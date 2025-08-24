Manuální převodovky zažívají nečekaný comeback, jejich podíl i v Evropě znovu roste. Až tak dobrá zpráva to ale není
Petr ProkopecUž roky se o manuálech hovoří jako o druhu na vymření. A vše nasvědčovalo tomu, že jím skutečně jsou. V Nizozemsku se ale nyní jejich podíl ve spalovacích autech zvedl během šesti let ze 62 procent na 73 procent. Jenže proč?
Manuální převodovky zažívají nečekaný comeback, jejich podíl i v Evropě znovu roste. Až tak dobrá zpráva to ale není
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Už roky se o manuálech hovoří jako o druhu na vymření. A vše nasvědčovalo tomu, že jím skutečně jsou. V Nizozemsku se ale nyní jejich podíl ve spalovacích autech zvedl během šesti let ze 62 procent na 73 procent. Jenže proč?
Už nějakou chvíli to vypadá, že manuály jsou tím druhem převodovek, se kterým se jednou na dobro rozloučíme. Zatímco dřív jimi byla osazena naprostá většina prodávaných vozů a na automat sázeli maximálně tak kupci luxusních limuzín, dnes můžete s ručním řazením počítat víceméně jen u základních verzí spalovacích aut a některých sporťáků. Výrobci se zaklínají nezájmem publika, reálně však jdou hlavně po snížených nákladech - vyvinout, vyrobit a homologovat jednu převodovku je totiž levnější, než když vše musíte dělat dvakrát. A když si pak máte vybrat jen jednu...
Je tu ovšem ještě jeden důvod, manuály si příliš nerozumí s elektrickými a elektrifikovanými pohony, které jsou hlavně v Evropě silně protežovány. Trojice pedálů je tak soustavně vybíjena, o to víc však překvapí, že zájem o ni někde roste. A nejde o malou změnu ani krátkodobý trend, právě naopak.
Z dat nizozemského Bovagu zpracovaných tamním De Telegraaf vyplývá, že za první letošní pololetí bylo v zemi u aut se spalovacím motorem osazeno manuálem 73 procent vozů. V roce 2019 byl přitom jejich podíl jen 62procentní. Situace je ještě zajímavější, pokud vezmeme v potaz cenu. Zatímco u aut dražších než 30 tisíc Eur (cca 738 tisíc Kč) byl podíl manuálů jen 10procentní, u vozů, které stojí 15 až 20 tisíc Eur, tedy 369 až 492 tisíc korun, šlo už o 99 procent.
To ale ukazuje podstatu věci - většina lidí si nekupuje manuál z nadšení či jiné přirozené preference, je to spíš z nouze ctnost. Lidé zvlášť v Nizozemsku stále víc nemají na větší, vysokými daněmi uměle zdražená spalovací auta, a ani ta elektrická mít nemohou či nechtějí. Volí tedy co nejlevnější spalovací vozy. A to jsou obvykle ty, kterým ještě zbylo ruční řazení. A samozřejmě je to pohled jen na tento kus trhu, u všech aut bez rozdílu má vzhledem k podílu elektrických a hybridních aut v útrobách automat většina vozů.
Zas jednou se tak ukazuje, že lidem na nová auta při vší té manipulaci s trhem v prvé řadě dochází peníze. Proto to není dobrá zpráva. A toto se děje ve velmi bohatém Nizozemsku, jedné z nejbohatších lidnatějších zemí Evropy. Co pak asi můžeme výhledově čekat u nás?
O manuály je zjevně nadále zájem, u spalovacích aut dokonce soustavně stoupá - v Nizozemsku rozhodně a dlouhodobě. Je to ale spíš projev z nouze ctnosti, ne přirozené preference. Foto: Škoda Auto
Zdroj: De Telegraaf
