Majitelé elektromobilů v některých zemích dostávají peníze za dobíjení aut, připomíná to utopičnost celého „zeleného snu” před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Elektřina je dnes drahá a pro většinu lidí udělala z používání elektromobilu ještě větší ekonomickou sebevraždu než kdy dříve. Tak jak je možné, že někteří dobíjejí nejen zdarma, ale dokonce za to dostávají zaplaceno?

Možná si vzpomenete na rok 2020, kdy se nedlouho po vypuknutí pandemie koronaviru doslova zhroutil trh s ropou. Všechny možné lockdowny, zákazy cestování a další omezení snížily poptávku po „černém zlatě” na dávno nevídanou úroveň, jeho produkci ale nebylo možné tak rychle omezit. Svou roli tehdy navíc sehrál i Vladimir Putin, který odmítl jít v jednom šiku s OPECem a těžbu ropy nechtěl ani výhledově snížit, což vedlo k extrémnímu přebytku nabídky nad poptávkou.

Situace zašla až tak daleko, že se v jednu chvíli ropa prodávala za záporné ceny. Zní to absurdně, však proč by vám někdo platil za to, že si od něj vezmete tak cennou tekutinu? Jenže bylo to tak a důvod byl prostý - ropu už nikdo neměl kam dát. Překupníkům se tak do rukou dostaly kontrakty na odběr ropy, kterou neuměli fakticky odebrat, a tak raději platili jiným, aby je tohoto problému zbavili a sami nemuseli platit ještě víc jako pokutu za nedodržení kontraktu či jiné komplikace.

Úplně to samé se dnes někde děje na trhu s elektřinou, akorát v adekvátně odlišné podobě. A také z docela jiných příčin.

Jakkoli to zní podobně absurdně v době, kdy je elektřiny obecně nedostatek a prodává se za mimořádně vysoké ceny, rozmach obtížně regulovatelných tzv. zelených zdrojů způsobuje stejné komplikace jako kdysi koronavirus s Putinem. V případě elektřiny nejde ani tak o to, že by došly kapacity na její skladování, ty jsou obvykle minimální. Kouzlo elektrické sítě je v tom, že funguje na principu neustálého hledání rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, prostě výroba musí být podobná jako spotřeba, jinak se síť začne hroutit. To se celkem snadno reguluje třeba v případě výroby z uhlí či plynu, ale jak to chcete regulovat, když větší část zdrojů tvoří solární a větrné elektrárny?

Ty prostě nezregulujete - jak svítí a fouká rozhoduje bůh, pro ateisty s nadsázkou řečeno. Tak se stává, že tyto zdroje v určité hodiny „tlačí” do sítě elektřinu, pro kterou neexistuje přirozená poptávka. A protože se prostě někde spotřebovat musí, nemají-li dodavatelé pykat za to, že ohrožují stabilitu celého systému, platí zákazníkům za to, aby ji odebrali, i když o ni původně neměli zájem.

Můžete si doma naprázdno pustit mixér a televizi, ale to jsou celkem bezvýznamné odběry. Takový elektromobil naopak dokáže pojmout energie spoustu a přesně toho někteří jejich majitelé využívají. Níže můžete vidět zdokumentovaný případ, kterak jeden z Dánů s Teslou Model 3 v garáži dostal asi 378 Kč za to, že si během šesti hodin doplnil do vozu 11 kWh elektrické energie, kterou v danou chvíli nikdo nechtěl.

Takže je to vlastně skvělé, elektromobily jsou výhodné a nejenže umí být levné, dokonce vám budou vydělávat spotřebováním elektřiny? No, někdy možná a dotyčným to přejeme, širší perspektivou ale tato situace připomíná jen utopičnost celého „zeleného snu”, kdy by elektřina měla být vyráběna čistě obnovitelně. Je to absurdita svého druhu, neboť balancovat celou síť za pomoci takto nevyzpytatelných zdrojů je reálně nemožné, to vám řekne každý zkušený energetik. A zachránit to nemohou ani různé bateriové systémy, přečerpávací elektrárny a další obdobná řešení, ty toho zmůžou příliš málo. I z klíčové stability sítě se ale pod tíhou dogmatických snah o to či ono stává cosi sekundárního, na čem najednou nesejde. A výše popsané dění je jen prvním, zatím alespoň pro někoho příjemným následkem.

Dobít si Teslu a ještě za to inkasovat? To dnes jde, viděno širší perspektivou ale nejde o nic, nad čím bychom se mohli radovat. Foto: Tesla

Owning an Electric Vehicle comes with a lot of perks - but my personal favorite is getting paid to "fill up" our Tesla!



On a day like today - where European electricity prices are breaking records - my DK family will net $17 in 6 hours, simply by charging our Tesla Model 3 at home. pic.twitter.com/2p7IlifL8N — Mathias Fons (@FonsDK) July 2, 2023

Zdroj: Mathias Fons@Twitter

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.