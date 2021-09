Majitel hned po koupi zavřel do garáže nový Mercedes, po 24 letech je nejetý na prodej před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Autocenter Hockenheim, publikováno se souhlasem

Skoro čtvrtstoletí garážované auto po důchodci s téměř nulovým nájezdem? To zní jako fráze ze slovníku bazarových klišé, v tomto případě jde ale o realitu. Auto ale podle toho také stojí.

Kdyby existovala vysoká škola pro prodejce autobazarů, jedním z předmětů by nepochybně bylo „Účinné předstírání fiktivního původu nabízených vozů za účelem dražšího a rychlejšího prodeje”. A na něm by se hned na prvním semináři probíralo cosi o sotva vyjíždějícím důchodci coby prvním majiteli dekády garážovaného vozu. Někdy má člověk pocit, že do bazarů nikdo jiný auta nedává... Přesto se stane, že se právě takové skutečně objeví v prodeji a na fotkách níže může vidět jedno z nich.

Jde o dnes už legendární první generaci Mercedesu C s interním označením C202, kterou první a jediný majitel vlastnil plných 24 let. Za tu dobu s ním ujel pouhých 261 kilometrů, takže hovořit o novém autě není přehnané. Všechny kilometry byly prý navíc najety pouze na pravidelné servisní kontroly - proč někdo auto takhle „používal”, nám prodávající neřekl, ale lepší způsob vlastnictví vozu tak, aby byl zachován v nedotčeném stavu pro další generace, asi neexistuje.

Původně byl dodán v roce 1997 staršímu kupci, který si jej prý pořizoval jako své poslední nové auto a zacházel s ním s patřičnou úctou. O slovech prodávajícího nemá smysl pochybovat - originální lak bez jakýchkoli vybledlých míst či škrábanců by ještě šlo nakašírovat, ale podívejte se na ten interiér. Ten je skutečně dokonale nový, neřádily v něm ani paprsky slunce, natož pak pozáď či končetiny řidiče. Z provedení vnitřku doslova stříkají 90. léta, ale to patří ke hře. Kdybyste přece jen pochybovali, jsou tu i původní pneumatiky - auto je ve stavu, v jakém sjelo z výrobní linky, doslova a do písmene.

Vůz je nyní na prodej v německém Hockenheimu za 39 000 Eur, tedy asi za 990 tisíc Kč. To je jistě velmi sebevědomá cena, stav vozu ji ale plně podporuje. Je to prostě nové auto, které snad svým stavem i odrazuje od opětovného probouzení 122 koní (90 kW) 1,8litrového čtyřválce spojeného s automatickou převodovkou. Jak jsme ale zmínili, pravidelně jezdilo i doteď, a tak má dokonce také platnou německou STK.

Požadovaný skoro 1 milion korun vypadá jako vysoká suma, v kontextu výše popsaného ale není zcela nemístná. Jednak je to světová rarita a pak Mercedes W202 pořád platí za skoro nezničitelné auto, které ani 1 milion najetých kilometrů nemusí rozházet. Prodávající odmítá o ceně vyjednávat, prý jde o muzejní kus s veškerou dokumentací. V vše prý šlape jako v roce 1997, že by stroj času nakonec přece jen existoval?

Takto vypadá nikdy normálně nejeté auto po důchodci, které najelo 261 km mezi garáží a servisem. 24letý Mercedes ale také vychází na téměř 1 milion Kč. Foto: Autocenter Hockenheim, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal