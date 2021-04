Majitel Tesly si koupil jiný elektromobil a chválí si ho, reakce teslistů je fascinující před 3 hodinami | Petr Prokopec

Za normálních okolností není ničím neobvyklým, pokud se místo jednoho auta rozhodnete pro jiné, ani to, že si jej pak chválíte. Ve světě majitelů Tesel se ale zjevně jedná o velezradu.

Máme pocit, že zneužívaným slovem v současném západním světě je „svoboda“. Za garantované svobody se dnes označuje kde co, jakmile ale dojde na praxi, je pojetí tohoto institutu poněkud totalitní. I komunisté říkali, že si můžete dovolit třeba říkat cokoli, jen za to pak musíte nést následky. To ale není svoboda, tou je možnost něco dělat bez jakýchkoli následků - prvně zmíněné pojetí „svobody“ lze navléknout na cokoli. Však i v Číně můžete technicky říci, že vláda je špatná, zamezit vám v tom nikdo nemůže. Ovšem když za to pak budete perzekvováni, svobodným člověkem skutečně nejste.

Takto bohužel k věci přistupují nejen totalitní vlády, ale i někteří lidé. Přesvědčuje se o tom na vlastní kůži Sergio Rodriguez, který je od loňského roku majitelem Tesly Model X, což u komunity příznivců této značky sklidilo potlesk. Poté ovšem spáchal hřích, když sáhl po jiném voze. Nemusel se přitom jako Rich Benoit vracet ke spalovacímu motoru, k pobouření nohsledů Elona Muska jednoduše postačilo to, že si koupil Ford Mustang Mach-E, tedy jiný elektromobil. Obdiv teslistů byla rázem tatam a namísto nich dorazily dokonce výhrůžky smrtí.

Vše odstartovalo již před delší dobou, ovšem zlomovým bodem se stal moment, když se celosvětová komunita fanoušků Tesly pustila na Facebooku do jeho příspěvku, ve kterém chválil elektromobil Fordu. Rázem tak vzduchem začaly létat komentáře jako: „Doufám, že auto ztratí kontrolu a narazí,“ nebo: „Snad auto vzplane, když ho řídíš.“ Vše pak završila soukromá zpráva, která Rodriguezovi přišla a ve které mimo jiné stálo: „Plácáš jen samé nesmysly a já vím, jak tvoje Tesla vypadá. Pokud ji někde uvidím...“

Něco takového již nelze ani nazvat dětinským, koneckonců za těmito výhrůžkami stojí dospělí. Jde tak spíše šikanu, která se navíc velmi snadno může zvrhnout. Na Rodriguezově místě bychom tak již vše raději předali policii. On sám zatím pouze zvažuje, že by se zbavil Tesly, se kterou již z velké části nechce mít pranic společného. Přičemž bychom se ani nedivili, kdyby toto ostré jádro fanoušků odradilo i řadu dalších lidí, aby se stali „součástí tohoto kultu... Chci říci klubu,“ uvádí Rodriguez.

Lze přitom jen dodat, že i Elon Musk soustavně hlásá, kterak se do elektromobility vrhnul pouze proto, aby uspíšil přechod celého světa od spalovacích motorů k alternativnímu pohonu. Z toho logicky vyplývá, že chtěl podnítit konkurenci k produkci nových bezemisních modelů. Tak se skutečně i stalo, načež by Tesla vlastně měla Ford blahořečit, že dělá přesně to, k čemu značka z Fremontu vybízela. A totéž by automobilka měla vyžadovat i od svých fanatických uctívačů.

Bohužel, internetová šikana se stává stále širší. Dle průzkumu společnosti Pew Research Center se s ní osobně setkalo již 41 procent Američanů, přičemž 14 procent má za sebou dokonce fyzické hrozby, 11 procent má zkušenosti se stalkingem a 25 procent zažívá opravdu drsné online útoky. Ve finále to ovšem není jen doména amerického kontinentu, ostatně i za sepsání tohoto článku budeme stejně jako dříve „odměněni“ tak jako Rodriguez, tedy velmi osobními útoky a výhrůžkami.

Pokud si koupíte Mustang Mach-E, nedočkáte se u fanoušků Tesly pochopení, přestože v podstatě Ford udělal jen to, co Elon Musk chtěl - tedy naskočil na elektrickou vlnu. Namísto potlesku tak majitelům modrého oválu nyní chodí výhrůžky smrtí. Foto: Ford

