Manažer Fordu se veřejně vysmál Tesle, bohužel pro výrobce elektromobilů má pravdu

Člověk musí být hodně zaslepeným fanouškem Tesly, aby toto nevnímal jako přešlap a pět let pouze slibovaný vůz dokonce obdivoval coby projev náskoku před konkurencí. Jednomu takovému to dal vtipně zbaštit sám ředitel Fordu pro komunikaci.

Ještě donedávna se zdálo, že Tesla Semi, tedy elektrický tahač představený před pěti lety, snad nikdy nedorazí. Elon Musk totiž ještě před pár měsíci tvrdil, že velkým problémem jsou baterie, pro jejichž výrobu automobilka nemá dostatek komponentů. Poté nicméně americký prezident Joe Biden podepsal „protiinflační” (vzhledem k dalšímu rozhazování vypůjčených peněz je to slušný protimluv, ale tak si skutečně říká) zákon, v jehož rámci byla užitkovým elektromobilům přiřknuta dotace ve výši až 40 000 USD (cca 1 milion korun). To opravdu není malá částka, načež není divu, že Tesla otočila.

Značka momentálně počítá s tím, že 1. prosince dodá vůbec první exemplář společnosti PepsiCo. Dá se přitom předpokládat, že na tento krok doopravdy dojde, i když před pár dny Tesla měla problém s jedním z prototypů. Ani samotné předání ale nakonec nemusí nic znamenat - od opravdu sériové výroby a široké dostupnosti nás mohou beztak dělit ještě roky.

Pro nás je ale v tuto chvíli podstatnější druhý vůz, který byl v prosinci roku 2017 představen. Kromě tahače Semi se totiž Tesla vytasila také s Roadsterem druhé generace. S jeho výrobou pak měla začít v roce 2020, ovšem na nic takového nedošlo. Místo toho Musk loni oznámil, že montážní linka se rozjede do konce letošního roku. Ani to ovšem neplatí, místo toho je novým termínem příští rok. Nicméně jelikož ještě nikdo neviděl žádný vývojový prototyp, je na dohled spíše další odklad.

Postupné oddalování premiéry produkční verze se tak začíná stávat terčem mnoha vtípků. S jedním velmi povedeným se vytasil Mike Levine, ředitel Fordu pro komunikaci. Ten se nejprve na Twitteru pochlubil snímkem Mustangu Mach-E v policejních barvách, jenž podle jeho slov náročnou službu veřejnosti zvládá na jedničku. Na tuto zprávu pak zareagoval Yaman Tasdivar videem zmiňovaného Roadsteru a popiskem odkazujícím na známý film Chyť mě, když to dokážeš.

Jakkoli ale můžeme Tasdivarovu reakci považovat za vtipnou, v tomto případě si dlouholetý investor Tesly doslova naběhl na vidle. Levine mu totiž ještě vtipněji vzkázal: „Souhlasím! Je totiž těžké chytit něco, co neexistuje, bez ohledu na to, jak rychle to dokáže z vašeho bankovního účtu vycucnout 50 tisíc dolarů.“ Tím komunikační šéf Fordu odkázal na poměrně vysoký rezervační poplatek, který Tesla vybírá právě již od roku 2017, aniž by dodala jediný vůz.

Kdy se Roadster druhé generace skutečně objeví, je ve hvězdách. Stojí za tím hlavně Muskem oznámené parametry, jenž v mnohém připomněly výrok Ferdinanda Piëcha. Ten totiž s příchodem nového milénia přislíbil Bugatti Veyron, které deklasuje naprosto všechno a všechny. Technici koncernu ale poté měli co dělat, aby vůz skutečně zvládl jet přes 400 km/h, jak bylo oznámeno. Nakonec se ale vůz dostal do výroby 4 roky poté, kdy padlo rozhodnutí o jeho sériové produkci - pořád o rok měně, než dodnes uběhlo od premiéry funkčního prototypu Roadsteru II.

Tento vůz měl podle původních dat pokořit stovku za 1,9 sekundy, čtvrtmili za 8,8 sekundy a jeho nejvyšší rychlost měla rovněž přelézt čtyřstovku. Kromě toho by pak měl ještě zvládal na jedno nabití tisíc kilometrů. Musk navíc loni dodal, že toto jsou data spojená se základní verzí. Kupé s odnímatelným proskleným střešním panelem by nicméně mělo dorazit i ostré variantě, jenž bude ještě rychlejší. Se zatajeným dechem na ni ale rozhodně nečekejte.

Roadster druhé generace se poprvé ukázal v prosinci 2017, přičemž do výroby měl původně zamířit o tři léta později. Došlo však na řadu odkladů, přičemž poslední termín počítá s příštím rokem. Ani to ale nejspíše nebude konečná - není divu, že tento přístup je pro smích i vedení Fordu, zvláště když mu fanoušci Tesly nahrávají na smeč. Foto: Tesla

I agree! It’s hard to catch something that doesn’t exist, no matter how fast it drains $50K from your bank account. https://t.co/3mcwE6OcaG — Mike Levine (@mrlevine) October 19, 2022

