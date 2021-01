Majitel dodnes uchoval ikonu 80. let ve stavu nového auta, teď ji marně zkouší prodat před hodinou | Petr Prokopec

Pokud s láskou vzpomínáte na časy, kdy japonská sportovní kupé udávala tón vývoje podobných aut, můžete si pořídit jedno z nich v prvotřídním stavu s atmosférickým šestiválcem a manuálem. Levné to ale nebude.

Historie Nissanů s písmenem Z ve jméně se datuje od roku 1969. U prvních dvou generací japonská automobilka použila řadové šestiválce, s příchodem té třetí však došlo na diametrální změnu. Pod kapotu se nastěhovaly šestiválce vidlicové, které byly efektivnější než předchozí jednotky. Mimo to navíc jejich objem narostl na rovné tři litry. Zákazníci navíc u tohoto agregátu mohli vybírat mezi atmosférickou a přeplňovanou verzí, která na zadní kola skrze pětistupňový manuál či čtyřstupňový automat posílala i více než 200 koní.

My si dnes posvítíme na verzi s atmosférickým šestiválcem, jež se objevila v prodeji. Na tom by nebylo nic zase tak výjimečného, ostatně generace Z31 bylo vyrobeno 329 900 kusů, z čehož přes 294 tisíc bylo dodáno zákazníkům mimo Japonsko. Nissan 300ZX tak nikdy nebyl limitkou, za kterou by se platily horentní částky. Ovšem jen za předpokladu, že jde o běžný vůz, ke kterému jeho dosavadní majitel či majitelé nepřistupoval jako ke klenotu. Právě to není případ nabízeného kousku.

Majitel se chlubí muzejní kvalitou, již dokládají i snímky viditelné v inzerátu na eBay. Skutečně nepřehání, pokud by došlo na odmazání pozadí, rázem byste nabyli dojmu, že za fotografiemi stojí sama automobilka, která je navíc pořídila před více než třiceti lety. Vše je navíc umocněno skutečností, že vůz má najeto již 60 tisíc mil (cca 96 tisíc km), což sice není žádná extrémní porce, nicméně na straně druhé naznačuje, že jej v garáži Zetko nestálo.

Právě při vědomí této skutečnosti byste po prvotní prohlídce motoru měli pod kapotu nahlédnout znovu, a tentokrát s opravdovou pečlivostí. Žasnout budete ještě více, neboť jedinou hadičku nepokrývá špína, jen na několika místech lze odhalit počínající korozi. S tou stávající vlastník nic nedělal nejspíše proto, že chtěl sporťák ponechat co nejvíce v původním stavu. Lak je proto originální, stejně jako čalounění a koberečky v interiéru, kde došlo pouze na čistění.

Vyjma zmíněného má Nissan 300ZX rovněž klimatizaci či okna v elektrice, ani v dnešní době tedy za jeho volantem trpět nebudete. Jakkoliv po stránce dynamické je třeba se připravit na to, že záda vám ukáže značné množství moderních aut. Navzdory objemnému motoru totiž sprint na stovku zabere zhruba 7,5 sekundy. Na druhou stranu, zvukový doprovod není zkreslen žádným generátorem, stejně jako nelze čekat žádnou faleš ani při komunikaci předních kol s konečky prstů řidiče.

Jinými slovy, pokud toužíte po návratu do osmdesátých a devadesátých, kdy svět neměl o koronaviru ponětí a japonská sportovní kupé udávala tempo vývoje, pak máte asi nejlepší příležitost. Otázkou ovšem je, na kolik vás takový stroj času vyjde, neboť ani v závěru nabídnutých 10 200 USD za tento vůz nedosáhlo na minimální cenu vyžadovanou prodejcem. Aukce proto skončila bez vítěze a „nový“ Nissan 300ZX bude jistě k mání znovu - jen si na něj bude třeba připravit víc než 220 tisíc Kč.

