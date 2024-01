Majitel Tesly dostal jako služební auto Polestar, po měsíci ježdění mu vystavil nepěkné vysvědčení

Darovanému koni na zuby nehleď? V Německu zřejmě věci takto nevidí, neboť jeden z tamních zaměstnanců se služebním Polestarem 2 švédsko-čínský elektromobil řádně strhal. Může to působit zpovykaně, u auta za 1,33 milionu ale nečekáte kvalitu na úrovni Škody 120.

Pokud patříte mezi dříve narozené, jistě ještě pamatujete produkty AZNP, tedy Automobilového závodu, národní podnik. Vozy jako Škoda 120 vskutku nebylo možné považovat za dokonalé, spíše bylo třeba, aby majitelé ihned po převzetí svého kusu zamířili do garáže, kde napravili to, co bylo továrnou v Mladé Boleslavi zanedbáno. Docházelo tedy třeba na seštelování přední kapoty, dveří, víka motoru a dalším nezbytnostem. Přičemž jste mohli zjistit, že oproti vaší objednávce je řada věcí jinak. Protože jste ale další auto již také nemuseli dostat, jednoduše jste brali, co bylo k dispozici.

Ze 70. a 80. let minulého století se můžeme přesunout do současnosti, přičemž na místo Škody dosadíme Teslu. Vše ostatní ale můžeme vzít přes kopírák. Také vozy americké automobilky mají v rámci kvality k dokonalosti daleko. Panely jejich karoserií nelícují na obou stranách stejně, některé komponenty kvůli špatnému přilepení občas odlétnou, vnitřní části na jedné straně nekorespondují s těmi na druhé a takto bychom mohli pokračovat dlouho, psali jsme nejméně o desítkách takových případů. Výjimkou je ovšem technika, s tou problémy aspoň zkraje nebývají.

Majitelé Tesel přitom již nedotahují vše do konce svépomocí, místo toho si sjednávají jednu návštěvu servisního centra za druhou. Jakmile je ale po takové desáté napraveno vše, co bylo na první dobrou pokaženo, začínají nejen na sociálních sítích pět chválu. Stejně tak ovšem srší kritikou, byť ta již míří ke konkurenci. Zavedené značky totiž sice dosahují vyšší kvality v případě řemeslné výroby, ovšem po stránce technologické spíše selhávají.

Že nejde pouze o teorii, dokládá uživatel Twitteru (přejmenovaného na X) s přezdívkou mr.superfly. Ten je od roku 2021 majitelem Tesly Model 3 Performance, svým zaměstnavatelem však jako služební vůz dostal přidělený Polestar 2. Za tím stojí Volvo vlastněné čínskou automobilkou Geely, která má k dispozici jak odpovídající techniku, tak i nemalé peníze. Produkt švédsko-čínské značky by tak měl excelovat, hlavně ve srovnání s tolik kritizovanou Teslou. Jenže dle onoho Němce stačil měsíc k tomu, aby Polestar téměř poslal z útesu.

Své výtky shrnul do 11 bodů, kdy tím prvním je pouze občasné fungování bezklíčového startování. Věřit nelze ani semi-autonomnímu řízení, zatímco tlačítko spouštějící varovná světla je umístěno tak blízko u voliče automatu, že jej můžete nechtěně zmáčknout. Motor pak zbytečně pálí pneumatiky, i když akcelerace je zklamáním. V kabině kromě schránky před spolujezdcem nenajdete žádné úložné prostory, chybí pak i dešťový senzor a tudíž nelze počítat s automatickými stěrači.

Problémem je rovněž maximálka 165 km/h, omezený výkon při dobíjení, který se reálně pohybuje mezi 60 a 100 kW, či víčko dobíjecí zdířky, které je třeba manuálně zaklapnout. A opomenout nesmíme ani propojení mobilu s vozem. Což vše mohou být z vašeho úhlu pohledu drobnosti, ale pokud utratíte 1,33 milionu korun za nové auto, již zkrátka chcete, aby opravdu pocházelo z 21. století. Polestar má ale k oné osmdesátkové Škodě 120 možná blíž než Tesla.

Co je ovšem zásadní problém, to je spotřeba. Se švédským sedanem se nelze dostat pod 25 kWh/100 km, povětšinu času je spíše třeba počítat s více než 30 kWh/100 km. Polestar 2 nicméně disponuje bateriemi o kapacitě 78 kWh, což znamená, že na jeden zátah zvládnete maximálně 300 km, a to ještě se značným sebezapřením a při dobré konstelaci hvězd. Na verzi s pouhými 230 koňmi je to vážně slabota, která jednou bude stačit jen na cestu pro rohlíky.

O elektromobilech se přitom říká, že jsou pokrokem. Pokud ale jejich majitelé zažívají totéž, co někdejší vlastníci Škody 120, lze o takovém tvrzení vážně pochybovat. Vážně tak není překvapivé, proč se tímto směrem nehrnou masy. Oněch 1,33 milionu korun má totiž k dispozici na auto jen málokdo. A pokud ano, pak již za takovou sumu očekává odpovídající hodnotu. Polestar 2 mu ale může nabídnout jen pohledný zevnějšek, u toho jeho klady zjevně končí.

