Majitele elektromobilu měla oprava ťukance přijít na 960 tisíc Kč, ukázal další důvod extrémních cen pojištění před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Nakonec není divu, že pojišťovny stále častěji odmítají elektromobily pojistit za jakékoli ceny. Pokud oprava jednoho ťukance může přijít na takové peníze, aniž by došlo k poškození baterie, možné je zjevně cokoli.

Prakticky od chvíle, kdy politici přišli s tím, že auta se spalovacími motory to mají spočítané, tvrdíme, že jakási elektrické revoluce je za současného stavu vývoje techniky nerealizovatelná. I když budeme ignorovat, že řadu typických využití automobilu elektrické vozy prostě obslouží, i když budeme ignorovat, že pro ně není dostatek vzácných kovů, elektřiny ani pro ně neexistují dostatečně dimenzované elektrické sítě, pořád jsou tu ceny, které činí tyto vozy pro většinu populace nedostupnými. A nejde tu jen o pořízení, ale také o náklady spojené s provozem, údržbou a případnými opravami. I když se říkává, že právě ty mají být spásou, ve výsledku vás mohou doslova svléknout z kalhot.

Dnes jsme již upozornili na neustále se zvyšující cenu pojištění elektrických aut, nyní nahlédneme do zákulisí a poukážeme na jeden z případů z praxe. Majitel Rivianu R1T byl totiž stejně jako velké množství lidí před ním i po něm účastníkem menší dopravní nehody. Ta vyústila v promáčklinu karoserie u levého koncového sloupku korby. Vyjma toho nebylo poškozeno nic, dokonce ani světlo. Servis, na který se ale nešťastník obrátil, přišel s odhadem opravy, jenž doslova bere dech - za drobný ťukanec by totiž majitel měl zaplatit 41 tisíc dolarů (cca 960 tisíc korun).

Proč tomu tak je, vysvětluje Matt Boyette, který e majitelem dílny zvané All Out Paintless Dent Removal, která se na dané nehody specializuje. Ta Rivian zvládla opravit za pouhé dva dny při nákladech v řádu stovek dolarů. Karoserii totiž v místě promáčkliny v podstatě vycucla ven, podobně, jako když použijete zvon na ucpaný záchod. Jen v tomto případě bylo třeba trochu větší sofistikovanosti, neboť kromě tahu a nahřívání materiálu bylo vše třeba postupně vyklepat. Nad výsledkem lze nicméně jen suše polknout, neboť kromě drobné oděrky laku není promáčklina patrná.

Pokud by nicméně majitel zvolil jeden z autorizovaných servisů Rivianu, mohl by se s elektrickým pick-upem na několik týdnů rozloučit. Důvodem je jeho nedomyšlená konstrukce, neboť nedošlo na oddělení korby od kabiny. Kvůli odstranění onoho ťukance je tedy vlastně třeba vyměnit celý boční panel, jenž přesahuje až do střechy. Ta pochopitelně není dělená, zapotřebí je tak vlastně výměna obou stran. Či případně rozříznutí střešního panelu, k něčemu takovému však autorizované servisy nepřistupují.

Suma sumárum by tak servisním zásahem nebyla dotčena pouze přední část vozu, vše ostatní by se muselo rozmontovat, smontovat a vyčistit. Něco takového pochopitelně není práce na den, Rivian má navíc stejně jako většina elektrických start-upů problémy s výrobou a dodávkou náhradních dílů. To může vyústit v delší zapůjčení náhradního vozu, celkové náklady na opravu tak snadno přesáhnou 1 milion korun, za což si pořídíte pomalu čtyři celá Hyundai i10.

Stále vyššímu pojistnému se tak nelze divit, nestojí za ním jen umělá manipulace s cenami nových vozů, ale také problematická konstrukce řady z nich - ty jsou pak možná levné na výrobu, o to dražší je ale je opravit. Při větším poškození ostatně nezřídka dochází rovnou k odepsání celého vozu jakožto totální škody. Průměrný věk elektromobilů je přitom stále velmi nízký, rizika s nimi spojená jsou tak z pohledu pojišťovny enormní. Pochybujeme však, že na něco takového politici při svých jednáních vůbec myslí, pokud tedy vůbec ještě někdy myslí. Občas to tak nevypadá.

Jeden z majitelů elektrického pick-upu R1T byl účastníkem nehody, která vyústila v promáčklinu na zádi korby. Automobilkou autorizovaný servis si za opravu řekl o takřka milion korun, vlastník proto neváhal dopravit vůz do osm tisíc kilometrů vzdáleného Jacksonville na Floridě, kde vše zvládli za dva dny a zlomek oné ceny. Foto: Rivian

Zdroj: Matt Boyette@YouTube

