Majitel a šéf automobilky Pagani ukázal svou garáž, je to fascinující místo | Petr Miler

Neudělal to kvůli tomu, že by se chtěl chlubit svými vozy, ukázal jich nakonec jen zlomek. Smyslem jeho poselství je vnést trochu více světla do života všem, kteří teď musí zůstávat hlavně doma.

Nežijeme zrovna v jednoduché době. Rozsáhlá omezení přijatá kvůli snahám zamezit šíření nového koronaviru změnila život spoustě z nás, třebaže ne každému stejně. Někteří už týdny pomalu nevytáhli paty z domu, neboť to jednak dělat ani neměli a kdyby přece chtěli, beztak neměli mnoho důvodů. Kdo může, pracuje z domova, zajet si do restaurace, fitness centra nebo si zaplavat je nereálné a těch pár cest pro jídlo a další nezbytnosti život příliš nenaplní.

Někdy není lehké se z toho nezbláznit, neboť monotónnost života řady z nás je bezprecedentní. Faktem ale je, že čím důslednější budeme, tím dříve se budeme moci vrátit k alespoň o trochu normálnějšímu bytí, třebaže stejné jako dříve asi hned tak nebude, pokud vůbec. Právě ke snahám podpořit lidi v respektování nastavených mantinelů se snaží i Horacio Pagani, zakladatel, majitel a šéf stejnojmenné automobilky, který k tomu ovšem přistoupil trochu jinak než ostatní, jako ostatně ke konstrukci svých aut.

Tento člověk prožil výjimečný život, na který na přiloženém videu částečně vzpomíná. Mladí prožil jako obyčejný kluk ve své rodné Argentině a jako mnoho mladých mužů byl uchvacován auty. Jeho snem se stal Jaguar E-Type, který patřil jednomu místnímu bohatému byznysmenovi, kterého nezřídka „pronásledoval” na bicyklu, aby spatřil jeho vůz v akci. Na rozdíl od jiných ale Horaciovi láska k autům zůstala, vystudoval techniku, chtěl pracovat pro automobilky a protože v Argentině žádné nemají, přestěhoval se do Evropy.

Po kariéře u Renaultu přesídlil k Lamborghini, kde pracoval hlavně na modernizaci jejich konstrukce. Byl velkým zastáncem použití tehdy extrémně exotického karbonu a za jeho široké nasazení horoval tak moc, že se v jednu chvíli nepohodl s vedením firmy. Chtěl, aby Lamborghini investovalo do společnosti Autoclave a když byl odmítnut, založil si podobnou firmu sám. Jeho snem ale byla vždy vlastní automobilka, a tak v 90. letech založil Pagani a zbytek už je dobře známá historie.

Dnes jde o velmi úspěšného a bohatého člověka, kterého stále neopustila láska k autům. Sbírá tedy vozy všeho druhu, i ty konkurenčních výrobců. To víme, svou garáž nám ale dosud neukázal a udělal to až nyní právě v souvislosti se snahou motivovat lidi k tomu, aby zůstali doma a našli si zábavu, které se třeba obvykle nevěnují. Jeho tipem je - nepřekvapivě trávit čas v garáži a uspokojovat svou automobilovou posedlost trochu jinak než běžně. Třeba si jen sednout do vlastního vozu, nastartovat jej, dát si kávu v hrníčku od Porsche či se kochat sbírkou angličáků.

Všechno tohle Horacio Pagani ve své garáži má a je to vážně fascinující místo. A to přesto, že ze svých aut nakonec ukáže jen dvě - vedle vlastní Huayry BC Roadster jde právě o Jaguar E-Type, který si zamiloval v mládí. Koupil si jej nakonec až v roce 1995, kdy šlo o ne až tak ceněný veterán (dnes je tomu docela jinak). Nechal si jej dodnes a stále se nad ním dokáže zamilovaně rozplývat.

Podívejte se na to sami, je to rozhodně inspirativní člověk. Nakonec i v dobách, které autům a všemu automobilovému příliš nepřejí...

Garáž Horacia Paganiho je jistě zajímavé místo, tam bychom trávili čas docela rádi. A to je jeho aut vidíme jen hrstku, video se věnuje jen dvěma z nich a řadě artefaktů okolo

