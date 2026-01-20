Majitel havarovaného Bugatti za 75 milionů zkouší auto opravit s pomocí dílů z Audi A3 za statisíce, jsou stejné
Petr ProkopecBugatti si za náhradní díly na svá auta účtuje extrémní ceny, třeba přední světla za víc než 1 milion korun jsou už potvrzenou realitou. Zrovna v jejich případě dáváme šéfovi značky zapravdu, že to jinak nejde, ale co třeba airbagy? Tam jsou argumenty víc na vodě.
dnes | Petr Prokopec
Bugatti si za náhradní díly na svá auta účtuje extrémní ceny, třeba přední světla za víc než 1 milion korun jsou už potvrzenou realitou. Zrovna v jejich případě dáváme šéfovi značky zapravdu, že to jinak nejde, ale co třeba airbagy? Tam jsou argumenty víc na vodě.
V roce 2020 představilo Bugatti na řidiče zaměřený Chiro ve verzi Pur Sport. Ta se dočkala hlavně zrevidované převodovky, stejně jako lehce upraveného motoru - nejvyšší otáčky čtyřikrát přeplňovaného osmilitrovéhoW16 byly totiž zvýšeny na 6 900 ot./min. Kromě toho byl vůz odlehčen o 50 kilogramů a dočkal se také přepracování podvozku, aby došlo na zlepšení ovladatelnosti a jízdních vlastností vůbec. K dispozici pak pro celý svět bylo jen 60 kusů, které byly nepřekvapivě rychle rozprodány.
Majitelem jednoho z nich se stal i známý influencer Alex Gonzalez, který nicméně loni v červnu svým fanouškům na Instagramu oznámil, že vůz za 75 milionů korun „rozštípal“. Dodal však, že by jej rád dostal zpátky na silnice. To se ale záhy začalo jevit jako komplikovaný a hlavně velmi drahý oříšek. Gonzalez si proto nakonec nechal vyplatit pojistku a vůz zamířil jako totálka do aukce společnosti Copart. Přičemž v prvé chvíli se zdálo, že purpurový hypersport skončí jen jako hromada drahého šrotu, pojišťovací hantýrkou se proměnil v „použitelné zbytky”.
Nakonec jej ovšem před takovým osudem samotný Gonzalez, který si zbytky auta sám koupil a na opravě začal spolupracovat s youtuberem a zkušeným mechanikem Matem Armstrongem. Jenže dvojice narazila na politiku Bugatti nedodávat náhradní díly komukoli jinému než jen oficiálním servisům. S tím se Gonzalez nechtěl smířit, pročež veřejně oznámil, že pokud mu automobilka potřebné komponenty neprodá, klidně si je vytiskne na 3D tiskárně. Na to s nabídkou spolupráce zareagoval šéf Bugatti Mate Rimac.
I přes podanou ruku, která je v těchto kruzích neobvyklá, ovšem Gonzalez nakonec zůstal u spolupráce s Armstrongem. Bugatti totiž opravdu odhadlo na 1,7 milionu dolarů, tedy na 35,6 milionu korun. Posléze pak sice značka danou sumu snížila na 600 až 700 000 USD (12,5 až 14,6 milionu Kč), ovšem ani to Gonzalese neuchvátilo - mimo jiné i proto, že Copartu za zbytky auta zaplatil necelých 1,9 milionu dolarů (39,8 milionu Kč), takže by si nikam nepomohl.
Navíc by musel vůz odeslat do centrály Bugatti ve francouzském Molsheimu, což se mu opravdu nechtělo. Zjevně proto, že samotnou opravu mohou s Armstrongem zpeněžit, a to skrze příjmy od Youtube. Mapovat totiž budou každý krok, načež nás čeká pořádná série videí. V tom prvním přitom mechanik zmiňuje, že vůz dá do pořádku i za pomoci komponentů určených pro mnohem obyčejnější auta jako Audi A3 či Aston Martin DB11. Např. z A3 má Chiron airbagy, pokud je ale koupíte přímo od Bugatti, dostanete je za docela jinou cenu. I na to si Gonzalez s Armostrongem stěžují, zjevně žijí v tom, že takto či obdobně na Chiron seženou všechno.
Proti takovému podání se ovšem znovu vymezil Rimac s tím, že nic není tak jednoduché, jak se zdá. Na jednu stranu potvrdil, že airbagy jsou sice opravdu stejné, jde o ten samý díl, který na A3 vychází na nějakých 50 USD, tedy na něco málo přes tisíc korun, za který vám Bugatti neprodá ani chlup z firemní toalety. Jenže ani takový stejný díl nelze do jiného auta instalovat bez dalších zásahů. Značka třeba při vývoji Tourbillonu zjistila, že při teplotách -20 stupňů Celsia kůže na palubce ztvrdne natolik, že může v případě nehody narušit správné nafouknutí airbagů. Způsob použití dílu je tím pochopitelně ovlivněn, a „oprava na koleni“ tak může ohrozit správné fungování auta při další nehodě.
Zrovna tady si nejsme jisti, jak moc lze brát Rimacova slova jako bernou minci. Jednak lze při opravě očekávat adekvátní použití tohoto dílu, jednak si nejsme jisti, že zrovna Gonzalez bude vyrážet na projížďky v takových mrazech, i kdyby náhodou v místech, kde pobývá, panovaly (což nepanují). A jiné pohledy z druhé strany také nevyznívají až tak přesvědčivě, jakkoli je chápeme.
Rimac se totiž pokusil popřít šířící se mýty o ceně některých dílů, podle nichž třeba světla na Chiron mají stát 150 tisíc Eur neboli 3,6 milionu korun. Nestojí, přijdou na třetinu této částky, tedy asi 1,2 milionu Kč. To je pochopitelně o dost méně, ale přes milion jen za světla? I když zrovna tady není problém dát Matemu zapravdu - podobné díly na tak malosériová auta nutně musí být drahá, tady se nedá... No nedá svítit, toto spojení se vyloženě nabízí.
Chorvatský šéf francouzské automobilky dále znovu varuje před představou, že zbylé potřebné díly si autoři opravy vyrobí s pomocí 3D tisku. To je obecně možné, Rimac ale říká - znovu realisticky -, že se tak nelze dostat k dílům požadovaných parametrů, to prostě není možné, k tomu je třeba znát víc než základní tvar.
Přesto se zdá pravděpodobné, že oprava - anebo pokus o ni - bude dál probíhat v Armstrongově dílně. Čemuž vlastně i fandíme, neboť s ní spojené špičkování mezi influencerem, youtuberem a šéfem automobilky přináší zajímavé pohledy do zákulisí. Že by tak ale byl vůz upraven způsobem, aby umožňoval dřívější využití, považujeme za prakticky vyloučené, na to je třeba v této fázi rozkladu know-how někoho, kdo jej vyvíjel a vyráběl.
Havarované Bugatti Chiron Pur Sport je znovu v centru dění, zahájena byla totiž jeho oprava. Ovšem nikoli v Molsheimu, jak by si automobilka přála. Přináší to zajímavé pohledy pod pokličku. Foto: Copart, publikováno se souhlasem
Zdroj: Mat Armstrong@Youtube, Mate Rimac@Facebook
