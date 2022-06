Manažer Shellu, který omylem nechal prodávat benzin za 4,40 Kč, dostal padáka, firmě dluží hromadu peněz před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: ADAC Presse

Říkali jsme, že ani tento oběd nebude zdarma, a účet za benzin prodaný silně pod cenou někdo bude muset zaplatit. Bohužel to bude zaměstnanec, který se prostě přeťuknul, i proto se nám organizované parazitování na jeho chybě zajídalo.

Před pár dny jsme vás informovali o případu, kdy u čerpací stanice Shellu bylo možné nakupovat benzin za pouhých 4,40 Kč za litr. To je na dnešní dobu pohádková cena, nebyla ale dílem marketingové akce firmy, šlo o nedopatření jednoho ze zaměstnanců. Ten se při určování cen paliv spletl v desetinné čárce. A trvalo asi tři hodiny, než si toho on a jeho kolegové všimli.

Ten člověk má jméno, říká si John Szczecina. A dnes je bez práce. Popravdě řečeno úplně nechápeme, proč dostal padáka - jakkoli udělal politováníhodný omyl, není to něco, čím by měl ztratit kredibilitu, taková chyba se prostě může stát. Firma je navíc připravena po něm vymáhat veškerou škodu, která tím vznikla. A ta rozhodně není malá - jde o 16 tisíc dolarů, tedy asi 381 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že se k chybě přiznal, přijal veškerou odpovědnost a jsme v USA, kde neexistuje nic jako omezení odpovědnosti zaměstnance do výše pár platů, nezbude mu zřejmě, než vše zaplatit. Nebo se s Shellem jinak vyrovnat.

V tomto směru musíme připomenout naše slova o hyenismu, kterým jsme častovali jednání všech, kteří v tu chvíli benzin u čerpačky ve velkém nakupovali za cenu, o které museli vědět, že je účtována omylem. Stát se to přirozeně, nelze nic namítat, prostě někdo přijel, nakoupil si, zaplatil méně než čekal... To není jeho chyba ani problém. Ale když někteří začali svolávat své rodiny a opakovaně jezdit k téže stanici brát plné nádrže? Bylo jasné, že na někom parazitují a skoro jistě to nebude obří korporace s miliardovými zisky.

Dnes už aspoň ví, na kom to bylo a kolik takto získali. Je tedy jasné, že takto byly natankovány tisíce litrů paliva, což by se za oněch pár hodin stěží stalo beze snahy se takto obohatit. Rodina Johna Szczecina v reakci na vzniknou situaci rozjela sbírku na GoFundMe, aby dotyčný takto pokryl alespoň část následků své chyby.

Jak jsme poukázali, po zjištění nastalého stavu bychom upozornili čerpací stanici, přítomní Američané k věci ale přistoupili jinak. Jak byste se zachovali vy, zvažte sami, s vidinou dopadů ale věříme, že byste postupovali korektněji. Na konci každého podobného příběhu je někdo, na koho odlišný přístup dopadne a může mu snadno zničit život.

U stanice Shellu šlo hodiny koupit palivo za asi 4,40 koruny za litr, což od pohledu vzniklo překlepem. Řada lidí se na tom organizovaně napakovala, účet nyní vystavilo vedení firmy odpovědnému manažerovi - dostal padáka a musí zaplatit asi 381 tisíc Kč škody. Za jeden překlep? To zabolí. Ilustrační foto: Shell Media Library

Zdroj: ABC7

Petr Miler

