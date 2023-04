Majitel ukázal, jaký šmejd mu Tesla prodala za 3 miliony Kč, po 11 letech výroby je to k nevíře před 5 hodinami | Petr Prokopec

Kdyby šlo o nějakou horkou novinku, možná by to šlo ještě s přivřením obou očí chápat, tady se ale bavíme o Modelu S, který přišel na trh již v roce 2012. I po 11 letech výroby tohoto vozu ale Tesla nemá problém dodat kupci totální šmejd, třímilionové cenovce navzdory.

Když loni v únoru naplno vypukl konflikt na Ukrajině, začalo se v mém okolí objevovat stále více aut s ukrajinskou registrační značkou. Jedním z nich byla i Tesla Model 3, s jejímž majitelem aktuálně bydlícím pár pater pode mnou jsem se dal do řeči. Přímo z první ruky jsem tak vyslechl popis zážitků ze života s Teslou. Stížnosti mířily hlavně na nekvalitu, která ostatně po přesunutí k zádi vozu byla patrná již na první pohled. Víko zavazadelníku totiž „zdobil“ spoiler, na kterém je jasně patrné, že se jeho jednotlivé vrstvy oddělují.

Výtek bylo pochopitelně víc, tato mi nicméně utkvěla v paměti. Zvláště proto, že jde o karbonový výlisek, který nebyl zrovna levný. Jelikož se jedná jen o pár let starý vůz, majitel vlastně ještě může být rád, že spoiler stále drží. S kvalitou je totiž značka na štíru i nadále. Ba co hůře, soudě podle materiálů, které na Reddit nahrál uživatel s přezdívkou xpxf69, šla dokonce ještě více dolů.

Dotyčný si koupil vrcholný Model S Plaid, který ve Státech startuje na 107 490 dolarech (cca 2 295 000 Kč). To není zrovna malá suma, která s několika málo příplatky zamířila až ke 140 tisícům USD, tedy skoro přesně 3 milionům Kč. To už je cena spojená s lepšími modely prémiových značek, která s sebou logicky přináší i očekávání adekvátní kvality. Právě v tomto ohledu ale Tesla zaostává nejen za zbytkem světa, ale dokonce i za exempláři, které se ve Fremontu montovaly před jedenácti lety, kdy vůz začínal.

Uživatel Redditu přitom nejprve poukazuje na gumové těsnění, které se odchlipuje od vnitřního obložení středového sloupku. Podobné je to i v blízkosti prahů, skutečnou perličkou je však víko předního zavazadelníku. „Když ho otevřu a ťuknu na něj, začne se celá ta věc hýbat, jako kdyby měly upadnout panty. Je to neuvěřitelné,“ dodává autor videa. Následně pak přistupuje k zádi, kde některé plasty nejsou chycené ke karoserii, což může umožnit i zatékání vody a tedy korozi.

Vrátit se poté můžeme ke dveřím řidiče, ze kterých jde prakticky bez námahy sundat venkovní těsnící lišta. V podstatě by tak vlastně stačil prudší liják, aby se Model S proměnil v menší bazén. Něco podobného ostatně již řada majitelů Tesel zažila, jak dokládají příspěvky dalších uživatelů Redditu. Samotné vlákno přitom odstartovalo před čtyřmi měsíci, tedy v závěru prosince. A právě tento časový horizont by skutečně do očí bijící nekvalitu mohl jednoduše vysvětlit.

Již dříve vyšlo najevo, že lidé by se neměli vyhýbat ani tak Teslám smontovaným v pátek a v pondělí, kdy lidé buď přemýšlí o víkendových plánech, nebo jsou ještě myšlenkami při nedělných radovánkách, ale hlavně těm ze závěru každého čtvrtletí. V tomto období totiž automobilka upřednostňuje kvantitu před kvalitou, aby mohla oslnit investory pěknými čísly. Protože však aut vyrábí stále více, přichází stále více kritiky.

Alespoň k některé Tesla není hluchá. Zatímco od ledna 2021 nebylo možné pořídit Model S či X s čímkoliv jiným, než s prapodivným volantem yoke, který kritizoval snad každý rozumný člověk, před pár měsíci se již značka vrátila ke kulaté klasice jako alternativě. Z té je pak nyní standard, zatímco za joke, pardon yoke připlácíte 250 USD (5 350 Kč). Kéž by automobilka podobně reagovala na kritické hlasy týkající se kvality nových vozů, k té evidentně zůstává dlouhodobě hluchá.

Pokud za nový vůz dáte 3 miliony korun, pak je logické, že očekáváte nemalou úroveň kvality. Té se však v případě Tesly nedočkáte, tedy s jistotou ne u aut, která vznikají na sklonku každého kvartálu. Foto: Tesla

Zdroj: xpxf69@Reddit

