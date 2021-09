Majitel Tesly naivně prozradil, proč z internetu mizí videa zachycující selhání aut značky před hodinou | Petr Prokopec

Zdá se vám, že prezentace schopností aut Tesly na internetu ze strany jejích majitelů jsou až příliš pozitivní a nekorespondující s realitou? Mysleli jsme si, že je to ryzí autocenzura, ale tak jednoduché to není.

Představte si, že nějaká zbrojovka přijde s novou pistolí, o které tvrdí, že je přímo dokonalá. Vystřelit totiž dokáže pouze na skutečně zlé a špatné lidi, přičemž jakmile tak učiní, nic jí nestojí v cestě. Kulky dokáže vystřelit skrze zeď či za roh, a to ve dne i v noci. Navíc se tak děje bez veškerého kouře.

Jinými slovy tu máme skoro ideál, který by chtěl vlastnit snad každý. Jelikož zbrojovka potřebuje vyšponovat mediální ohlas na maximum, pošle pistoli pouze těm nejvěrnějším fanouškům. Rázem tu tedy máme jen pozitivní ohlasy, které image výrobce žene do nebeských výšin. Ovšem poté se stane něco nečekaného, pistole totiž začne střílet samovolně a na kohokoliv, tedy i na nevinné.

Výše popsaný scénář není reálný, připomíná ale Teslu a její technologie Autopilot a Full Self-Driving. Stále více se totiž zdá, že oba autonomní systémy kalifornské značky jsou onou pistolí, jež měla zajistit bezpečí, v reálu ovšem takto nefunguje. A i když pravda stále více vychází najevo, automobilka dělá maximum proto, aby realitu zastřela.

Nejlépe to ukazuje osud jednoho z posledních příspěvků na kanálu HyperChange na Youtube, který provozuje chlapík jménem Russell. Ten vyrazil do ulic otestovat nejnovější softwarovou modernizaci FSD s označením V10 a vše natočil na video. Jen na pozitiva ovšem zdaleka nedošlo, neboť technologie nezvládala navigaci zrovna na jedničku a málem trefila betonové sloupy. To však nebylo to nejhorší.

Opravdu kritická chvilka přišla ve chvíli, kdy se měl vůz otočit směrem doleva. Z bůhvíjakého důvodu se ovšem auto rozhodlo zatočit doprava. Na daném místě se ovšem nacházel přechod pro chodce, na kterém již procházeli lidé. Ty ovšem Tesla nevzala vůbec v patrnost, a pokud by Russell nešlápl na brzdu a nestrhl volant, došlo by ke kolizi. Něco takového přitom člověk neočekává už jen od Autopilotu, natož od „plného autonomního řízení”.

Pokud byste ovšem tento moment na Russellově kanálu hledali nyní, máte smůlu. Kolegové z Jalopniku si před pár dny všimli, že tento moment z videa zmizel, stejně jako další záběry zachycující selhání Tesly. Nepřikládali jsme tomu v tu chvíli velkou pozornost, videa se objevují a mizí, lidé je mění... Nemuselo to nic znamenat. Po pár dnech se ale ukázalo, že to opravdu není náhoda.

Russel v reakci na své modifikované dílo na internetu naivně pronesl: „Tesla nechce, abychom sdíleli všechny klipy a videa - jen taková, kde vše vypadá dobře - protože ví, že lidé vše vytrhnou z kontextu. Jsem na sebe tedy trochu naštvaný, že jsem onen incident na videu ponechal,“ pravil doslova. Jinými slovy, tento člověk ukázal, jak systém opravdu funguje, Tesla jej kontaktovala s tím, že si nepřeje ukazovat špatné věci. A on pak klip stáhl a ještě je na sebe naštvaný, že kdy nastavil obraz realitě. Jestli se takto chovají všichni, pak se skutečně nelze divit nekritickému pohledu na jinak kritiky hodné záležitosti.

Samozřejmě, není v moci Tesly publikování takových věcí přímo zabránit, proto se i ty objevují. Když ale novinky dává k dispozici nejprve lidem, kteří ji obdivují, pravděpodobně poslechnou. Hovořme o ekvivalentu toho, když automobilky odmítají půjčovat nové vozy médiím, která je nechválí, akorát v poněkud sofistikovanější a v tomto případě i nebezpečnější podobě.

Teslu totiž momentálně vyšetřují kvůli jejím autonomním systémům americké úřady. Šéfka agentury NTSB Jennifer Homendy pak technologii FSD rovnou označila za „zavádějící a nespolehlivou“. Bohužel však nemá pravomoce na to, aby jakkoliv proti značce zasáhla, to musí až agentura NHTSA vedoucí vlastní vyšetřování.

Jak jsme již zmínili, Russellovo video není jediné, které zmizelo. Před pár dny umístil na sociální sítě svůj příspěvek i Ian Linder Sheldon, který natočil rychle jedoucí Model 3, jenž trefil hrbol na silnici. Ten ovšem poškodil baterie natolik, že Tesla skončila v plamenech. Sheldon následně uvedl, že jej o stažení videa požádala rodina, které vůz patří, tomu ale ve světle Russellova přiznání nejspíše již nikdo nevěří. Tedy pokud „rodinou, které vůz patří” nemyslí Teslu.

Na jednu stranu je pochopitelné, že se Tesla snaží pracovat na své reputaci, to dělá každá firma. Zvolené prostředky a míra snahy otáčení černé v bílou jsou ale varovné. Pokud si uvědomíme, že na onom přechodu jednou můžeme být my či naše děti a za volantem bude sedět někdo méně bdělý než Russell, pak by nás to nemělo nechávat chladnými. Onen odstraněný kus z Russelova videa je mimochodem pořád k vidění níže jinými cestami, internet má naštěstí navzdory snahám Tesly paměť...

Podobná Tesla Model 3 kriticky selhala v běžném provozu při jízdě na FSD a majitel vozu to natočil a zveřejnil. Pod nátlakem Tesly ale video sám stáhl a nahradil lepším, dokonce se na sebe za upřímnost zlobí. Onen problematický okamžik je ale pořád k vidění níže. Ilustrační foto: Tesla

