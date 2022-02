Majiteli došla trpělivost s nekvalitou Tesly Model S, vyměnil ji za hodně klasicky pojatý vůz před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

O nekvalitě Tesel se mluví roky, většina dosud zveřejněných případů přesto působila dojmem, že i kdyby zákazník dostal auto bez pneumatik, nedá na něj dopustit. Jak vidno, i tenhle hrnec má své ucho, které se jednou utrhne. A náhradou nutně nemusí být jiný elektromobil.

Pokud bychom měli Teslu spojit s jedním slovem, které ji bude co nejvíce charakterizovat, pak to nejspíše bude nekvalita. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že americká automobilka je asi tím největším průkopníkem na poli elektromobility, pozitiva s tím spojená ale nemohou přebít roky neřešené problémy s kvalitou. Mizerné laky, nelícující karosářské díly, špatně spasované interiéry a řada dalších zjevných nedokonalostí daných hlavně šlendriánem při výrobě a následné kontrole kvality jsou v současném automobilovém světě v této míře naprosto ojedinělým jevem. A to ani nemluvíme o tom, jak se Tesla vypořádává se snahou majitelů tyto problémy řešit.

Právě nekvalita a mizerná zákaznická péče byly stěžejními důvody, proč se uživatel Redditu s přezdívkou Jack B. rozhodl dát pryč svou Teslu Model S. Vůz přitom koupil v roce 2019 a měl tak dostatek času prověřit jeho silné i slabé stránky. Druhé zmíněné ale nakonec zvítězily. Elektromobilita je tedy v případě Jacka B. pro tuto chvíli minulostí, jakkoli to tak nemusí být nadobro, neboť dokáže vyjmenovat i věci, které jej na Tesle zaujaly v pozitivním smyslu slova.

Klíčovou se ale stala ona nekvalita, ze které byl Jack B. Neskutečně zklamán. Jeho špatné pocity pak umocnil zákaznický servis, který je snad ještě tragičtější než lak Tesly. Automobilka prý momentálně preferuje prodeje a na zlepšení přístupu ke klientele v tuto chvíli údajně ani nepracuje, což do jisté míry odpovídá dráždění hada bosou nohou. Přeci jen o nekvalitě značky byly sepsány již stohy článků, navíc konkurence je stále četnější.

Snadno se tak může stát, že Tesla získá nelichotivý punc, který již ze sebe nesetřese. Ostatně případ Jacka B. pro značku může být dostatečným kopancem do slabin. Nejde totiž pouze o to, že poslal Model S k vodě, ale také o skutečnost, za jaký vůz jej vyměnil. Momentálně si totiž užívá osmiválcového Chrysleru 300, který je dokonce konstrukčně starší - druhá generace totiž dorazila na trh v roce 2011. Navíc jde o produkt koncernu Stellantis, který je podobně jako Tesla znám hlavně nepříliš oslňující kvalitou.

Jack B. nicméně dodává, že právě Tesla jej na tato úskalí dokonale připravila. „Koberečky vypadaly totiž jako něco, co najdete v Corolle, spáry mezi panely karoserie byly přesně tak špatné, jak všichni říkají, obrazovka zežloutla už po dvou letech a náhradní díly jsou těžko sehnatelné a extrémně drahé (prasklé zrcátko stálo tisíc dolarů a jeho výměna zabrala tři měsíce),“ uvádí bývalý majitel elektromobilitu, jemuž také chyběl zvuk pohonné jednotky.

S Chryslerem 300 nicméně přišlo zlepšení i uspokojení ve všech ohledech, jakkoliv to někomu může připadat podivné a až nereálné. Jack B. přitom počítá s tím, že jakmile vůz doslouží, může se znovu vydat elektrickou cestou. Uvidíme tedy, co bude, prozatím si ale bývalý vlastník Tesly nadmíru užívá „archaické techniky“ a jekotu osmiválcového motoru, kdo by to byl řekl.

Tesla Model S může být jakkoli zajímavé auto, při její nekvalitě a mizerné péči automobilky ale může být těžké s ním vydržet. Ilustrační foto: Tesla



Jeden z majitelů to nevydržel a vůz vyměnil za morálně ještě starší Chrysler 300. A ač se jedná o produkt koncernu Stellantis, který není zrovna znám špičkovou kvalitou, ve srovnání s elektromobilem si kupodivu polepšil. Ilustrační foto: Chrysler

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.