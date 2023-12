Majiteli nebylo původní Ferrari 599 GTB dost dobré, a tak mu vyměnil převodovku, teď se ho marně pokouší prodat před 10 hodinami | Petr Prokopec

Tohle je auto snů svého druhu, které vzniklo jen v 29 exemplářích, z nichž pouze 10 koupili zákazníci v Evropě. I jako ojeté se tak dnes prodává dráž než kdysi nové, to ale musí jít o originál s manuálem. Později přestavené kusy takovou touhu zjevně nevzbuzují.

Ferrari 599 GTB nepatří mezi nejvíce ceněné modely se vzpínajícím se koníkem ve znaku, to ani zdaleka. I když jde o prakticky velmi dobře využitelný vůz s ikonickým dvanáctiválcem bez turba, který jej činí nejen charakterním, ale s 620 koňmi výkonu také pekelně rychlým, na sběratele moc nezabírá. Stačí, abyste dali dohromady 2,5 milionu korun, což nemá daleko k ceně lepší Škody Enyaq, a vaše mohou být hezké kousky s 50 nebo 60 tisíci najetými km.

To se ale musí jednat o verzi s otravným automatem F1. Pokud přijde řeč na verze s ručním řazením, bavíme se o úplně jiných cifrách - ceny těchto exemplářů jsou obvykle šesti- a vícenásobné. Bavíme se tedy klidně o víc jak 15 milionech Kč, a to proto, že jde o nesrovnatelně výjimečnější zboží. Pro celý svět vzniklo pouhých 29 GTB s ručním řazením, z nichž jen 10 bylo prodáno v Evropě. Je to tedy rarita par excellence.

Auto na fotkách níže má manuální převodovku, takže vypadá jako pohádkově drahé zboží, realita jeho existence je ale složitější. Auto manuál nemá z fabriky, bylo vyrobeno s oním pomalým a nekomfortním automatem a ani poslednímu majiteli nakonec nebylo dost dobré. Původní převodovka tedy byla vyměněna za tu ručně řazenou, teď se ale majitel auto marně pokouší prodat. Ne snad, že by nepřitahovalo zájem, představy prodávajícího a potenciálních zájemců se jen příliš rozcházejí.

Příhozy v aukci Bring A Trailer se totiž sice vyšplhaly až na 193 tisíc dolarů, tedy zhruba 4,32 milionu korun, ovšem tím nedošlo k dosažení minimální ceny požadované prodávajícím. Tomu tedy 599 GTB Fiorano zůstává, přičemž se dá předpokládat, že jej zkusí nabídnout jindy a jinde. A někdo bude muset dát víc už tak nějak z podstaty, neboť přestavba na manuál proběhla včetně výměny výfuku s rozpočtem 77 075,33 USD (1,72 mil. Kč), auto samotné pak stálo 156 tisíc dolarů (3,49 mil. Kč).

Dá se tedy předpokládat, že prodávající bude za vůz požadovat přes 5,3 milionu korun, to už není tak daleko od nabízených částek. A v autě samém je spousta života, nájezd nepřesahující 13 tisíc kilometrů mu dává ještě spoustu životní perspektivy. Na každý pád je na výsledku aukce vidět, jak moc sběratelé „honí” výjimečnost toho kterého zboží a jak moc málo je zajímá faktická podstata. Inu, je to jako Mona Lisa - pěkný obraz, ale nedozírnou hodnotu má jen originál, na všechny ostatní se leda tak dobře dívá.

Toto 599 GTB Fiorano dostalo manuál, ovšem nikoli od automobilky. Místo toho byla konverze provedena pod taktovkou společnosti European Auto Group. Výsledek je zajímavý, zájemce ale netáhne zase tak moc, jak by si majitel představoval. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

