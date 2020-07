Řidičce Fordu Focus naměřili ve městě 703 km/h, policie na zaplacení pokuty trvá před hodinou | Petr Prokopec

Chybu může udělat každý, nakonec i z místní praxe dobře víme, že rychlostní radary nejsou neomylné. Italští strážci zákona ji však odmítají uznat, jakkoliv je nad slunce jasné, že k ní došlo.

Nejspíše každému z nás již alespoň jednou přišel nepříjemný pozdrav od úřadu či policie oznamující, že s vámi provozovaným autem došlo tam či onde ke zdokumentovanému překročení povoleného rychlostního limitu. A máte tady uhradit stanovenou pokutu. Máte samozřejmě právo proti danému rozhodnutí bojovat, nicméně pokud se jedná o malou částku, je snazší sklapnout podpatky a státní rozpočet obohatit o dalších pár stokorun. Pokud nicméně čelíte zjevné nespravedlnosti, pak by váš odpor měl být stejně razantní jako touha úřadů či strážců zákona po obsahu vaší peněženky.

Přesně k takovému případu došlo v Itálii, kdy byla řidička Fordu Focus změřena radarem. Ten se nacházel ve městě v zóně s maximální povolenou rychlostí 70 km/h, jenž nicméně byla řidičkou mnohonásobně překročena. Tedy alespoň dle policie, která na základě záznamu z rychlostní kamery tvrdí, že vůz jel rychlostí 703 km/h. Díky tomu by přitom modrý ovál pokořil veškeré existující rekordy, neboť Focusu by nestačilo ani Bugatti Chiron, jenž jako první produkční vůz historie zvládlo takřka 500 km/h.

Nikomu ale dosud takové číslo nepřišlo podezřelé, policie tedy po řidičce vymáhá pokutu 850 Eur (cca 22 700 Kč) a zároveň hrozí ztrátou deseti bodů. To by možná byl přiměřený trest za více jak desetinásobné překročení limitu, pokud by k němu ale reálně mohlo dojít. Což nemohlo. Policie přesto na zaplacení pokuty a přijetí dalšího trestu trvá.

Pikantní je, že Giovanni Strologo, mluvčí místního výboru pro dodržování pravidel silničního provozu, řidičce radí, aby pokutu zaplatila. A následně se domáhala kompenzace, neboť je jasné, že Focus inkriminovaného tempa nedosáhl. Došlo tedy na chybu úředního aparátu, který se navíc stále nechytl za nos. Pokud by tedy nakonec měl někdo platit jako mourovatý, pak je to stát a nikoliv majitelka Fordu. A nakonec se to možná i stane k tíži všech ostatních daňových poplatníků. Protože když je 703 km/h černé na bílém na záznamu z radaru, tak to přece musí být pravda...

