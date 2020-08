Majiteli týden staré Tesly upadlo za jízdy kolo, reakce firmy i lidí jsou mimo chápání před 4 hodinami | Petr Prokopec

Když se vám tak brzy po koupi začne auto takto zásadním způsobem rozpadat, měl by se výrobce chytit za nos a lidé by vás měli litovat. Ve světě Tesly ale fungují věci jinak.

Začíná být zjevné, že z Tesly a environmentalismem s ní spojeným se stalo nové náboženství. Mnoho lidí, kteří jezdí v elektromobilech z Fremontu či po nich bezmezně touží, tak samo sebe vidí jako apoštoly, kteří přišli spasit tuto planetu. A kohokoliv, kdo jim v jejich misi hodlá vstoupit do cesty, pak jako třídního nepřítele, který musí být zničen. Kdykoliv se tedy online objeví kritika Tesly, boží komando značky má pohotovost a vytáhne do boje proti autorovi negativních komentářů, ať už jsou míněny jakkoli konstruktivně.

Přesně to se stalo uživateli Twitteru s přezdívkou Beastlorion, který si pořídil Teslu Model X. Za tu zaplatil zhruba 80 tisíc dolarů (cca 1 770 000 Kč), což rozhodně není malá částka. Nicméně pouhý týden po převzetí vozu mu z něj upadlo levé přední kolo, přesněji došlo k selhání spodní části zavěšení, po němž se kolo vylomilo. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádné nehodě ani ničemu podobnému, bylo nanejvýš pravděpodobné, že šlo o následek problému ve výrobě či montáži daného komponentu a automobilka by tak za něj měla nést plnou odpovědnost. To ale Tesla dělá tuze nerada.

Prvotní reakce firmy tak byla přesně opačná. Namísto omluv a snahy o tiché napravení omylu Tesla zákazníkovi oznámila, že jde o nehodu a nikoli výrobní problém, tudíž v rámci záruk nemá co řešit. Mělo jít o chybu majitele, který si tak veškeré účty za opravu měl zaplatit sám.

Snímek vozu, stejně jako s ním spojený příběh, byl záhy ale medializován a oprávněnost reakce Tesly byla americkými médii opakovaně zpochybněna. Toto se pochopitelně může stát následkem nehody, je ale nepravděpodobné, že by takovou řidič či další účastník zatajili. Sám majitel mohl vjet do nějakého výmolu (boční náraz stav kola nenaznačuje), ale ani to by nemělo mít za následek rozpadnutí zavěšení v místě spoje. Toto má být velmi odolný, navíc konstrukčně relativně primitivní prvek, který za normálních okolností nepovolí ani po velmi rychlém přejetí obrubníku - to dříve prorazíte pneumatiku či zničíte disk.

Automobilka se tak po veřejné kritice chytla za nos, tedy alespoň částečně. Sice nepřiznala výrobní vadu, šalamounsky ale konstatovala, že k uvolnění ramene došlo ještě předtím, než si vůz koupil. Účty za servis jdou tedy za ní, pročež se Beastlorion zakrátko bude moci opětovně nechat unášet elektrickým pohonem. Tedy za předpokladu, že Tesle zůstane věrný. Pokud se ovšem pro loajalitu rozhodne, měl by si uvědomit, že ta alespoň z pohledu jiných „teslistů” znamená dodržování jistých nepsaných pravidel.

Jedním z nich je mlčenlivost. Pokud totiž na web nezamíří kritika Tesla, může ono boží komando odpočívat. Jakmile ale již musí vytáhnout do boje, v podstatě nebere zajatce. Bestlorion se o tom ostatně mohl snadno přesvědčit, neboť jeho příspěvek záhy začaly doplňovat komentáře od zastánců značky. Ti bez znalosti jediného detailu měli okamžitě o viníkovi celého incidentu jasno, přičemž dle očekávání za vším stál právě majitel vozu, který se jej zjevně rozhodl schválně poškodit.

Někteří zašli až tak daleko, že Elona Muska prezentovali jako spasitele tohoto světa, o kterého se majitel vozu nemá vůbec otírat. Zvláště když dle názoru těchto lidí Bestlorion vůbec nevypadá jako člověk, který by si mohl dovolit tak drahé auto. Někteří jej obvinili z krádeže, další z předstírání vlastnictví, jiní, že si přeje pokles hodnoty akcií Tesly. Nakonec, projděte si diskuzi sami ve zdrojovém odkazu, to je absurdita za absurditou - přitom vše vypadá jen tak, že si někdo koupil drahé auto, ono se po týdnu bez jeho přičinění rozbilo, výrobce jej poslal do patřičných míst a on se se vším v zoufalství obrátil na Elona Muska.

Celý incident tak není ničím jiným než opětovným potvrzením smutného faktu, že ve Fremontu se sice o kvalitě mluví od ráno do večera, ovšem na montážních linkách, z nichž některé jsou v pouhém stanu a nikoliv ve skutečné továrně, přebírá nadvládu kvantita. Tesla zkrátka upřednostňuje vykrytí nemalého počtu objednávek před důsledným dílenským zpracováním i špičkovou montáží. To jí sice pomáhá na burze, na silnici je ale hůře.

Otázkou je, kam až může daná situace eskalovat. Pokud by totiž upadlo kolo vozu jakékoliv jiné značky, lidé by se zastávali majitele a onoho výrobce by klidně i začali bojkotovat. Ten by pak neměl jinou možnost než sklapnout podpatky a vše napravit. Jiné firmy si ale něco takového obvykle ani nedovolí a často raději z obav z negativní publicity pokrývají i pochybné záruční požadavky, jako třeba brzy opotřebenou spojku. V případě Tesly je však vždy na vině někdo jiný, nikoliv samotná automobilka či dokonce Musk. A zákazníci místo zastání nachází u jiných jen nepochopení a stávají se sami předmětem útoků. Skutečně trochu jiný svět.

Také máte pocit, že když na týden starém voze upadne kolo, že jde o chybu majitele a nikoliv výrobce? Tesla nikoli a její fanoušci též ne. Foto: Bestlorion@Twitter

Zdroje: Bestlorion@Twitter, Jalopnik

Petr Prokopec