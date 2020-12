Jediný majitel 25 let schovával v garáži luxusní Mercedes, skoro nejetý ho prodává před hodinou | Mirek Mazal

Taková auta obvykle najezdí statisíce kilometrů za pár let, tohle ale jezdilo v průměru 238 km za rok. S naprostou většinou času v garáži je dodnes jako nové, až teď je na prodej.

Menší německý prodejce sídlící nedaleko Stuttgartu nabízí Mercedes-Benz třídy S z roku 1995. Na tom by na první pohled nebylo nic až tak zvláštního, pětadvacetiletá limuzína generace W140 si mezi léty 1991 a 1998 našla 430 tisíc majitelů, z nichž Němců byl jistě nemalý počet. Tento kousek ale zvláštní je.

To nejpohodlnější z automobilové nabídky devadesátých let minulého století našlo v tomto případě parťáka v relativně skromném šestiválci o objemu 3,2 litru. Výkon 231 koní (170 kW) byl tak akorát na rozumný provoz 5,1 metrů dlouhého vozu s hmotností 1 890 kilogramů. Plavný Mercedes dokázal rozhýbat techniku až k 225 kilometrům za hodinu, což prav

Spousta tehdejších eSek dnes může být ráda, že se vůbec rozjede, v případě černého kusu vystaveného v Remsecku o tom ale nemá smysl pochybovat. Auto mělo za 25 let své existence jediného majitele, který vůz prakticky permanentně garážoval. Najel s ním pouhých 5 950 tisíc kilometrů, což znamená průměrný nájezd 238 km ročně. Stačila jedna větší projížďka po Autobahnu a celý příděl na rok byl pryč.

Stav auta nabízeného na zdrojovém odkazu odpovídá zmíněnému, proto vnitřní kožená specifikace zůstala dokonale věrná čerstvě vyrobenému stavu. Hladké čalounění ladí s exteriérem, tmavý odstín Šedé narušují šedé části a nepostradatelné dřevo z ořechu. Nad rámec rozmařilých zvyklostí třídy S jistě stojí za zmínku přítomnost kompletně elektricky ovládaných sedadel vepředu, v roce 1995 byla výjimečná i automatická klimatizace, vyhřívané ostřiky předního skla nebo tepelně ochranné prosklení interiéru.

Všechny doplňky mají být stále plně funkční, při pohledu na udržované prostory tomu není problém věřit. Technika prý byla ošetřovaná stejnou pílí jako vzhled, takže případný druhý majitel má mít i vyhráno bez potřeby hledat spřáteleného automechanika. Spolehlivé dodržování servisních intervalů dokládá pečlivě vedená servisní knížka.

Cena je u takových vzácností ožehavé téma, dá se na ní koukat milionem pohledů. Inzerovaných 29 146 Eur alias 767 tisíc Kč není málo, ale je to moc? V nabídce nenajdeme adekvátního protikandidáta s podobnými atributy, takže posoudit to budete muset sami, tohle je kousek vážně vhodný spíše do muzea.

Mercedes S 320 z roku 1995 je hodně vzdálený současné generaci, jak ukazují u dobové fotografie automobilky. Právě to je na něm ale v nejetém stavu lákavé. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mobile.de

