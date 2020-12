Majitel si dal na auto lak, který z něj dělá dvojrozměrný objekt, výsledek motá hlavu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

V podobně upravených autech nenacházíme zálibu, pokud ale patříte mezi ty, kteří mají rádi kombinace typu černý lak a černá kola, toto původní myšlenku dotahuje k dokonalosti. Auto pomalu není vidět.

O BMW se mluvívá v různých souvislostech, loni ale bylo až překvapivě často skloňováno v souvislosti s aspektem, který si obvykle tolik pozornosti nevyslouží - s lakem. Hezká barva dokáže učarovat, běžně ale ne tak, aby o ní mluvila polovina civilizovaného světa. Lak BMW zvaný Vantablack navíc ani nebyl zrovna hezký, byl spíše zajímavý, auto činil tak trochu neviditelným.

Jeho svérázné kouzlo tkví v tom, že díky svému složení odráží naprosté minimum světla, a tak prakticky zcela zabraňuje prostorovému vnímání vozu. Model X6, na nějž byl aplikován, tak v pohybu vypadal trochu jako beztvarý černý flek, hotová černá díra na kolech. Není to nic podle našeho gusta, navíc bychom řekli, že to je i nebezpečné pro okolí. Kdo se ale vyžívá v tom, že na černé auto dá černá kola a chromované prvky nahradí - uhádli jste - černými, pro toho je to něco jako Svatý grál.

Dalo se tedy očekávat, že se někdo pokusí BMW napodobit, protože přímo automobilka, patrně ze zmíněných bezpečnostních důvodů, Vantablack do výroby nepustila. Jakkoli se to ale může zdát nepravděpodobné, komerčně se lak s dokonce ještě menší odrazivostí světa prodává, jen neslouží zrovna pro lakování aut. Říká si s Musou Black a jde o produkt asijské firmy Koyo Orient Japan. Dokáže pohltit neskutečných 99,4 procenta světla a používá se hlavně pro dekorační účely, aby dokázal něco vynést vizuálně do popředí a něco upozadit. Majitel Mitshubishi Lancer na videu níže se ale rozhodl upozadit auto.

I když podle autora záběrů snímek dokonale nereflektuje to, jak vůz působí ve skutečném životě, zejména v části od času asi 5:40 je patrné, jak bizarně výsledek působí. I když je auto skutečné a pohybuje se ve skutečném světě, působí spíše dojmem, jako by se filmaři béčkového filmu pokusili něco přidat do záběrů s pomocí techniky minulých dekád. A nebo se vám ve hře jako Need For Speed nenačetly textury závodících vozů. Skutečně to zamotává hlavu, ze sledování auta v pohybu se některým dokonce dělá nevolno.

Podívejte se na to s opatrností sami a zvažte své sympatie. My k takovému nápadu zůstáváme rezervovaní, z vizuálních i praktických příčin. Že si tím dotyčný získá pozornost okolí, kdekoli se objeví, ale nepochybujeme ani v nejmenším.

BMW si loni utrhlo kus slávy díky X6 lakované barvou Vantablack, letos se jej pokusil napodobit majitel Mitsubishi se zálibou v černo-černých autech, jak můžete vidět na videu níže. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: DipYourCar@Youtube

Petr Miler