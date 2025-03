Manuální převodovky jsou druhem na vymření už i u Škody, dokonce u Octavie. Lenost dohnala hlavně Němce před 7 hodinami | Petr Prokopec

Víme, že zákazníci dražších aut si za automatické převodovky dominantně připlácí už nějaký ten pátek, neochota řadit - a ochota platit vysoké sumy za samočinné převodovky - ale ve velkém dohání i klienty Škody. Situace se ale trh od trhu pořád docela dost liší.

Z manuálních převodovek se v posledních pár letech stal ohrožený druh, který vymírá v nabídkách stále většího množství aut. Zejména pokud chcete vůz výkonný, luxusní nebo s pohonem všech kol, nemáte z čeho brát už nějaký ten pátek. Zrovna o víkendu jsme narazili na nabídku BMW 330d xDrive, tedy šestiválcové dieselové trojky s pohonem 4x4, která byla spojena ručním řazením. Majitel za ni chtěl docela absurdních 640 tisíc km navzdory tomu, že šlo o docela normálně používané auto s 82 tisíci najetými km a 14 léty na krku. Bylo to totiž naposledy v případě generace E90, kdy šlo takové auto koupit, dnes je i takový vůz naprostá rarita.

Už ani v bazarech tedy pomalu není z čeho brát, cokoli lepšího než verze blízké základu je léta vzácností. A tento trend jde dál a dál, jak je patrné z dat tuzemské Škody. Ani v jejích tuctových autech nemají ručně řazené převodovky nic jistého, spíš očekávejme, že krom nejlevnějších alternativ nebudou brzy dostupné pro žádný model.

Nejprve připomeňme, ž skodovka loni celkově prodala 926 600 nových aut, tedy o 6,9 procenta víc než v roce předchozím. Když se podíváme na skladbu jednotlivých modelů, vidíme růst u prakticky všech klíčových modelů, jako jsou Octavia, Fabia, Superb, Kamiq, Karoq i Kodiaq. Pouze Enyaq dosáhl jen na 79 500 registrací, což značí 2,6procentní pokles. Zas a znovu se tak jen můžeme podivit snaze Škody nabízet jen taková auta co nejdříve a co nejintenzivněji, ale to dnes nechme být.

Soustředit se budeme na manuální převodovky, jakkoli jistá souvislost tu je - elektrický pohon a trojice pedálů nejdou moc dohromady, proto na kontě tohoto modelu svítí nula, pokud se statistiky zaměří na ruční řazení. Stejné je to i u SUV Kodiaq a liftbacku i kombíku Superb, neboť tato trojice se již s manuální převodovkou nenabízí. A asi by tomu nebylo dramaticky jinak, i kdyby ruční řazení v nabídce zůstalo.

Lidé jsou za volantem zjevně stále línější, jakkoli záleží i na tom, kde a jakou ruku řazením zaměstnávají. Globálně už ale i Octavia měla loni na kontě jen 20procentní podíl manuálů, jakkoli ještě v roce 2018 šlo o 72 procent. Na stejných 20 procent pak loni dosáhl i Karoq, zatímco u Kamiqu šlo o 35 a u Scaly o 45 procent.

V podstatě tak jediným vozem, u kterého je manuál u vesla, je Fabia s 69procentním podílem. I ten ovšem začíná klesat, v onom roce 2018 byl totiž 87procentní. Je přitom jisté, že za tím stojí hlavně cena, neboť hatchback s trojicí pedálů startuje na 399 900 Kč. Již to je poměrně vysoká suma, v případě automatu je ovšem třeba vyšplhat až na 519 900 Kč. A pokud chcete motor 1,5 TSI, který s manuálem k mání není, jde dokonce o 559 900 Kč.

Jak už jsme naznačili, je zajímavé, preference manuálů se výrazně liší napříč i dost blízkými trhy. A není to jen o penězích. Manuál má v případě Škody Fabia 61procentní podíl ve Velké Británii a 65procentní v Německu, u nás je to pořád podobných 77 procent. Úplně jinak je tomu ale u Octavie, když v Německu volí ruční řazení jen 10 procent kupců, u nás je to ale 44 procent lidí v Británii 51 %. Na jejich posedlosti řízením (a tedy i řazením) zjevně něco bude.

Na některých trzích se pak jakkoli větší škodovky s manuály vůbec nenabízí (Turecko, Izrael, Oceánie...), což je osud, který je snadno může stihnout na dalších místech světa. Automobilová branže čelí z různých důvodů stále většímu tlaku na minimalizaci nákladů, a tak se z nabídky pakuje všechno, co „neprodává” - co nemá masovou oblibu a neláme se na tom ochota potenciálního kupce nějaké auto přijmout. Vzhledem k současné pozici manuálů v nabídce škodovky jsou v tomto kontextu zjevně dalším kandidátem na odstřel.

Asi jen málokdo by čekal, že z mladoboleslavské automobilky se stane značka vyrábějící auta především s automaty. Nicméně je to tak. Manuál už má dominantní podíl jen u Fabie, kde je příplatek za automat pořád výraznou položkou. Foto: Škoda Auto

