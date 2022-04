Madonna prodává své rozlehlé sídlo v soukromém resortu, fascinuje i svou podsvícenou garáží dnes | Petr Prokopec

Je to sídlo na úrovni popové královny, třebaže ona sama se o jeho zrod nezasloužila. Těžko říci, zda jej cíleně koupila jako investici, na každý pád původní stavbu částečně přebudovala a teď za ni žádá o hodně víc, než kolik za ni sama dala.

Madonna je sice královnou popu, jako milovnici aut ji ale neznáme. A to přesto, že se objevila i v kultovním krátkém snímku The Star od BMW, kde ji řidič v podání Cliva Owena povozil v manuálním osmiválcovém M5 E39. Může být proto překvapivé, že zpěvačka aktuálně prodává rezidenci určenou především milovníkům aut. Jedním z jejích výjimečných prvků je totiž neony podsvícená garáž pro pět vozů, která může z fleku zastat i úlohu exkluzivního showroomu.

Celý komplex vznikl teprve v roce 2017 a tvoří jej tři budovy o celkové ploše 1 244 metrů čtverečných, ve kterých se nachází devět ložnic a jedenáct koupelen. Původně jej nechal vybudovat rapper Abel Tesfaye známější jako The Weeknd, který luxusním automobilům fandí o poznání více. Ve zmiňované garáži, jejíž podsvícení lze měnit mezi purpurovou, zelenou a modrou, přitom ustájil Lamborghini Aventador SV Roadster, McLaren P1, Bentley Mulsanne i klasické Porsche 911 z 80. let.

Rezidenci si nicméně rapper užíval necelá tři léta, než ji v roce 2020 nabídnul k prodeji. Tehdy za ni požadoval 25 milionů dolarů (dnes cca 571 milionů Kč), kterou kromě zmíněného ospravedlňoval i další standard bohatých, tedy kupříkladu privátní kino a lázně, hudební salónem, basketballové hřiště či třeba honosná kuchyně. Na oslovení publika to ale nestačilo, po roce tak byla požadovaná cena snížena na 22 milionů USD (asi 502 milionů Kč).

Madonna měla nakonec sídlo v soukromém, a tedy uzavřeném resortu Hidden Hills na severu Los Angeles poblíž Malibu odkoupit za 19,3 milionu dolarů (asi 441 milionů Kč). Nyní jej znovu prodává za 25 995 000 dolarů (cca 594 milionů Kč). Na zvýšení ceny se podílí nejen zpěvaččino jméno, ale rovněž skutečnost, že venkovní stodola byla přebudována na tělocvičnu a taneční studio. Vše ostatní včetně dvou příjezdových cest ale zůstalo zachováno. Tedy včetně oné garáže.

Zdá se tedy, že Madonna není jen světoznámá zpěvačka, ale také protřelá investorka do realit. Různá sídla totiž vlastní po celém světě, a to nikoliv jen ve Státech - třeba v Portugalsku odkoupila panství z 18. století, v Londýně pak minimálně šest bytů. Většinu z nich pak sice využívá, mnohé však slouží jen jako dočasné útočiště, než dojde na jejich další prodej. Právě to je by měl být i případ rozlehlého komplexu v Hidden Hills.

