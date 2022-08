Majitel Mercedesu, ve kterém před 25 léty zemřela princezna Diana, stále marně žádá o vrácení vozu před 5 hodinami | Petr Miler

Pro příznivce konspiračních teorií je to voda na mlýn. Auto, ve kterém Lady Di zemřela, nebylo její a nepatřilo ani Dodimu Al-Fayedovi, mělo svého majitele, který jej nikdy nepřestal chtít zpět. Přesto jej dodnes nedostal.

Zítra uběhne už 25 let od chvíle, kdy v Paříži za tragických okolností zemřela princezna Diana. Její smrt tehdy šokovala celý svět, který jako by nemohl uvěřit tomu, že se něco takového mohlo stát. Od té chvíle se nikdy nepřestalo spekulovat o tom, kdo nebo co za její smrtí mohlo stát, už samotný způsob, kterým opustila tento svět, ale jakékoli konspirační teorie popírá.

Pro ty, kterým „smrtelná nehoda v extrémně bezpečném autě” nepřijde jako sama jako dostatečně nevhodný způsob, jak někoho úkladně zabít, jsme kdysi přinesli i důkladnou analýzu patologa, který vyšetřoval její smrt. Byla to kombinace nešťastných okolností, z nichž ten nejvýznamnější faktor vnesla do hry sama oběť - kdyby se byla bývala připoutala, podle patologa by se jí nestalo prakticky nic. Jsou jistě chvíle, kdy lze ještě pochopit, že se někdo do poutání nehrne, ale nepoužít pás uprostřed honičky s paparazzi noční Paříží, to je opravdu nerozum.

Stalo se, čas už nikdo nevrátí a po čtvrtstoletí můžeme jen vzpomínat. I tak dlouho po samotné nehodě ale vychází na světlo okolnosti, nad kterými zůstává rozum stát. Jak zjistil britský The Mirror, po autě, ve kterém Lady Di zemřela, se slehla zem. A není to tak, že by se kdokoli oprávněný auta zbavil, majiteli vozu nebyl Mercedes S 280 generace v W140, ve kterém jela Diana s Dodim, nikdy vrácen ani přesto, že o to opakovaně výslovně žádal.

Oním majitelem byl jistý pan Husa, majitel firmy Etoile Limousines, která poskytovala vozy hotelům jako Ritz, ve kterém princezna Diana v onen osudný den bydlela. Auto prý bylo a nikdy nepřestalo být jeho majetkem a vždy ho chtěl vrátit. Nikdy ho ale nedostal. Dá se pochopit, že jej nedostal v průběhu vyšetřování, celá nehoda ale byla dávno uzavřena, auto přesto nebylo vydáno.

To jen živí konspirační teorie - jako by se z auta mělo dát zjistit něco, co je veřejnosti skrýváno. Francouzská policie měla vůz až do roku 2017 držet v uzavřeném kontejneru prakticky ve stejném stavu, v jakém byl rozstříhán po nehodě, od té doby se o místě jeho výskytu neví. Pan Husa z toho není šťastný, chtěl auto poskytnout některému z muzeí jako exponát, vydání vozu se ale nikdy nedočkal.

Prý na něm nechce vydělat, dost dobře by ale mohl - nedávno probíraný Dianin Ford Escort se prodal za více než 21 milionů Kč, na takové sumě má asi z 97 procent podíl jen její jméno. I vrak onoho Mercedesu je tedy jistě zbožím za miliony, ne-li za desítky, jeho zbytky by mohly přilákat do muzeí spousty lidí.

Jakkoli chápeme, že je pochybné takto vydělávat na něčí smrti, majitel vozu nemůže za to, co se stalo a nehodou utrpěl škodu i on sám. V principu by tedy mělo být na něm, co s autem udělá, Francouzi to ale zjevně vidí jinak, už 25 let. Zlí jazykové navíc tvrdí, že auto mezi oním rokem 2017 a dneškem sešrotovali, i když na to z podstaty neměli žádné právo. Britská královská rodina ale prý nebyla nadšena představou, že celá událost bude znovu a znovu připomínána jakýmisi výstavami...

Jízda podobným Mercedesem S W140, pouze v jiné verzi, se stala osudným princezně Dianě. Sám vůz měl majitele, kterému nikdy nepřestal patřit, ani za 25 let od nehody mu ale nebyl vrácen. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: The Mirror

Petr Miler

