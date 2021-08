Majitel do detailu ukázal „kvalitu” nové Tesly, na auto za miliony je to neuvěřitelný šmejd

Petr Prokopec

Uvážíme-li, kam se posunul celý automobilový průmysl a co dnes nabízí za pár set tisíc jakákoli Dacia, je skutečně k nevíře, co je s to dodat zákazníkovi po letech stížností na kvalitu Tesla.