Majitel na 35 let schoval v garáži úplně nové auto za statisíce, dnes se má prodat za víc jak 8 milionů

Inflace bují a leckdo přemýšlí, jak nejlépe nejen zachovat hodnotu svých peněz, ale ideálně je i dál zhodnotit. Příběh tohoto auta dává docela jednoduchý tip - kupte si zajímavé auto a víc tři dekády s ním neujeďte ani metr.

Cenu čehokoli na fungujícím trhu určuje jediné - vztah mezi nabídkou a poptávkou. Proto chléb nestojí 200 Kč, i když by bez něj bylo těžké žít, tak draho by ho nikdo nekoupil. Ne snad, že by mnozí nebyli ochotni i takovou sumu zaplatit, pořád by se ale našlo dost firem, které by jej nabídly za zlomek této částky. Oproti tomu Ferrari může ceny šponovat stále výš skoro bez obav. Ač se výrobní strop každým rokem zvyšuje, stále je zde více zájemců než nabízených exemplářů. A byť konkurence nabízí zajímavé alternativy, Ferrari je pořád jen jedno.

Totéž neplatí jen u nových věcí, ale také u těch starších, kde do hry vstupuje jeden podstatný faktor - neustále jich ubývá a žádné nové nemohou vzniknout. Zájemců v podstatě o cokoli staršího ale zůstává stále dost, a proto se ceny oněch starých věcí šplhají stále směrem vzhůru. U aut jsme toho svědky pravidelně a dnes se podíváme na jeden docela extrémní případ.

Na eBayi je totiž nabízen k prodeji už 35 let starý vůz. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby u něj aktuálně nesvítila nejvyšší nabídnutá cifra 200 100 dolarů, tedy 4,7 milionu Kč. Prodávající navíc v diskuzi naznačuje, že je ochoten aukci ukončit, když mu někdo nabídne 349 000 dolarů, tedy 8,2 milionu Kč. Nedivili bychom se, kdyby se jednalo o očividnou historickou zvláštnost, ale on je to Buick Regal. Ten byl vyroben ve statisících exemplářů a i verze Grand National, o které je řeč, vznikly desetitisíce kusů.

Pes je zakopaný v tom, že se jedná o variantu GNX (Grand National Experimental), které vzniklo pouze 547 exemplářů, tento má číslo 414. GNX bylo postaveno v roce 1987 s motorem 3,8 V6 turbo o výkonu 280 koní, což tehdy stačilo na stovku za 4,7 sekundy, i když výkon na zadní kola přenášel jen čtyřstupňový automat. Hlavní klíč k výjimečnosti tohoto stroje je ale ještě jinde - najeto má pouhých 9 mil, tedy asi 15 kilometrů. V podstatě nikdy pořádně nejel, nebyl ani „vybalen” u dealera, nebyl nikdy přihlášen... Je zkrátka přesně v tom stavu, v jakém jej v roce 1987 vyexpedovali z továrny.

Majitel jej od začátku cíleně udržoval ve stavu časové schránky, třebaže mezi jiným nepořádkem v garáži - vnitřek je ještě obalen ochrannou fólií z továrny. Pod kapotou má zmíněný přeplňovaný šestiválec, který by měl stále disponovat továrním výkonem, neboť motor je zkrátka nový. A s autem lze i vyrazit za řidičským štěstím, ne že ne - má čerstvě nové náplně a veškerý nezbytný servis.

Vidíme také původní cenovku za sklem - tento Buick Grand National byl prodán ve zmiňovaném roce 1987 za 29 920 dolarů. To je dnešním kursem asi 688 tisíc Kč, vážně nešlo o zase tak mimořádné auto. A i když započteme inflaci, jsme na 74 128 dolarech, tedy asi 1,7 milionu Kč. Oběma sumám je aktuálně nabízených 4,7 milionu korun i ideálně požadovaných 8,2 milionu na hony vzdálených. Majitel tak nepochybně vydělá miliony jen tím, že auto prostě nechal dekády pod plachtou v garáži...

