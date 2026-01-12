Majitel vytáhl z garáže jednu z nejvzácnějších Škod historie s pouhými 8 860 km, prodává ji za pořádnou „dardu”
Petr MilerPokud chcete mít auto nejrozšířenější místní značky, a přesto jezdit v něčem, co nemůže mít prakticky nikdo jiný široko daleko, tohle je ono. Zrovna v tuto chvíli vám takový stroj moc platné nebude, ale počkejte na léto, i holky budou koukat.
před 6 hodinami | Petr Miler
Ač to zrovna za současného počasí nebude to první, co vám přijde na mysl, jednou se vrátí dny, kdy vás v autě budou přemáhat myšlenky na uvolněné projížďky městem či krajinou s větrem ve vlasech, popř. tím, co vám na hlavě zbylo. Klimatická krize byla v našich zeměpisných šířkách oficiálně zrušena, a tak už asi nebudou tak horoucí jako dřív, pořád by to ale mohlo stačit k tomu, aby vás přemohly myšlenky na koupi kabrioletu.
Pokud se to stane, Škoda jistě nebude tou první značkou, po jejímž autě byste v této souvislosti zatoužili. Při pohledu na její dnešní nabídku určitě ne, však poslední sériové kabrio firmy - původní Felicie z roku 1959 - je hodně dávnou historií. Kabriolety s logem slepice na jehle vznikaly ještě v relativně nedávné době, jen je snadné na to zapomínat.
Postaveny byly dokonce i čtyřdveřové otevřené stroje, což je u kabrioletů velmi vzácný úkaz, jen se o ně - aspoň v případě aut dostupných koncovým zákazníkům - nepostarala sama automobilka. Vznikly přičiněním firmy Metalex, která stála nejen za Favoritem kabriolet zvaným MTX Roadster, ale také za podobně upravenou Felicií, pojmenovanou MTX Cabrio. A činná na tomto poli byla už před rokem 1989.
Tehdy upravovala kupé Rapid na verze s plátěnou střechou, u nás se ale pochopitelně neprodávaly, aspoň ne normálním smrtelníkům. Mířily tedy zejména na zahraniční trhy, ani tak to ale nebyla žádná velkosériová produkce. V dílnách Metalexu měl vzniknout jen asi tucet otevřených Rapidů, kupodivu ale nešlo o jedinou společnost, která takové verze dávala dohromady. Hlavně ve Velké Británii, zemi, kde pořád prší, a tak tam logicky lidé kabriolety milují, bylo takových firem hned několik. Jmenujme například britskou společnost LDD, Ludgate Design & Development, která měla přestavět celkem 343 aut s volantem vpravo a nabízela je na britském trhu přímo v dealerstvích škodovky.
Technicky tu ostatně nebylo kromě střechy, čím by se tato auta lišila od sériových Rapidů 120 až 136, ale to nebylo špatně, neboť tenhle stroj byl po technické stránce docela na výši, měl např. čtyřpístkové přední brzdy nebo pokročilou zadní nápravu. A právě jedno takové dílo Škody a LDD se nyní objevilo v prodeji, navíc ve vskutku nevídaném stavu.
Je to Rapid Cabriolet 130 z roku 1985, který nabízí jeho majitel ve Velké Británii. Volant vpravo tak nelze brát jako problém, i kdybyste chtěli tohle auto na normální značky, ani veteránská registrace by neměla být potíží. Co je pozoruhodné, majitel auto „sušil” v garáží s nájezdem pouze 5 505 mil, tedy 8 860 km. Je to prakticky nepoužité auto a vypadá podle toho. Je sice vidět, že víc stálo než jezdilo, ale jinak není opotřebované ani zrezlé, vypadá svým způsobem perfektně.
Není bez zajímavosti, že jej prodává stejný člověk, který předloni prodával jiný vzácný Rapid s pozoruhodnou historií. A víme, že starých škodovek má ještě o dost víc, musí to být opravdu velký sběratel. Tím spíš se ale lze spolehnout na to, že auto bude fit a připravené rozdávat další rány, sama jeho cena je ale slušná „darda”. Rovných 21 000 liber je asi 580 tisíc Kč. Plus dovoz, registrace, nějaká ta menší renovace... Nebude to levný špás, ale jezdit budete v opravdové raritě. Berte, nebo nechte být.
Kolik Rapidů Cabriolet může přežívat v podobném stavu? Dva, tři, čtyři? Tohle je jeden z nich. Foto: R.O., publikováno se souhlasem
Zdroj: 1985 Skoda 130@Cars and Classic
