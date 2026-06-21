Majitel Koenigseggu, který letos „flexil” na miliardové jachtě při GP Monaka, má taková auta dvě. Jedno se rozhodl prodat
Petr ProkopecMuseli jste jej vidět se předvádět. A pokud ne, připomeneme vám to. Buď jak buď, majitel, který s Koenigseggem vozí i dítě do školky, nyní dospěl k závěru, že mu ze dvou Jesek ve verzích Attack i Absolut bude stačit varianta zaměřená na maximálku. Jak skromné.
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Majitel Koenigseggu, který letos „flexil” na miliardové jachtě při GP Monaka, má taková auta dvě. Jedno se rozhodl prodat
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Museli jste jej vidět se předvádět. A pokud ne, připomeneme vám to. Buď jak buď, majitel, který s Koenigseggem vozí i dítě do školky, nyní dospěl k závěru, že mu ze dvou Jesek ve verzích Attack i Absolut bude stačit varianta zaměřená na maximálku. Jak skromné.
Koenigsegg Jesko je jedním z nejvzácnějších aut na světě, jeho produkce je omezena pouze na 125 kusů. Švédská automobilka jej nabízí ve dvou variantách, kdy Attack je zaměřen na jízdu na okruzích, zatímco Absolut má především dosahovat vysoké maximální rychlosti. Mimo to značka přišla také s provedením Sadair's Spear, u kterého laťku výkonů posunula ještě o trochu výše, tuto 30kusovou sérii ale nyní ponecháme stranou.
Nyní se zaměříme na dvojici Attack a Absolut, přičemž druhá zmíněná před pár týdny zaujala celý svět Formule 1. Jeden z majitelů se totiž rozhodl, že si ji vezme do Monaka, kde s ním vůz bude sledovat závod z jachty Sella Maris v hodně asi 1,5 miliardy Kč. Ta pak sice měří 72 metrů na délku a má i „garáž“, jenže prostor v podpalubí je určen pouze pro hračky pro dospělé, jako jsou vodní skútry. Byl proto třeba speciální jeřáb, který vůz umístil na heliport na horní palubě.
Jachta patří miliardáři Mingu Hsiehovi, ten ale není majitelem vozu, stejně jako jím není Tom Claeren vlastnící společnost Ultimate Superyacht, který se o daný počin postaral. Místo toho Jesko zapůjčila firma Esser Automotive, která je oficiálním dealerem Koenigseggu. Ovšem ani ta není vlastníkem supersportu, jen se o něj stará nizozemskému sběrateli Bertu Weeringovi, který pro změnu proslul tím, že v Jesku vyzvedává své dítě ze školky. Jenže nešlo o zmiňovanou verzi Absolut, nýbrž provedení Attack s obřím zadním křídlem.
Weering si oba vozy specifikoval v identické barvě Pearl Green, přičemž za okruhové provedení zaplatil podle nizozemského registru 3,5 milionu Eur (cca 85 milionů korun), zatímco speciál zaměřený na maximální rychlost jej vyšel dokonce na 4,1 milionu Eur (100 milionů korun). Jen v těchto dvou autech má tedy nemalé jmění. A zjevně dospěl k názoru, že mít dva Koenigseggy, které se na první pohled liší jen tím, že jeden má na zádi žehlící prkno a druhý dvě ploutvičky, nedává smysl.
Jesko Attack je tedy aktuálně na prodej, a to právě skrze firmu Esser Automotive. Ta bohužel nezmiňuje nájezd, nulový však s ohledem na Weeringovy výlety do školky jistě nebude. Enormní však vzhledem k množství aut, která provozuje, rovněž ne. Dodává však, že vůz se dočkal paketu Environmental Power Upgrade, což je příplatková výbava za 325 800 Eur neboli za takřka 8 milionů korun. Motoru V8 přitom umožňuje spalování biopaliva E85, díky kterému výkon vozu narůstá z 1 298 na 1 622 koní.
V této konfiguraci Jesko zvládá stovku za 2,5 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost se má pohybovat mezi 400 a 450 km/h. V té chvíli má provedení Attack nabízet přítlak 1 400 kg, kterým je prakticky vyrovnána jeho hmotnost. Teoreticky by tedy vůz mohl jezdit i po stropě. Předpokládáme však, že něco takového nový majitel zkoušet nebude.
Ptáte se na cenu? Tu bohužel neznáme, jak už ale padlo, současný majitel za toto Jesko zaplatil před dvěma lety 3 524 707 euro. Tušíme, že Weering bude chtít za své auto trpchu víc. Třeba o miliónek? Samozřejmě v eurech? Tak nějak by to mohlo dopadnout...
Koenigsegg Jesko byl vyroben jen ve 125 kusech, přičemž všechny byly zamluvené ještě před oficiální premiérou. I to je důvod, proč se jako „ojetiny“ prodávají dráž než jako nové, cenu tohoto konkrétního auta ale neznáme. Foto: Esser Automotive, publikováno se souhlasem
Zdroje: Esser Automotive, Tom Claeren@Instagram
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