Majitel natočil, jak Tesla havarovala při jízdě na Autopilot, osvětlil podstatu dřívějších nehod

Tesly za podezřelých okolností havarovaly mnohokrát, automobilka ale vždy s úspěchem tvrdila, že v momentě nehody nebyl aktivovaný Autopilot. Nyní můžeme vidět na vlastní oči, jak se takové situace seběhnou.

Autopilot Tesly mnozí považují za nejlepší technologii autonomního řízení na celé planetě. Do té má systém kalifornské značky velmi daleko, ostatně se jedná o řešení úrovně SAE2, které ve srovnáních s jinými zdaleka nevítězí. Konkurenti zkrátka nejsou pozadu, spíše se drží zkrátka a nechtějí, aby na nich ulpěla kritika. Pokud by totiž v jejich případě došlo sražení chodce či jakýkoliv jiný nešťastný incident, na vině by nebyl onen řidič, nýbrž jen a pouze výrobce daného automobilu.

Tesla je ovšem mistr marketingu a dosud vždy dokázala byť jen dílčí odpovědnost přehrát na někoho jiného. Argumentovala obvykle výsledky interního vyšetřování, které prokázalo, že v okamžiku té či oné podezřelé nehody nebyl Autopilot aktivován. To jsme pochopitelně rozporovali, zvláště pokud docházelo k incidentům, kdy kupříkladu za volantem nikdo neseděl a místo toho tělo řidiče nalezli vyšetřovatelé na zadních sedadlech. Jak by se tam ovšem bez spuštěného Autopilotu dostal, již nikdo nedokázal vysvětlit, všem stačilo tvrzení Tesly.

Už tehdy jsme uváděli, že pokud se Autopilot vypne sekundu před nárazem, formálně není v momentě nehody aktivní, je ale těžké říci, že s ní neměl co do činění. Nyní se ukazuje, že přesně tak to nejspíše v řadě případů bylo. Máme tu totiž konečně videozáznam havárie Modelu 3, jehož řidič měl aktivovaný systém Autopilot. A byť nikdy nebudeme nic namítat proti slovům, že řidič měl být obezřetnější a na systém Tesly nespoléhat, ukazuje se, jak daleko k dokonalosti Autopilot má.

V prvé řadě je tedy třeba říci, že řidič (či spíše v tu chvíli operátor vozu) nevěnuje řízení příliš pozornosti, nelze ale přehlédnout ani to, že Autopilot nezvládl řízení ve zcela banální situaci - nezatočil adekvátní rychlostí do pravotočivé, mapovými podklady dobře zdokumentované zatáčky. Pokud je to nad možnosti systému, budiž, to ale ze všech dostupných signálů mohl „vědět” už dávno. Systém se ale do poslední chvíle „tvářil”, že auto řídí a když už auto opouštělo silnici a Autopilot řízení nezvládal, přišlo teprve upozornění a následná deaktivace. Toto se odehrálo zhruba sekundu před nárazem, kdy už řidič nemohl dělat vůbec nic.

Podstatné je v tomto případě to, že vše můžeme vidět „naživo”. I tentokrát sice Tesla může zmiňovat, že Autopilot nebyl v době nárazu aktivován, asi jen skalní fandové značky ale budou mít pocit, že chování systému je v pořádku. Kdyby na základě charakteru silnice, aspoň desítky metrů dopředu viditelného problému sdělil řidiči: „Tohle nezvládnu!” problém by se nestal. Autopilot se ale do poslední chvíle snažil řídit a řízení předal šoférovi pár metrů před stromem, do kterého vůz narazil. Nehoda se naštěstí obešla bez vážných následků na zdraví kohokoli, pomineme-li tedy samotné auto.

Zajímavé nicméně je, že při havárii nedošlo k aktivaci airbagů. Majitel přitom Model 3 po nehodě nafotil, a jak je patrné, nešlo zrovna o drobnou kolizi. Je pochopitelně možné, že systém vyhodnotil jejich aktivaci jako zbytečnou a zdraví ohrožující, a proto na ni nedošlo. Tohle ještě bude muset Tesla vysvětlit a jsme zvědavi, co k tomu řekne. Nehoda se stala v Číně, a tak jen rázné popření jakékoli odpovědnosti nejspíše stačit nebude.

Tesla propaguje svůj Autopilo jako nejlepší a prakticky dokonalý autonomní systém. Z videa níže je ale patrné, co je také schopen provádět v praxi.

