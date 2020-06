Drahé značky aut si aspoň na jednom místě mnou ruce, prodeje tam radikálně rostou před 8 hodinami | Petr Prokopec

Může se zdát, že současná situace zná jen více či méně poražené, není to ale tak úplně pravda. Porsche, Lamborghini nebo BMW letos dokonce dosahují historických rekordů, ale jen v Koreji.

Koronavirus se opravdu razantním způsobem podepsal na stavu automobilového průmyslu. Po dlouhou dobu byly uzavřené továrny i showroomy a jakkoliv od té doby došlo na rozvolnění restrikcí, tedy alespoň ve většině zemí, trh zasáhla značná nejistota. Nikdo si totiž není jist, zda náhodou zítřejší den nebude tím posledním, kdy jde do práce. Vyprávět by o tom ostatně mohli třeba zaměstnanci BMW, tedy té automobilky, jež ještě před pár měsíci prohlašovala, že propouštět nebude. Přesto nyní rozdala deset tisíc výpovědí a nikdo není schopen říci, zda je to konečné číslo. Koupě nového vozu je tak zkrátka pro spoustu zákazníků tím posledním, nač myslí.

Přesto zde aktuálně máme trh, ze kterého přichází nadmíru pozitivní zprávy. Stojí za nimi zástupci luxusních značek, pro které se letošek paradoxně i přes dopady koronaviru stal rekordním. Kupříkladu Holger Gerrmann, šéf korejského zastoupení Porsche, uvedl, že firma prodala od ledna do května o 46 procent více aut než loni ve stejném období. Rok 2020 je tedy jejím vůbec nejlepším. Stejný posun je spojen také s již zmíněným BMW, jehož řada 5 se v Koreji prodává relativně lépe než v jakékoliv jiné zemi.

Absolutního vrcholu na korejském trhu dosahuje také Lamborghini, zatímco domácí Genesis prodalo více kusů dražšího sedanu G80 než níže postavených modelů. A nejde pouze o tyto značky, nahoru letěla všechna auta s cenami nad 100 milionů Wonů (cca 1,96 milionu korun), a to o souhrnně o neskutečných 70 procent. Celkově jich bylo prodáno 15 667 kusů, zatímco trh s mainstreamovými vozy se meziročně propadl o 10 procent. Takový vývoj nikdo nečekal.

Dle expertů však růst luxusních modelů má své opodstatnění v mnoha faktorech. Tím prvním je skutečnost, že majetek 20 procent nejbohatších lidí v Koreji vzrostl o 6 procent, zatímco situace 20 procent nejméně majetných zůstala na loňské hladině. Kromě toho v zemi šly razantně nahoru ceny nemovitostí, hlavně ve velkých městech. Luxusní auta se tak stala alternativou, v čem utopit „zbytečné peníze”, přičemž zejména exotické supersporty si lidé pořizují spíše jako investici než na ježdění.

Zároveň je třeba zmínit, že Korea se s koronavirem vypořádala poměrně rychle, pročež pandemie nestihla napáchat tak výrazné škody na místní ekonomice jako ve zbytku světa. To ovšem možná i překvapivě může vést k jednomu nečekanému problému - kvůli oněm odstávkám výroby a velkému zájmu mohou být korejští prodejci zakrátko vyprodaní na měsíce dopředu. V takovém případě by nahoru mířily i ceny, což by za současné situace bylo vskutku paradoxní.

