Majitel krátce po koupi zavřel do garáže nový Mercedes, po 34 letech je sotva jetý na prodej před 6 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Thomas Jentges, publikováno se souhlasem

Dekády garážovaný, dodnes zánovní Mercedes po důchodci? To zní fráze ze slovníku bazarových klišé, v tomto případě jde ale o realitu. Slavný německý sedan vypadá podle toho, ovšem také podle toho stojí.

Kdyby existovala vysoká škola pro prodejce autobazarů, jedním z předmětů by nepochybně bylo „Účinné předstírání fiktivního původu nabízených vozů za účelem dražšího a rychlejšího prodeje”. A na něm by se hned na prvním semináři probíralo cosi o sotva vyjíždějícím důchodci coby prvním majiteli dekády garážovaného vozu. Někdy má člověk v bazarech pocit, že nikdo jiný aut neprodává... Přesto se stane, že se právě takové skutečně objeví v prodeji a na fotkách níže může vidět jedno z nich.

Jde o legendární Mercedesu 190, který jeho jediný majitel vlastnil plných 33 let. Za ta s ním ujel pouhých 8 781 kilometrů a většinu z nich navíc ujel během prvních pár let. Původně byl vůz dodán v roce 1987 staršímu kupci, který svůj automobil prakticky jen skrýval před neblahými vlivy počasí. Uskladnění garáži vysvětluje zcela originální lak bez vybledlých míst nebo škrábanců. Slunce nemělo šanci ani vypálit poškození do černé palubní desky, zcela chybí obvyklé vady jako koroze nebo stárnutí měkkých materiálů. I pohled na podvozkové komponenty netknuté rzí s ještě původním ochranným nátěrem odhalují stav zánovního vozu, který prý nikdy nepoznal zimní silnice.

Vůz je nyní na prodej v malé obci Ibbenbüren na severozápadě Německa za 29 900 Eur, tedy asi za 779 tisíc Kč. To je jistě sebevědomá cena, stav vozu ji ale plně podporuje. Uklizený motorový prostor odrazuje od zbytečného probouzení 105 koní (77 kW) z klidného spánku dvoulitrového čtyřválce. Interiér na tom není ani o trochu hůře, látkové sedačky z hnědé látky vypadají perfektně, stejně palubní deska s volantem a řadicí pákou v černé barvě. Majitel prý svůj Mercedes 190 venčil výhradně sám, i proto dnes vypadá, jak vypadá.

Požadovaných skoro 800 tisíc korun vypadá jako vysoká suma, v kontextu výše popsaného lze ale i to vnímat jako přívětivou nabídku. Mercedes 190 platí za nezničitelné auto - ani 1 milion najetých kilometrů není pro tento vůz nedosažitelnou metou. Prodávající odmítá o ceně vyjednávat, prý jde o výstavní kus s veškerou dokumentací. Nový majitel bude mít přibalenou i originální sadu kol, které byly raději nahrazeny novějším obutím značky Continental, zbytek nebylo potřeba nahrazovat nepůvodními komponenty - vše prý šlape jako v roce 1987.

Takto vypadá auto po důchodci nikdy nejeté v zimě a sotva jeté v létě. 34letý Mercedes dnes ale vychází na téměř 778 tisíc Kč. Foto: Thomas Jentges, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal