Majitel Bugatti zjistil, jak drahé může být zprovoznění zpátečky, i když převodovce vůbec nic není

Náklady na provoz Bugatti jsou jiný svět, a tak by snad ani nepřekvapilo, kdyby oprava porouchané převodovky přišla na miliony. Tomuto majiteli se ale s převodovkou nic nestalo, přesto ho zprovoznění zpátečky mělo skoro na milion stát, kvůli defektu jedné pneumatiky.

Není těžké někoho zaslechnout stěžovat si na množství peněz, které musí vydávat v souvislosti s provozem svého auta. Jednou za rok nebo dva prohlídka, pravidelné výměny oleje, k tomu sem tam brzdy, pneumatiky na léto a zimu, vyčištění klimatizace. Nad to pojištění, palivo, letní a zimní kapalina do ostřikovače... Je toho fůra a s většími nájezdy to i velmi dobře situovanému člověku může dost lézt do peněz.

Pořád se ale při běžných nájezdech bavíme o desítkách, maximálně nízkých stovkách tisíc korun za rok. V případě vlastnictví Bugatti jsme ale úplně jinde a podobné peníze by nestačily ani na jeden nejbanálnější roční úkon, který navíc musíte provádět, i když s autem neujedete ani metr. S tím už se důkladně svěřil nejeden majitel, přesto je provoz Bugatti spojen s nejedním překvapením. A platí to hlavně pro lidi, kteří si jej sice mohou dovolit, peníze na něj ale nedávají dohromady úplně snadno.

Jedním z takových je James Lucas Condon, bývalý účetní, který se dal na dráhu automobilového youtubera. Jeho jméno vám možná mnoho neřekne, jeho přezdívka TheStradman už by ale mohla. Natáčením videí už si přišel na slušné peníze, a tak si i Bugatti mohl dovolit, konkrétně starší Veyron. Skutečně to ale není člověk, který by vydělal milion za týden a netrápilo ho, že výměna oleje na tomto autě přijde asi na 600 tisíc Kč. A tak rozhodně neměl dobrý den, když zjistil, že na Veyronu propíchl pravou zadní pneumatiku.

To je jedna z nejdražších patálií, která se vám s autem může přihodit, neboť chcete-li si udržet možnost jezdit s autem naplno (což vždy musí autorizovat automobilka) a podívat se s rychlostí až za hranici 400 km/h, musíte ji vyměnit. Není navíc možné měnit jednu (ta přijde na 230 tisíc Kč), je třeba vyměnit nejméně obě na jedné ose, to už jsme na 460 tisících. A když už na to přijde, doporučena je výměna kompletní sady za 920 tisíc korun. Není divu, že majitel hovoří o nejhorší noční může spojené s provozem tohoto auta.

Problémy ale nekončí zde. Řídicí jednotka vozu pochopitelně zjistí, že pneumatika ztratila tlak, což má jeden pozoruhodný následek. Jak James zjistil, elektronika v tu chvíli znemožní autu couvat, patrně kvůli nadměrné zátěži pro převodovkou, když má roztáčet zatížené kolo po defektu. Stradman se nejprve vylekal, zda mu neodešla převodovka, což by byl teprve drahý problém, později ale zjistil výše zmíněné. Auto je v takové chvíli nutné odtáhnout a zprovoznění zpátečky se zjevně - v (ne)optimálním případě - může stát otázkou 920 tisíc Kč, i když technice automatického řazení vůbec nic není.

James se nicméně projevil jako pravý účetní, pneumatiku nechal za pár šupů zalepit a smířil se s tím, že s autem naplno hned tak nepojede. Trochu šetřílkovské řešení, při vidině nákladů spojených s předepsaným způsobem řešení se mu ale snad ani nedivíme...

