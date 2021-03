Manažer Fordu nazval Plné autonomní řízení Tesly pravým jménem, vrátilo se mu to i s úroky před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Není obvyklé, aby se vysoce postavený manažer automobilky pouštěl veřejně do podobných debat, tady se to ale stalo. Výsledkem je ostrá výměna názorů, v níž mají nakonec všichni část pravdy.

O víkendu jsme vám ukazovali, co v praxi zvládá tzv. Plné autonomní řízení Tesly alias Full Self-Driving, zkráceně FSD. Že není ani autonomní, natož plně autonomní přiznává i sama automobilka, a tak snad ani nemůže překvapit, že slovo „zvládá” se k popisu jeho samostatného řízení ani moc nehodí. Spíše jej nezvládá a nebýt permanentního dohledu schopného řidiče, způsobilo by i během krátké vyjížďky hned několik nehod.

Není to jediná dokumentace zavádějící prezentace tohoto systému ze strany automobilky. Níže můžete vidět další video, na kterém jeden z majitelů Modelu 3 zachytil odbočování tohoto auta doleva napříč protisměrným provozem na docela frekventované, víceproudé silnici. Jistě náročnější úkol, není to ale nic, co by člověk nezvládal bez většího vzrušení. FSD ze čtyř pokusů snímaných i z dronu čistě nezvládl žádný, obstojně tak jeden, v posledním případě ale zamířil přímo pod kola náklaďáku s přívěsem, který se pro něj stal podle vizualizace vnímání okolí ze strany vozu neviditelným. Nezasáhnout řidič hned, skončilo by to ošklivou nehodou.

Dávat to Tesla zadarmo na zkoušku, můžete si říci proč ne, ona za to ale účtuje 10 tisíc dolarů, tedy asi 220 tisíc Kč. Taková suma za garantované rande se smrtí, méně expresivně za asistenční systém, který vás nutí dávat na cestu pozor ještě více, než kdybyste řídili sami, protože se vás kdykoli může pokusit zabít, to nám nepřijde jako dobrá nabídka. A nejsme sami, kdo to tak vidí.

Na Twitteru se o tom rozvášnil Mike Levine, sám manažer produktové komunikace Fordu pro Severní Ameriku. Ten nejprve reagoval na to, že dealeři si přidávají něco k ceníkovým cenám elektrického Mustangu Mach-e, což se některým klientům nelíbí. To je zkrátka trh a dealerům to nejde dost dobře zakázat, Levine na to ovšem reagoval s tím, že pokud někdo na takové jednání narazí, má se mu ozvat a on najde dealera, který vůz prodá za „ceníkovku”. A současně dodal: „Hodně štěstí při snaze kontaktovat Teslu, abyste dostali Plné autonomní řízení.”

Štiplavá poznámka narážející zjevně na to, že Tesla dnes žádné FSD dodat neumí nikde a nijak, navíc nezůstala osamocena. Levine záhy dodal: „Zákazníci Mustangu Mach-e odjíždějí s autem. Zákazníci Tesly odjíždí s vaporware.”

Pokud jste kovaní v angličtině, není třeba nic dodávat, pomocí vaporware se stručně řečeno označuje řešení, které o sobě hlásá mnohem více, než co ve skutečnosti dokáže. Je to nepřeložitelné, stejně jako hardware nebo software, třebaže ve slovníku najdete „mlžný produkt”. To je hodně strojené, v neformální řeči by Čech řekl spíše „leštěný prd”, prostě věc, která se tváří jako něco, čím zdaleka není.

Je to v tuto chvíli pro FSD to pravé jméno a vzhledem k tomu, co dnes dělá, jistě i dlouho bude. Ovšem, jeden z investorů Tesly na to Levinovi vyčetl, že Ford obírá zákazníky o 5 000 dolarů za nesmyslné poplatky, za které jsou schovaná právě ona umělá navýšení ceny. A že by je měl Ford všem kupcům vrátit, protože tohle Tesla nedělá.

Pravdu mají svým způsobem oba, samotné FSD Tesly ale v tomto případě nelze smysluplně hájit. Účtovat 220 tisíc korun za omezeně přístupnou betaverzi něčeho tak mizerně fungujícího a skutečně potenciálně nebezpečného je nejslušněji řečeno drzost.

Manažer Fordu začal hájit příplatky k ceně elektrického Mustangu Mach-e... Foto: Ford



...útokem na Teslu a její FSD. Bez reakce se to neobešlo, samotná narážka na FSD je ale pravdivá - dnes je to vaporware a nic víc. Foto: Tesla

Any Mach-E customer who sees a dealer adding a markup can reach out to me. I’ll help them find another dealer. Good luck reaching out to Tesla to get your FSD. — Mike Levine (@mrlevine) March 21, 2021

Zdroje: Auto Evolution, Jalopnik

Petr Miler