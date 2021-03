Majitel ukázal, co motoru udělal jedním špatným přeřazením, vyjde ho pěkně draho před 3 hodinami | Petr Miler

Že špatné zacházení s manuálním řazením může zničit převodovku, tuší asi každý, méně technicky zdatní si ale nemusí uvědomovat, že může zničit i motor. Jak? Podívejte se na to.

Před dvěma týdny jsme vám ukazovali, jak řidič nejlepší Toyoty posledních let jednou špatně přeřadit a během chvíle odpravil motor. Jak se to může stát? S automatickou převodovkou se vám to „nepodaří”, neboť to elektronika vozu zkrátka nedovolí, s tou ručně řazenou je to ale docela snadné.

Stačí, abyste zařadili nižší rychlostní stupeň, než jakou aktuální rychlost jízdy běžně připouští, a je vymalováno. V takové chvíli se motor neroztáčí svými vlastními mechanismy, do otáček jej pošlou hnaná kola vozu. K ničemu je tak i elektronický omezovač, neboť motor se fyzicky dostane do sfér, na které není stavěný. Typickým následkem je kontakt ventilů a pístů, neboť se dostanou do vzájemné pozice, do jaké je obvyklý rozsah otáček nikdy nedostane. Přesně k tomu došlo zde a byť motor ještě chvíli fungoval, po chvíli to vzdal.

Jeho majitel a strůjce celé zkázy, Robert Mitchell, o tom natočil video a nyní přidal další, ještě zajímavější. Navštívil totiž servis Toyoty, který na opravě motoru pracuje, a ukázal celou zkázu zevnitř. Ačkoli zkraje doufal, že by devastace nemuselo být tolik, nakonec je jí více než dost, i když se podle všeho píst s ventilem potkaly „jen” pětkrát.

Nejprve ukáže píst, který je zjevně na několika místech vydřený. Robert říká, že bude stačit vyleštění a že to nezpůsobuje nerovnoměrné zahřívání, tudíž není třeba výměny, ale nejsme si tím tak jisti - sami bychom motor s takovým pístem znovu „nezavřeli”. Ale budiž. Co je zjevně na odpis, je ohnutý sací ventil, poničená vahadla a sedřená vačka.

Ventil a vačka musí být vyměněna, tam není co řešit a vahadla Robert vymění preventivně všechna. Když si k tomu přidáme složitou práci spojenou s kompletní demontáží a rozborkou motoru, je to pořádná oprava, kterou pochopitelně nekryje záruka. Jsme zvědavi na finální účet, minimálně velmi vysoké desetitisíce korun to budou jistě, s pístem či poškozením dalších ventilů bychom si vsadili i na více než 100 tisíc. To je pořádná suma na jedno špatné přeřazení, tak se na závěr sluší dodat dobrá rada: Dvakrát měřte, jednou řaďte, jinak můžete snadno skončit jako Robert - s nepojízdným, klidně zánovním autem vyžadujícím opravu za 100 tisíc jako nic.

Jedna drobná chyba při řazení a motor Toyoty Yaris GR Roberta Mitchella to měl spočítané. Na videu níže můžete vidět kompletní rozsah poškození, přes zjevně malý moment ponechání zařazení špatné rychlosti jsou následky dost drastické. Ilustrační foto: Toyota

