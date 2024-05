Majitel najel s moderním Ferrari přes 100 tisíc km a teď ho prodává. Je nejlevnější v EU, stojí jako lepší škodovky před 4 hodinami | Petr Miler

Je vidět, že to není kousek vhodný na přehlídky elegance, ale Ferrari to pořád je. A až „holky budou koukat”, tachometr ani prosezenou sedačku neuvidí. Otázkou je: Kdo si troufne?

Řidiči v Evropě najíždí v průměru okolo 12 tisíc km ročně, není ale těžké narazit na auta, která za rok urazí i přes 100 tisíc kilometrů. Touto optikou není pokoření mety takového nájezdu ničím výjimečným, to se ale bavíme o obyčejných vozech. Svět supersportů je jiný a těch se vzpínajícím se koníkem obzvlášť.

Ferrari málokdo používá pro časté ježdění, hned z řady důvodů. Jednak takový vůz není úplně příjemný ani praktický na to, abyste s ním jezdili sto kilometrů každý den. A i když je někdo hodně velký fanda a nemá problém to snášet, pořád je tu finanční otázka. Ferrari jsou drahá, jejich servis je drahý, spotřeba vysoká a pojištění na vysoké desítky tisíc kilometrů každý rok extrémně drahé. A to je všechno pořád legrace, protože pak je tu ještě ztráta hodnoty, která může být velmi malá, pokud je vůz i po letech zánovní, ale extrémní, když má najeto byť třeba jen 70 tisíc km - takové auto už bývá problém prodat pomalu za jakékoli peníze.

I to je důvod, proč stroj, který máme před sebou, stojí tak málo. Není absolutně levný, to Ferrari nebudou nikdy, relativně ale opravdu draho nevyjde - je to jasně nejlevnější moderní automobil této značky v současném prodeji, pokud se bavíme o pojízdných nebouraných exemplářích nabízených v EU s volantem na správné straně. Přitom není až tak ojetý - druhý majitel to se stavem tachometru dotáhl k hranici 120 tisíc km. Je to jedna z pouhých dvou nabídek v celé Evropě, kdy se na tachometru moderního Ferrari skví šestimístné číslo.

Nutno dodat, že jde o model California, tedy ještě ne až tak vybroušený stroj s 490koňovým motorem 4,3 V8 vpředu a čímsi jako zadními sedadly. Dá se snad i říci, že po typu FF resp. GTC4Lusso přeje takovému využití ze všech modelů nejvíce, ale přesto je to pozoruhodná věc. Zvláště pak při jeho ceně, která je opravdu nejnižší, jaká aktuálně má být.

Jsme docela zvědavi, zda a případně jak rychle se tento vůz podaří prodat, protože opravdu nevypadá bůhvíjak. Podívejte se hlavně na sedadlo řidiče, které působí dojmem, že skutečný nájezd musí být ještě dvakrát vyšší. Zvenčí ale vůz vypadá zachovale a majitel říká, že byť byl neobvykle intenzivně používán, je technicky fit a nebyl vážněji havarován. Pro zbytek motivace ke koupi musí posloužit cena: 69 950 Eur znamená jen 1,72 milionu Kč. Takto levně se ke Californii a vlastně žádnému modernímu Ferrari se běžně dostat nedá, za takové peníze dnes koupíte klidně lépe specifikované škodovky z horní části nabídky.

Zda jde o výhodnou koupi, posuďte sami. Na jednu stranu platí, že auta s podstatně menšími nájezdy nestojí zase tolik víc, na tu druhou je ale třeba říci, že rozpočet každého z nás na nové auto má své limity a tenhle stroj se vejde do největšího počtu z nich. A víte, jak to chodívá - vůz, který pravidelně jezdí, kolikrát další zápřah zvládá snáz než auta, která jsou „naučená” akorát stát v garážích. Takže... Troufáte si?

Moderní Ferrari s víc jak 100 tisíci najetými kilometry je obecně rarita, tohle navíc zjevně nemělo bůhvíjak lehký život. Také ale stojí neobyčejně málo peněz. Foto: Robin, publikováno se souhlasem

