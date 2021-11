Majitelé Tesel znovu doplatili na spoléhání na moderní technologie, Ford přilil olej do ohně před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Nic proti moderním řešením, musí ale přinášet něco skutečně lepšího než ta, která nahrazují. Někteří majitelé Tesel spoléhají na odemykání a startování svých aut přes mobil, i když mohou mít klíč v kapse a bylo celkem jasné, že na to jednou doplatí.

V posledních letech se z mobilního telefonu začíná stávat pomalu nejdůležitější věc, kterou lidé vlastní. Díky široké škále aplikací totiž nahrazuje kde co od navigace přes platební kartu až třeba po klíček od automobilu. To je samozřejmě užitečné, neboť přístroj jednoduše strčíte do kapsy u kalhot, a můžete vyrazit na cestu, aniž byste se museli tahat s narvaným batohem. Nicméně je třeba vždy zkoumat, jak to či ono řešení funguje a zda je skutečně ekvivalentní náhradou toho, kterého se zbavujete.

V případě odemykání a startování Tesel přes mobilní aplikaci automobilky tomu tak není, protože systém jednak vyžaduje připojení k internetu a jednak bezvadné fungování webových služeb firmy. Není to tedy „přenos klíče do mobilu” jako třeba v případě platebních karet, ale separátní online řešení, které může selhat, když cokoli z výše zmíněného nebude fungovat. A přesně to se stalo o uplynulém víkendu.

Bezpočet majitelů Tesel, kteří na toto řešení spoléhají, se rázem nemohl dostat do svých aut. Příslušná mobilní aplikace prostě házela chybu a podle pozdějšího vyjádření Elona Muska došlo z nějakého důvodu k přehlcení serveru požadavky, který pak přestal reagovat. Automobilka přitom vše po několika hodinách napravila a přislíbila, že přijme nová opatření, aby k takovému nedopatření již více nedošlo. Nicméně i tak má opětovně kaňku na své reputaci. A dočkala se rovnou i kritiky od konkurentů, v jejichž čele stojí Mike Levine od Fordu.

„Se systémem SecuriCode se vám vaše auto nikdy nezamkne,“ uvedl šéf severoamerické produktové komunikace a pravidelný kritik Tesly. Poukázal tím na technologii, kterou modrý ovál používá již od 80. let. Tehdy automobilka začala karoserie osazovat tlačítky, na kterých jste mohli vyťukat příslušnou číselnou kombinaci a dostat se tak do vozu bez klíčků. V současnosti pak ona tlačítka nahradil dotykový panel, za který si Ford v rámci příplatkové výbavy účtuje méně než 1 100 Kč.

Daná cena je zanedbatelná, zvláště s ohledem na ojedinělost dané technologie - kromě Fordu ji totiž v branži nikdo jiný nevyužívá. Dle automobilky se tak děje proto, že ostatní výrobci nedokázali zajistit, aby bezklíčové odemykání vozu fungovalo vždy a všude. Pokud ovšem zamíříte na diskuzní fóra majitelů aut modrého oválu, zjistíte, že ani tato cesta není bezchybná.

Zas a znovu se tak ukazuje, že některá řešení prostě nemá smysl měnit, že jejich náhrada nepřináší hmatatelné zlepšení. Klíček od vozu, který je dnes beztak obvykle jen modulem zajišťujícím bezklíčový vstup a start, není zrovna enormní zátěží vaší kapsy, aktovky či kabelky a není důvod jej nenosit a slepě spoléhat na to, že auto „nastartujete přes internet”. I bezklíčový vstup a start občas stávkuje, modul ale obvykle obsahuje i klasický klíč, se kterým si poradíte téměř vždy. Mít vedle toho mobilní aplikaci jako alternativu pro případy, kdy třeba klíč ztratíte, je fajn. Ale strčit hlavu do její oprátky a čekat, že se nikdy nesevře, ke prostě naivní. Víkendové patálie Tesly to jen připomínají.

Tesly se o uplynulém víkendu odmítaly otevřít nejméně stovkám lidí. Důvodem byl technický problém na straně Tesly, kvůli níž nefungovalo odemykání a startování přes mobilní aplikaci - klasický klíč samozřejmě zůstal funkční. Ilustrační foto: Tesla



Selhání konkurence si využil Mike Levine od Fordu, který poukázal na systém SecuriCode, který umí zafungovat, i když nemáte po ruce vůbec nic, ani onen klíč. Ilustrační foto: Lincoln/Ford

Checking... — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2021

With SecuriCode, you are never locked out of your vehicle. Know what I mean?https://t.co/15y5tUKXL0 — Mike Levine (@mrlevine) November 20, 2021

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.