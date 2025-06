Majitelé Ferrari se skutečně potýkají s nebývalými ztrátami, tohle auto jednoho připravilo o víc jak 3 miliony Kč během 2 250 km před 10 hodinami | Petr Miler

A není to tak, že by to každému z nich bylo jedno. Tento si na jen rok starý vůz dokonce vzal úvěr, dost možná v očekávání, že na koupi vydělá. Stal se pravý opak a je miliony v minusu jen na ryzí ztrátě hodnoty. K té je navíc třeba připočíst spoustu dalších výdajů.

Na jaře to propálil automobilový guru Doug DeMuro a od té doby se to s Ferrari jen veze. Stalo se veřejným tajemstvím, že auta italské značky aktuálně dnes nevyvolávají - přinejmenším v kombinaci s jejich aktuálními cenami - takovou touhu jako dřív, což se projevuje nejen na omezené schopnosti automobilky rozprodat veškerou produkci bez slev.

Možná nejbolestivěji se tento stav dotýká dřívějších kupců, kteří si nezřídka zvykli na to, že jejich Ferrari jsou také velmi dobrou investicí. I u relativně běžných modelů se zvlášť během bující inflace stalo normou prodávat nejeté exempláře v atraktivních specifikacích dráž než nové vozy, tento stav ale už neplatí. A netýká se jen opravdu hodně drahého, a přitom kontroverzně pojatého modelu SF90, o kterém jsme psali nedávno.

Fiaskem pro majitele skončila i aukce typu 296 GTB, který vyšperkoval řadou extra prvků. Vůz si pořídil loni v atraktivní barvě Rosso Fuoco s černo-červeným interiérem. Nadělil mu také odlehčený sportovní paket Assetto Fiorano skoro za milion, karbonový difuzor za čtvrt „mega” a další karbonové prvky za statisíce. Celkem ho tak nové auto stálo 525 227 dolarů, dnešním kursem bezmála 11,5 milionu korun. Vozu dále dopřál 20palcová kola HRE s pneumatikami Bridgestone Potenza Sport, keramickou ochranu laku a fólii na exponované části. Přidejte 10,5% daň z obratu za koupi v Kalifornii a jste opravdu na tučné sumě, 13 milionů mohlo být málo na to mít tento vůz v tomto stavu doma.

Pokud ale kupec čekal, že takový kousek probudí choutky sběratelů, „malinko se mejlil”, jak by řekl klasik. Auto nyní nabídl v aukci přes Bring a Trailer a nezískal za něj víc než 384 tisíc dolarů. To samozřejmě není málo peněz, asi 8,35 milionu Kč, sami ale vidíte, jak moc tratil. Bavíme se o víc jak 3 milionech korun jen rozdílem čisté pořizovací a prodejní ceny, přidejte výše zmíněné a jste na 5 milionech jako nic. Navíc za jak dlouho? A kolik najetých km? Auto je staré jen rok a na tachometru má 1 391 mil, asi 2 239 km. Bavíme se tedy o obrovské ztrátě jakoukoli optikou, na najetý kilometr je to jen čistým rozdílem nákupní a prodejní ceny 1 410 Kč na ujetý km. To je brutální suma.

Někteří jistě namítnou, že Ferrari si kupují často velmi bohatí lidé, pro které je „pár míčů” pod jejich rozlišovací schopnost. Jistě ano, znám takové. Ale tento asi nebyl jedním z nich, když auto nabídl s tím, že na něm vázne zástavní právo, které bude zrušeno až po úspěšném prodeji. Úvěry si berou i bohatí lidé, ale asi ne takoví, pro které 3 nebo 5 milionů nic neznamená. Tohle je prostě provar a celou situaci po několika podobných aukcích lakonicky komentuje jeden z diskutujících na BaT: „Trochu to vede k domněnce, že hybridy asi nebudou sběratelská auta.” Skutečně asi ne, teď jimi nejsou zcela rozhodně.

Tohle je krásná 296 GTB, bez debat, navíc se dočkala řádné péče někoho, kdo na koupi nejspíš chtěl vydělat. Nepovedlo se mu to ani zdaleka. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Petr Miler

