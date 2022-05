Majitele elektromobilů trápí nový problém, je to další důsledek uměle vytvořené nerovnováhy před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Být elektromobily novou nabídkou, která se musí postupně stát konkurenceschopnou vedle spalovacích aut svou cenou i praktickou využitelností, nikdy se to nestane, neboť by šlo o velmi pozvolný proces. Když se ale nepřímo nařizují, problémem je najednou nedostatek kde čeho, včetně pneumatik.

Když jsem v roce 2008 mohl jako jeden z prvních Evropanů vyzkoušet Teslu Roadster, zaujala mne pochopitelně hlavně dynamika amerického elektromobilu. Slibovaného ticha v kabině jsem se ale nedočkal. Místo toho byl v důsledku absence hluku vlastní pohonné jednotky mnohem více patrný hluk z okolí. Vrcholem pak bylo, když vedle mne na semaforech zastavila betonová míchačka poháněná archaickým dieselem. Jeho typický rachot jsem totiž slyšel daleko více, než kdybych seděl ve voze spalovacím.

Od té doby se pochopitelně mnohé změnilo, výrobci elektrických aut mimo jiné nemalou měrou zapracovali i na lepším odhlučnění kabiny. Uvnitř sice stále není takové ticho jako třeba v Rolls-Roycu Phantom, byť ten spalovací motor používá, ovšem vedle zmiňované míchačky již trpět nebudete. Stejně jako si již nebudete stěžovat ani na zvýšené vnímání hluku jdoucího od pneumatik. Také v této oblasti došlo k posunu, kupříkladu Tesla od Michelinu odebírá specifické obutí zvané Acoustic Tech, jež má tlumicí pěnu nalepenou na vnitřní straně pláště.

Jak se nicméně říká, každá mince má dvě strany. S výjimkou nemáme tu čest ani v tomto případě, neboť se specifickými pneumatikami je spojena mnohem vyšší cena. Není to přitom tak, že by šlo o nějaké extra speciální obutí, které vyžaduje použití drahých materiálů, jde tu jen o dostupnost. Výrobců, kteří do svého programu zařadili obutí určené přímo elektromobilům, totiž zatím není mnoho, a tak nabídka je relativně malá. Proč? Protože prodeje těchto aut kvůli jejich nepřímému nařizování rychle vystřelily nahoru a výrobci pneumatik na to nebyli připraveni.

Výsledkem jakékoli podobné nerovnováhy na trhu jsou vysoké ceny, neboť se příliš mnoho lidí pere o příliš málo zboží. Nezbývá tedy nic jiného, než sáhnout do peněženky o trochu hlouběji. Či se smířit s tím, že standardní pneumatiky přinesou do kabiny více hluku. Tak či onak je to další problém pro majitele elektromobilů, se kterým nepočítali a ke kterému by nedošlo, kdyby trh nebyl masivně deformován penězi „těch druhých”.

Tento stav jistě nebude panovat věčně, na zvýšený zájem již zareagoval nejen Michelin, ale rovněž Pirelli, Bridgestone či Goodyear. Všechny tyto společnosti vyvíjí nové specifické obutí určené právě elektromobilům, bude však trvat, než se situace vyrovná. Je otázkou, kdy tento moment nastane - trh je deformován i nadále a může být ještě víc. A i kaučuku je na trhu omezené možství.

Stejně jako v případě nedostatku čipů je tak otázkou, co bude dál. Zatímco v případě elektroniky je řešení za rohem, byť se o návratu do normálu mluví až v souvislosti s rokem 2024, kaučukovník potřebuje k dosažení zralosti dlouhých sedm let. Thajci, kteří jsou jeho hlavním producentem, ovšem byli po léta konfrontováni s velmi nízkými výkupními cenami. Proto stávající plantáže obnovovali jen v malé míře.

Nyní je poptávka na vzestupu, stejně jako ceny, ovšem není kde brát. Navíc jednotlivými producenty jsou spíše malé farmy, které nezvládají rychle reagovat na změny. Majitelům elektromobilů tak vlastně nezbývá nic jiného, než se začít smiřovat s tím, že originální obutí z továrny budou muset nahradit pneumatikami určenými původně pro spalovací auta. A nebo platit jako mourovatí - to nejsou pěkné vyhlídky.

Pokud si objednáte Teslu, dostanete vůz na specifických pneumatikách snižujících hlučnost. S jejich objednáním při přezouvání ale budete mít stále větší potíže - je a bude jich málo, což ceny za přezutí žene do vysokých desetitisíců. Foto: Tesla

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

