Někteří majitelé Tesel v zimě mrznou ve svých autech, selhání ohrožují jejich děti na životě

/ Foto: Tesla

Problémy s topením mohou pochopitelně postihnout i auta se spalovacími motory, je ale nepravděpodobné, že byste v nich umrzli, neboť vám i tehdy nejspíše půjde motor. Když topení selže v elektromobilu, je to za velké zimy průšvih. A Tesly trápí nemile často.

Teslu už dávno nemůžeme považovat za začínající automobilku. S prvním vozem, jímž byl přepracovaný Lotus Elise, vyrukovala již před 15 léty, před 13 roky spustila jeho výrobu a před 10 přišla se zcela vlastním Modelem S. Od té doby se její portfolio řádně rozrostlo, navíc značka již nepočítá s jedinou továrnou v kalifornském Fremontu, ale své vozy vyrábí také v Číně. A zakrátko se otevřou i brány berlínské a austinské Gigafactory, načež Tesla překoná i řadu tradičnějších značek.

I přes třináct let výrobních zkušeností má ovšem Tesla stále potíže, které nelze nazvat jinak než porodními bolestmi. Pokud by je automobilka řešila na počátku své existence nebo třeba při zahájení produkce některé ze svých novinek, dalo by se vše ještě pochopit. Nicméně nejnovější fakta naznačují, že některé potíže trápí její vozy roky a nedělá s nimi nic. Zákazník je v jejím případě až kdesi vzadu a s některými zákony si automobilka nehodlá lámat hlavu vůbec.

Nejprve si posvítíme na nešvar související s aktuálním počasím. To se u nás v posledních tomu zimnímu jen pozvolna blíží, na řadě míst světa ale zavládla nefalšovaná zima, během které se teploty propadly hluboko pod bod mrazu. Něco takového se děje již po tisíciletí, na nenadálé zvraty si Tesla tedy rozhodně nemůže stěžovat. Ovšem i tak se stále častěji mluví o tom, že její vozy mají problémy s vyhříváním kabiny až do tér míry, že ohrožují cestující na životě.

Naši kolegové z Auto Evolution přitom vyzpovídali hned dva majitele Tesly Model Y, kteří své vozy používali při teplotách okolo -30 stupňů Celsia. Mark přitom již loni při podobných mrazech zjistil, že jeho auto netopí, kvůli čemuž elektrický crossover strávil několik týdnů v servisu. Po návratu ale problém s tepelnou pumpou nebyl zcela eliminován, za techniky se tak Model Y vypravil znovu. Přičemž během jara, léta a podzimu se zdálo, že potíže jsou zažehnány.

S návratem zimy se však vrátily i problémy. Bohužel se tak stalo ve chvíli, kdy s Markem byla ve voze i jeho rodina včetně dětí, které začaly promrzat. To nejmladší si začalo stěžovat na bodavou bolest do nohou, vše ale nakonec dobře dopadlo. Tedy pro Marka a jeho rodinu, nikoli pro Teslu. S tou kanadský motorista nechce mít nic společného, stejně jako s žádným jiným elektromobilem. Již totiž oznámil, že jakmile se Model Y vrátí ze servisu, prodá jej a vrátí se ke spalovacím motorům.

Že nejde o ojedinělé zkušenosti, dokládá další Kanaďan Tyler Selvig. I tomu tepelná pumpa u Tesly Model Y vypověděla službu ve chvíli, kdy převážel rodinu. Venkovní teplota přitom klesla na minus čtyřicítku, načež bylo velké štěstí, ze jej následoval tchán se spalovacím vozem. Do toho totiž Tyler mohl uložit své méně než tříleté děti, které by čekání na odtahovku jinak nejspíše nepřežily. Pokračovat v jízdě s vymrzlým vozem bylo nereálné.

Nejde ale jen o potíže spojené s Kanadou a Modelem Y, z nichž ten Tylerův je pouze dva měsíce starý. Tepelná pumpa totiž selhala i Finovi Laurimu Orrainenovi, který pro změnu vlastní Model 3. Navíc jde o auto vyrobené v roce 2020, problémy jsou tak dlouhodobého rázu. Dokládají to i mnozí další majitelé na diskuzních fórech. Řada přitom dodává, že potíže se vyskytly po poslední online modernizaci, kterou Tesla jako už nejednou vypustila bez řádného otestování.

Jak se pak navíc zdá, zahálka ovládla rovněž právní oddělení značky. V rámci modernizace semi-autonomního řízení FSD totiž Tesla přišla s novými jízdními režimy Chill, Average a Assertive, kdy u druhých dvou zmiňuje, že pracují s tzv. rolling stop. Tím je projetí křižovatky se značkou Stop bez zastavení. Systémy Tesly tak budou záměrně porušovat pravidla silničního provozu.

Automobilka navíc dodává, že v režimu Assertive se její vozy mohou lepit na zadek těm před nimi jedoucím, stejně jako se nemusí vrátit z levého předjížděcího pruhu do pravého. Na porušení pravidel pochopitelně dochází či může docházet i v těchto případě. Třešinkou na dortu je pak fakt, že od 17. ledna bude systém FSD dražší a místo 10 000 USD zaplatí zákazníci 12 tisíc dolarů (cca 215 a 258 tisíc korun).

