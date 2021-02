Majitel nejrychlejšího kombíku světa úmyslně skryl jeho potenciál, teď jej prodává dnes | Mirek Mazal

/ Foto: D-Automobile, publikováno se souhlasem

Tohle auto sice nikdy nebude vypadat úplně obyčejně, stěží byste do něj ale řekli, že si dokáže pohrát s mnoha sporťáky. Po odstranění výsostných znaků značících jeho původ a ve stříbrné barvě to platí tuplem.

Pokud chcete auto, které jede mnohem rychleji než vypadá, obvykle si jej musíte postavit sami, popřípadě si takové postavit nechat. Nedávno jsme kupříkladu viděli extrémní Škodu Octavia Combi s 530 koňmi a 4x4, která neměla problém atakovat rychlosti přes 300 km/h. Takový postup obvykle znamená vzít auto relativně obyčejné a nacpat do něj techniku z vozu neobyčejného, existuje ale i jiná cesta.

Názorně ji zachycují fotky auta, které se objevilo v prodeji v německém Waldenburgu. Jde o stále nejrychlejší kombík světa, člověk blíže se nezajímající o auta ale nemá šanci poznat, že před sebou něco takového má. Je to Alpina B5 Bi-Turbo Touring, jejíž dosavadní majitel si podle prodávajícího záměrně vybral vůz v na Alpinu velmi neobvyklé, nenápadné stříbrné barvě a nechal odstranit nápisy a logo prozrazující raketové schopnosti stěhováku.

Docela jednoduše, tak trochu opačnou cestou tím vytvořil vcelku nenápadný sleeper. Při pohledu zezadu zůstaly jen nezaměnitelné koncovky výfuku, zboku člověk zaznamená kola Alpiny, zepředu upravený nárazník, takové věci si ale dávají lidé i na méně schopné bavoráky pětkové řady. Ty jsou sice vždy relativně rychlé, ale ne tak rychlé, aby si jejich řidiči mohli utahovat i z Porsche.

Auto totiž disponuje vskutku ohromným výkonem 453 kW (616 koní) a točivým momentem 800 Nm z motoru 4,4 V8. Alpina navíc přidala rozměrnější mezichladič stlačeného vzduchu, průchodnější sání, lepší výfuk a samozřejmě i jiný software řídicí jednotky. Výsledkem je zrychlení za 3,7 sekundy a maximální rychlost 322 km/h. Spousta sportovních modelů bude mít problém jet tak rychle, mezi kombíky je to pak úplný extrém.

V nabídce prodejce ojetin se auto skoro ztrácí, ale o to předchozímu majiteli šlo. Pokud by vám taková kombinace vlastností byla blízká, můžete po autě sami sáhnout, láci ale ani u ojetiny nečekejte. Tento konkrétní vůz přijde po 28 tisících ujetých km - tedy pořád skoro nejetý - na 79 900 Eur, něco málo přes 2 miliony Kč. Tučná suma, dostanete za ni ale auto nabízející prakticky vše představitelné v jednom, navíc v balení tak málo křiklavém, jak to jen jde.

Alpina B5 Bi-Turbo Touring ve stříbrné a bez označení tají své schopnosti dosažení až 322 km/h při cestě na rodinnou dovolenou, teď je v této podobě na prodej. Foto: D-Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal