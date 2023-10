Majitel BMW M2 strhal BMW M2. Je prý jako levná napodobenina z Lidlu, je ošklivé, bezcharakterní a neosobité včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Vlastnil resp. vlastní hned dva vozy tohoto jména, takže k věci rozhodně má co říci. Možná se podivíte, že haní své vlastní auto, ale ono je to trochu jinak. Má dosavadní M2 ve verzi Competition a její nástupce je z docela jiného těsta podobně jako současné M3 a M4.

Prakticky pokaždé, když vidím novou generaci BMW M2, si vzpomenu na dobu, kdy se mí rodiče vrátili z pracovní cesty v Thajsku. Do Česka se totiž nevrátili pouze plni nových zážitků a zkušeností, ale také s kufry narvanými novou garderobou. V té nechybělo oblečení značek jako Versace či Calvin Klein, jejichž továrny navštívili. Luxusní trika jsem svému otci pochopitelně záviděl a čas od času jsem mu nějaké „ukradl“, abych byl následně ve škole za toho největšího frajera.

Protože je táta poněkud hřmotnější postavy, asi již tušíte, že moje záměry neskončily podle plánu. Místo toho jsem musel v triku větším o pár velikostí působit jako pitomec či v lepším případě jako hastroš. Můžu se nicméně alespoň vymluvit na to, že v mládí zkrátka člověk uvažuje trochu krátkozrace. Co ovšem na obranu M2 řekne BMW, jehož novinka vypadá jako hastroš, i když má karoserii šitou na míru, nemáme tušení.

Vnímání designu je pochopitelně subjektivní záležitostí, moje pocity tedy nemusíte sdílet. Byť v redakci jsme v tomto případě zajedno a nejde jen o design jako takový. Nová M2 není jen nehezká, působí neskutečně lacině a odbytě, jako nějaký nedodělaný prototyp nebo pojízdný návrh na tuningové komponenty začínající garážové dílny. Leč bohužel, je to oficiální produkt samotného BMW.

Nejsme jedinými, kdo o mnichovské novince takto smýšlí. S ostrou kritikou na konto M2 G87 přišel také Paul Mihai, švédský nadšenec, který vlastnil resp. vlastní předchozí provedení F87 ve standardním stavu i ve verzi Competition. Nejde tedy o novináře, ale o zástupce samotných majitelů a fanoušků značky. Přesto novou M2 „nedává”.

Paul říká, že auto vypadá jako nějaká laciná napodobenina kvalitních produktů z Lidlu (hovoří o Walmartu, ale ten v Česku nepůsobí, tak jsme sáhli po ekvivalentu) nebo vůz, na kterém se někdo vyřádil za pomoci dílů z regálu plného tuningových komponentů prodávaných tamtéž. A ty pak navěsil na jinak útlé tělo dvojkové řady ve stylu „čím více, tím lépe“. Protože ale dotyčný nepatřil k rychlíkům, nezbyl již čas jeho „práci“ učesat. Na trh se tak dostalo auto, jehož horní část vypadá, jako kdyby ji někdo zasadil do mnohem širšího vozu. A ještě se u toho snažil, aby lemy blatníků byly co nejvíce vzdáleny od kol.

Vyjma toho Paul poukazuje na nárůst rozměrů. Druhá generace je totiž o 100 milimetrů delší a 33 mm širší než předchůdce, oproti kterému zároveň vyfasovala také o 53 mm delší rozvor. Při délce 4 580 mm je tak na stejné úrovni jako M3 E90, na stávající variantu G80 pak sice celkově ztrácí 20 centimetrů, v případě rozvoru však již jde jen o 10 cm. Z malého štíhlého a hbitého kupé se tak stala stejná obézní obluda, jakými jsou i její příbuzní. Pod 1 700 kg totiž neváží žádná z dostupných variant.

Zajímavé přitom je, že i přes nárůst rozměrů nové BMW M2 uvnitř nabízí méně prostoru pro nohy a hlavu. Zbytek interiéru je nicméně dle Paula v pořádku a respektuje i jízdní dynamiku. To je ale vše, auto podle něj ztratilo charakter a osobitost, neboť místo malého a hbitého eMka najednou působí jako nepatrně zmenšená M3 resp. M4, nic víc. To je přesně i náš pocit a opravdu není dobrý - zatímco rychlostně je vše v pořádku, zejména ovladatelnost vozu trpí, a to i kvůli osmistupňovému automatu s hydrodynamickým měničem momentu. F87 měla rychlejší a lépe ovladatelný dvouspojkový automat, novinka je vedle toho pomalá a váhavá. Současnou M3 G80 s předchozí M3 F80 lze srovnat úplně stejně.

Nová M2 tedy dostala i od majitele M2 pořádně naloženo, ne však neoprávněně. Design BMW už se dávno jeví být hlavně záměrně provokativním, technické řešení auta pak hlavně šetří náklady. Má tohle definovat skutečná M? Nemyslíme si to ani my.

M2 vypadá velmi rozporuplně, diplomaticky řečeno. A její jízdní projev dojem dvakrát nezlepšuje, těžké auto působí jako zmenšená M4 s nevhodným automatem. Foto: BMW

Zdroj: Tuned Into Cars!@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.