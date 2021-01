Majiteli se po 17 letech vrátilo ukradené auto, zlodějům může jen děkovat před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Není obvyklé, aby se ukradené auto podařilo najít skoro dvě dekády po nahlášení ztráty, tady se to ale povedlo a co je pozoruhodné, majitel může být zlodějům vděčný. Auto má zpět v mnohem lepším stavu, než v jakém kdy bylo.

Pokud pro vás automobil představuje o trochu více než jen pouhý dopravní prostředek a zároveň nevlastníte garáž, pak nejspíše každý váš první ranní pohled je spojen s kontrolou vašeho mazlíka. Momentu, kdy parkovací místo bude prázdné, se pak bojíte jako čert kříže, nakonec jsou tu vedle citových vazeb i ty finanční. Stejně jako pro někoho může být koupě vozu jedním z nejkrásnějších momentů v životě, pak jeho krádež může pro změnu patřit mezi ty nejméně příjemné.

Američan Tommy Cook ale nakonec bude na odcizení svého Chevroletu Camaro z roku 1969 vzpomínat v dobrém. A co více, historku o tom, jak se s ním musel před 17 let neplánovaně rozloučit, a nyní se s ním shledal, budou nejspíše ještě jeho vnoučata vyprávět svým vnoučatům. Je totiž velmi neobvyklé, aby se ukradený vůz vrátil ke svému majiteli po tak dlouhé době. A je ještě výjimečnější, aby ten byl díky současnému stavu za ono odcizení ještě rád.

Cookovi bylo Camaro ukradeno ze servisu v roce 2003. V té době se vůz připravoval na výměnu motoru a převodovky, ani jedno nicméně nedostal. Zloději tak víceméně odvezli pouze karoserii, která ovšem byla lakována oči přitahujícím odstínem Hugger Orange. Možná i proto Cook pátrání po voze nevzdával, jakkoliv si v mezičase pořídil několik dalších exemplářů téhož Chevroletu.

Před měsícem se mu pak ozval jeho kamarád s podobnými zájmy. Ten si byl prohlédnout inzerované Camaro z roku 1968, které hodlal koupit, nicméně jak se posléze ukázalo, šlo právě o exemplář, který byl vyroben o rok později. Cook sám pak při inspekci vozu objevil ještě tovární úchyty, jenž sloužily ke sklopení zadních sedadel. A jelikož věděl, že tento doplněk dostala pouze 2 procenta produkce z roku 1969, raději zalarmoval policii.

Muži zákona následně projeli registry a zjistili, že inzerovaný vůz je skutečně tím, který byl Cookovi v roce 2003 odcizen. Od krádeže přitom změnil majitele hned čtyřikrát, stejně jako se v průběhu let dočkal také zelené karoserie namísto oranžové. Nejpodstatnější je ovšem ten fakt, že některý z předchozích vlastníků nechal pod kapotu instalovat 5,7litrový osmiválec, tedy daleko lepší motor, než jaký Cook původně měl.

A nejde jen o motor. Staronový majitel dodává, že vůz je celkově v mnohem lepším stavu, než v jakém kdy byl. Na krádeži tak do jisté míry vydělal a může děkovat zlodějům, že mu auto ukradli, neboť by jej jinak nejspíše do takového stavu nedostal. A i kdyby ano, pravděpodobně by jej prodal dříve, kdy neměl takovou hodnotu jako dnes. Přesto mu citovou újmu, která trvala neskutečných 17 let, rozhodně nezávidíme.

Podobné Camaro bylo Tommy Cookovi ukradeno před 17 lety. Nyní jej má zpět, dokonce s lepším motorem a v lepším stavu. Ilustrační foto: Chevrolet

Zdroj: The Free Lance-Star

Petr Prokopec