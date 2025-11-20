Německý dálniční superexpres je levně k mání málo jetý, za cenu obyčejné Octavie vás v bavlnce sveze 300 km/h

Nic proti nové Octavii, ale zkuste s ní vyrovnat tohle auto v jakémkoli jednotlivém ohledu, natož pak ve všech současně. Provozní náklady? Možná, optikou pořizovací ale kupodivu nejde o dva jiné světy, máme-li se v případě Alpiny B7 bavit o ojetině.

před 3 hodinami | Petr Miler

Foto: Autohaus Thoma, publikováno se souhlasem

Německé sedany nejvyšších tříd mají obvykle jeden úkol - rychle a komfortně převážet své majitele na dlouhé vzdálenosti, ať už na předním nebo zadním sedadle. Na vrcholu nabídky těchto strojů najdeme vozy jako Audi S8 či Mercedes-AMG třídy S, které svou samozřejmou noblesu spojují s vysokou dynamikou. Vedle nich bychom ale neměli zapomínat ani na toho třetího vzadu, který se jim obvykle nemůže rovnat množstvím prodaných exemplářů, o to zajímavější nabídku ale představuje. Říká si Alpina B7.

Také tento vůz je obvykle doma na dlouhých cestách za prací či zábavou, čemuž odpovídá i jeho typická kilometráž. První majitelé s ním často během pár let najedou i stovky tisíc kilometrů a pak jej pustí do oběhu, kde je k mání za stále celkem vysoké ceny. Dnes vám ale ukážeme exemplář, který se běžným měřítkům vymyká.

Jde o Alpinu B7 z roku 2010, tedy vůz na bázi páté generace BMW řady 7 s interním označením F01. S motorem 4,4 V8 s dvěma turby a výkonem 507 koní je to rychlík i na dnešní poměry, když se na stovku rozjede za 4,8 sekundy a dokáže pelášit až rovných 300 km/h. Alpiny navíc nejsou jen rychlé, ale i velmi noblesní a tento kus není výjimkou. A čiší to z něj na dálku.

Oděn do černé barvy není zvenčí vyloženě nápadný, s převážně béžovým interiérem s dřevěným ale uvnitř i po 15 letech od svého zrodu působí noblesně. A jeho stav se zdá být velmi dobrý. Uvnitř ani zvenčí není patrné žádné dramatické opotřebení, pomineme-li osahaný volant či lehce odřená kola. Německý prodejce hovoří o perfektním technickém stavu po všech relevantních stránkách. A není divu, s tímto strojem nikdo nikdy moc nejezdil, a tak za dekádu a půl na světě let najel jen 99 510 km. To je na B7 F01 po tolika letech vážně málo, však ujet ani ne 7 tisíc km ročně s autem tohoto kalibru je skoro hřích. Ale tím lépe pro nového majitele.

Tím se může stát kdokoli, kdo zaplatí 39 890 euro, tedy asi 960 tisíc Kč. Co za takové peníze dnes koupíte mezi novými auty? U Škody to bude stačit leda na 150koňovou Octavii 2,0 TDI s trochu lepší výbavou, to je celé.

Je to tedy docela lákavá cena na stále velmi dobře působící auto takového kalibru, které nevzniklo ani v 200 exemplářích (tento má mimochodem číslo 16) a do budoucna by nemělo klesat na ceně zdaleka tak moc, jako BMW řady 7 z té samé doby. A srovnání s Octavií TDI je skoro komické. Ne snad, že by tahle škodovka byla špatná, naopak. Ale zkuste s ní v luxusu přejet klidně celé Německo v rychlostech okolo 300 km/h? Nic takového Octavie neumí, ani zdaleka, přitom ho od této B7 bude dělit jen necelých 100 tisíc najetých kilometrů.


Alpina B7 neztratila své kouzlo ani po 15 letech, zachovalá a málo jetá vypadá šik, zvlášť v této decentní specifikaci. Při tak malém nájezdu je za cenu nových vozů stojících o několik tříd níž zajímavou nabídkou. Foto: Autohaus Thoma, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autohaus Thoma@Autoscout24.de

