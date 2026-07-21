Manažer Mercedesu přiznal, že vrcholný elektrický nesmysl značky nikdy neměl vzniknout. Musel vidět to, co jsme teď spatřili my
Petr MilerVrací se do Mercedesu aspoň trocha rozumu? Anebo jen přijde další výpověď? Ve vedení prý už nějakou chvíli ví, že elektrické modely značky jsou katastrofa, bylo ale už moc pozdě na to, aby vše včas zastavili.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Manažer Mercedesu přiznal, že vrcholný elektrický nesmysl značky nikdy neměl vzniknout. Musel vidět to, co jsme teď spatřili my
včera | Petr Miler
Vrací se do Mercedesu aspoň trocha rozumu? Anebo jen přijde další výpověď? Ve vedení prý už nějakou chvíli ví, že elektrické modely značky jsou katastrofa, bylo ale už moc pozdě na to, aby vše včas zastavili.
Člověk opravdu nemusí být Einstein, aby na první pohled viděl, jak moc sebezničující sázka jen na elektrická auta pro jakoukoli automobilku bude. Je to technicky, obchodně i uživatelsky problematické řešení, které má zkrátka příliš mnoho neduhů na to, aby za dnešních okolností mohlo uspět. A sázka na to, že se tyto okolnosti změní dřív, než vyvinete ten či onen další model znovu jen s tímto pohonem, je docela obyčejný hazard.
Nikdy jsme neřekli, že elektrické auto není řešení pro nikoho a pro nic, je to ale něco podobného jako smazat v restauraci 90 % jídelního lístku a začít se hádat, že svíčková je nejlepší jídlo a nikdo nemá důvod chtít něco jiného. Potřeby, chutě či preference zákazníků jsou zkrátka pestré a pestrá má být i paleta toho, co jim nabízíte.
V podstatě dokola nechápu, o čem tu ještě po všech těch letech diskutujeme, že je to ještě vůbec nějaké téma. Bylo to jasné od prvního dne a každý další se jen ukazovalo, že je to tak, přesto někteří před realitou zavírají oči, plácají nesmysly typu „budoucnost je elektrická” nebo básní o efektivitě elektrického motoru. Fajn, tak si to užijte, jen nezapomeňte zhasnout, až vám v tomto přesvědčení klesne Titanic až ke dnu.
Bohužel žijeme v době, kdy jsou fakta přítěž a realita nemoc, kterou lidé schovávají za maskou ideologie toho či onoho ražení. Pak se spolu nebavíme, nediskutujeme, nedocházíme k realistickým závěrům a razíme „jednu pravdu”, která se nakonec musí ukázat být lží. A ukáže se jí být, jen někdy je to příliš pozdě na to, aby nestihla napáchat nevratné škody.
Své o tom musí vědět u Mercedesu, který se během pár let takového jednání změnil z jedné z nejpokrokovějších a automobilek uspokojujících mnohá přání náročných klientů v jeden velký amišský konvoj, který jede na elektřinu, svítí obrovskými displeji, šokuje vizuální neatraktivitou i klesající kvalitou a boří se do země ve svém otylém úpadku. Týká se to mnoha aut Mercedesu posledních let, jejich symbolem se ale nyní stal nový čtyřdvéřový AMG GT, který je tak zpackaný, že dělá krasavce a terno i z jinak neohromující předchozí generace a nechápe ho ani bývalý designér Mercedesu. Není v tom sám.
Proti tomuto autu se zvedl vnitřní odpor i v rámci aktuálního vedení firmy, jak uvádí obvykle dobře informovaný Manager Magazin s odkazem na manažera automobilky, který si nepřekvapivě nepřál být jmenován.
Podle něj tohle auto „nikdy nemělo vzniknout” a vedení automobilky podle něj ještě před odhalením vědělo, že dělá chybu. Vývoj byl ale prý už moc daleko na to, „aby se to ještě mohlo zastavit”. Automobilka totiž měla jen ve vývoji tohoto modelu utopit přes 20 miliard Kč, dalších víc než 120 miliard měl spolknout vývoj předchozích modelů EQ. Všechno jsou to prodejní fiaska a totální ekonomické provary.
Nejmenovaný manažer Mercedesu uvádí, že představenstvo automobilky už po ohromném propadu prodejů modelů EQ v roce 2024 vědělo, že je po uši v problémech. „Už tehdy bylo jasné, že tyto vozy jsou největším neúspěchem v historii společnosti,” řekl dotyčný Manager Magazinu, vedení se přesto rozhodlo rozjeté projekty dokončit. A dnes může jen litovat, jakkoli veřejně to samozřejmě nepřipouští, projděte si aktuální prodejní čísla.
V humornějším duchu dodáme, že tento muž možná ztratil víru poté, co viděl něco jako jsme spatřili my na přiloženém videu. Je to celé defilé nových Mercedesů AMG GT, které znovu šokují i svou vizuální neatraktivitou. A pokládá jedinou otázku: Jak se tohle vůbec mohlo dostat až do výroby? Některé věci zůstávají mezi nebem a zemí...
Elektrické AMG GT 4-Door je neobyčejně neatraktivní auto a mimořádně výmluvný obraz současného úpadku Mercedesu. I vedení firmy to zjevně ví. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Manager Magazin, wilcoblok@Instagram
Bleskovky
- Nové Audi A2 bylo natočeno skoro bez maskování, vedle ceny unikly i specifikace. Tohle bude pro čtyři kruhy rána z milosti
včera
- Že se zřítil most? V této zemi EU žádný problém, lidé po něm dál jezdí, jako by se nechumelilo
20.7.2026
- Jak krásně zní? Chystané nové BMW M3 konečně natočili při testech v té „správné” verzi, tady už nadšenci nepohrdnou
18.7.2026
Nejnovější články
- Po tomto policejním přešlapu jako z Terminátora snadno pochopíte, proč veřejnost tak moc podporuje ničitele dopravních kamer
před 7 hodinami
- Ještě existuje automobilka, od které se dočkáte něčeho jiného než ignorace. Tento šéf to má stále v hlavě srovnané
před 8 hodinami
- Šéf FIA po tristním představení ve Spa označil motory současných F1 za chybu. „Pokud uděláme chybu, přiznáme si ji a napravíme ji,” říká
před 10 hodinami
- Nový Range Rover je další zbytečné auto, jen zdroj problémů a ztrát. Ani nevypadá jako SUV, vnitřek nezná slovo „tlačítko”
před 11 hodinami
- Studie prozkoumala stav baterií skoro 10 tisíc elektrických aut po ujetí 100 tisíc km a výsledky jsou naprosto tragické
dnes
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva