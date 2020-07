Nadšenec do Tesel oznámil návrat k autu na benzin, teď ho trestají fanoušci i Tesla před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rich Rebuilts@Youtube

Je to skutečně velký fanda a schopný mechanik, který umí vracet život odepsaným elektromobilům. Jak ale nyní sám říká, asi musí zůstat fandou elektřiny, nebo zemřít, za návrat k benzinu jej doslova týrají.

Rich Benoit stejně jako řada dalších Američanů před pár lety zatoužil po vlastnictví Tesly. Když mu pak jeden ze známých ukázal svůj čerstvě koupený Model S, jeho přesvědčení jít do budoucna už jen elektrickou cestou zesílilo. Byl tu ovšem jeden problém, a tou byla příliš vysoká cena a tomu neodpovídající kvalita. Benoit se proto rozhodl, že změní přístup a namísto butiků značky bude obcházet vrakoviště či majitele prodávající svůj nabouraný vůz. Nakonec měl úspěch a koupil právě Model S, který ovšem předtím naneštěstí zaplavila voda.

Benoitovým záměrem byla oprava svépomocí, u Tesly však Američan narazil. Automobilka mu totiž odmítla prodat jakékoliv originální komponenty. A jelikož podobně se zachovala opakovaně, navíc nejen k němu, rázem bylo jasné, že je tu značná díra na trhu. Tu se Benoit rozhodl využít na maximum, a proto nakonec koupil další Model S, jen tentokrát nabouraný na předek a potřebné díly jednoduše přeskládal z jednoho auta na druhé. Přitom jej napadlo, že totéž by mohl dělat také pro ostatní.

Rozjel tak úspěšný byznys, kterým dělal Teslám nemalou reklamu na YouTube díky kanálu Rich Rebuilds. Díky němu si spousta lidí nejenže koupila použité Tesly, které by jinak byly na odpis, byl úspěšný i v referenčním programu automobilky, skrze nějž prokazatelně získal Tesle řadu kupců zcela nových aut. Obdiv často fanatických obdivovatelů americké automobilky je ale vrtkavý a i samotná Tesla zůstala k jeho aktivitám poněkud rezervovaná.

Problémy začaly letos v dubnu, kdy automobilka nadšenci zakázala s jeho Modelem S přístup k síti Superchargerů, neboť z jejího úhlu pohledu byl onen exemplář prohlášen za „mrtvý“. A třebaže byl kompletně opraven, funkční a po prohlídce experty byl shledán zcela bezpečným, Tesla trvala na svém. Můžeme se přít o tom, jak moc férový tento krok byl, neboť auto bylo zakoupeno s doživotním přístupem k Superchargerům zdarma a fakt, že byl v mezičase těžce poškozen nabourán, by na tom neměl nic měnit. Skutečné problémy ale začaly později.

Benoit se před pár dny rozhodl, že svůj Model S poskládaný za pomoci dílů z nabouraných aut prodá a vrátí se k autu se spalovacím motorem. Řekli bychom, že to je každého věc, však žádné auto není dokonalé pro všechny druhy využití. Ve světě Tesly je to ale zjevně považováno za něco jako vlastizradu. Z dříve velebeného nadšence a schopného mechanika se rázem stal třídní nepřítel a video oznamující návrat k benzinovému pohonu během pár hodin zmizelo z YouTube kvůli své údajné závadnosti. Jelikož však bylo zcela nezávadné, Benoit se proti opatření odvolal a administrátoři YouTube mu dali zapravdu. Po chvíli ale bylo video ze stejných důvodů odstraněno znovu.

Za vše může komunita teslistů, která jeho videopříspěvek opakovaně nahlašovala jako závadný, jako by v něm snad někdo někoho vraždil. A jelikož odstraňování videí řídí primárně algoritmy, nikoli lidé, byli odpůrci jeho kroku s odstraněním opakovaně úspěšní. Sám Benoit to na Twitteru komentoval lakonicky: „Hádám, že můžu jen zůstat věrný elektřině, nebo zemřít.”

Znovu se tedy ukazuje, jak moc mají lidé seskupení okolo Tesel blízko k jakési sektě, která připouští jen jednu pravdu. A jakmile někdo - třebaže dříve respektovaný - projeví jiný názor, následuje tvrdá perzekuce. Samotní fandové by přitom měli být rádi, že někdo jako Benoit existuje, neboť napomáhá v elektrifikaci světa, po které Tesla i Musk tak touží. A nakonec byli, ovšem jen do chvíle, než se sám rozhodl přesedlat zpět na benzin, a to i v situaci, kdy si několik Tesel dále ponechal.

Pozoruhodný pak je také rezervovaný přístup Tesly. Ironií osudu v tomto kontextu je, že sám Elon Musk dříve přiznal, že když měl hluboko do kapsy a vlastnil BMW 320i z roku 1978, nechal jej opravit za pomoci dílů z vrakoviště. Nyní mu ale zjevně vadí, když někdo jiný dělá totéž s jeho elektromobily. Automobilka zašla dokonce tak daleko, že nyní zrušila jeho účast v referenčním programu - prý najednou postupuje ve špatné víře směrem k firmě. Jistě, dokud Teslu bezvýhradně podporoval, byl to kamarád, jak si dovolí vyměnit auto za neelektrické, je to nepřítel.

My pak už jen můžeme dodat, že stejně jako by se hněv měl snést na absurdní vystupování tvrdého jádra teslistů a pokrytecké jednání automobilky, měl by se snést také na YouTube. Server by totiž měl daleko více prověřovat hlášení svých uživatelů, než se rozhodne k tak radikálním krokům, jako je odstranění videa. Jinak se totiž zakrátko může stát, že lidé zakrátko nebudou mít nač koukat. Tedy kromě snímků, které budou velebit Tesly ad infinitum.

Rich Benoit se rozhodl vdechovat Teslám druhý život. Za to by ho komunita okolo značky měla blahořečit. Jenže realita je poněkud jiná, a to přesto, že sám Musk kdysi své auto opravil za pomoci dílů z vrakoviště. Foto: Rich Rebuilts@Youtube



Rich Benoit o všem informoval přes Twitter, je skutečně smutné číst, s čím se musí potýkat jen proto, že se rozhodl přesedlat na benzinové auto. Screenshoty: Rich Rebuilts@Twitter

Zdroje: Rich Rebuilts@Youtube, Rich Rebuilts@Twitter

Petr Prokopec