5tunovou hmotností, na dechberoucí jízdní dynamiku lze tedy zapomenout. Nedá se však předpokládat, že by si někdo pořizoval limuzínu s rozvorem dosahujícím 4 060 milimetrů na trhání asfaltu. Prioritou je tu komfort, a toho dostane plnou porci hned šestice pasažérů.

Za přepážkou oddělující řidiče a spolujezdce od VIP kabiny se totiž skrývají čtyři proti sobě otočená křesla, která lze nezávisle nejen nastavovat, ale také vyhřívat či chladit. Nechybí ani lány kůže či dřevěné dekory, multimediální technika nicméně odpovídá datu výroby. Pokud tedy v tomhle ohledu chcete jít s dobou a užívat si chlazených nápojů v rytmu operních árií, čeká vás po koupi ještě investice do modernizace.

Dá se nicméně předpokládat, že ať již budou vaše dodatečné požadavky jakékoliv, přes sumu 200 tisíc Eur (5,5 milionu korun) byste se dostat neměli. Je to pořád spousta peněz, ve srovnání s přepracovaným Grosserem ale o citelně přijatelnější sumu, navíc za modernější a dodnes prakticky nový vůz.

Zdroj: Auto Leitner

Petr Prokopec