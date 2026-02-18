Manželé staří 94 a 92 let si k 70. výročí svatby koupili své první Porsche, úžasný moment kazí levárna dealera
Petr MilerS některými věcmi není nikdy pozdě začít, že? Nechceme to zlehčovat, tito lidé prožili ve věku, kdy si museli být moc dobře vědomi toho, co se kolem nich děje, i druhou světovou válku. A zaslouží si každý kousek obdivu, který v nás je. Tím spíš nás zaráží, jak celý příběh ohnul dealer Porsche.
S některými věcmi není nikdy pozdě začít, že? Nechceme to zlehčovat, tito lidé prožili ve věku, kdy si museli být moc dobře vědomi toho, co se kolem nich děje, i druhou světovou válku. A zaslouží si každý kousek obdivu, který v nás je. Tím spíš nás zaráží, jak celý příběh ohnul dealer Porsche.
Když je někomu 90 let, běžně už se neptá, jaké nové auto si koupí příště. Obvykle na něj ani nemá peníze, a pokud ano, dávno by si měl položit otázku, zda je vůbec ještě moudré usednout za volant. Mám ve svém okolí pár lidí, kterým je přes 80 let a většina z nich - při vší úctě - pozbyla schopnost spolehlivě zvládat nástrahy každodenního provozu.
Někteří jsou ale fit i v pozdějším věku a mezi takové podle všeho patří patří také Derek a Audrey Evansovi, britští manželé, kterým je 92 resp. 94 let. To už je vážně požehnaný věk, v tomto případě ale zjevně platí, že člověk je jen tak starý, jak starým se cítí být. Tahle dvojice nedávno oslavila 70 let výročí uzavření sňatku, což je úctyhodné jubileum. A nenapadlo je nic lepšího, než si k výročí koupit Porsche, jejich první v životě.
„Ani jeden z nás není závodník,” říká Audrey, „ale milujeme sílu a pohodlí.” Z nabídky automobilky nicméně sáhli po jednom z jejích „autobusů”, tedy Macanu, navíc ve spalovací verzi. Ten už teď není k mání ani ve Velké Británii, nicméně loni, kdy ke koupi došlo, tam ještě k dispozici (na rozdíl od zemí EU) byl. Nevíme, o jakou verzi se jedná, to automobilka neuvádí, vypadá to ale na základní benzinový dvoulitr s 265 koňmi.
I to je ale pořádný „upgrade” vzhledem k automobilovým začátkům této dvojice. Pan Evans se učil řídit v otcově Fordu 8 už v 50. letech minulého století, prvním autem manželského páru byl Austin 7 s výkonem asi 10 koní. A teď, Porsche. „Vždycky jsme si ho přáli a pak jsme si pomysleli, proč ne teď?“ řekl Evans. „Když vlastníte Porsche, přijde i skvělá atmosféra. Cítíte se, jako byste byli součástí úžasného klubu,” básní dnes.
Jejich dcera, dnes také v důchodovém věku, k věci říká: „Upřímně, nikdy nežili konvenčním životem, takže když nám řekli, že si pořídí Porsche, jen jsme se usmáli,” uvádí s tím, že otci se nejvíc líbí hrát si s voličem jízdních režimů na volantu. „V Dorsetu už není devatenáctiletý kluk, kterého by táta nenechal na semaforech za zády,” říká se smíchem.
Je to pěkný příběh, ale když se podíváte na fotky, není vám ten pán poněkud povědomý? Vlastně nejen on, ale i dáma vedle něj? Něco podobného už jsme psali v momentě, kdy se něčím na ten způsob pochlubil dealer Porsche z Bournemouthu. Jsou to asi 4 měsíce, tehdy šlo o čerstvý příběh, dealer - aniž by vysloveně lhal - ale vše za pomoci fotky pana Evanse po boku modelu 911 GT3 Touring prezentoval způsobem, který vytvářel dojem, že právě 911 GT3 je tím prvním autem.
Nebyla to pravda, šlo o tento Macan a dealer z věci udělal větší senzaci, než jakou celý příběh reálně je. Fotka byla zavádějící - ač existují jiné -, doplňující informace hovořily jen o „prvním Porsche”, aniž by byl upřesněn typ. A v reakci na obavy, zda pan Evans auto zvládne, padla zmínka o tom, že je to bývalý závodník. Ano je, ale jde o bývalého britského reprezentanta v paraglidingu, odtud také zachycená audience u dnes už zesnulé britské královny. Jinak to byl bankovní úředník. A tak dále a tak dále, tohle bylo opravdu ohnuté v každém druhém detailu.
Pravda, dealer nikdy nelhal, jen neúplně naznačoval, zbytek si domýšlelo publikum. Někteří to označí za chytré, podle nás je to levé a na celý moment to vrhá stín nevěrohodnosti. Předpokládáme, že sama automobilka se nenechala ve své komunikaci utáhnout na vařené nudli, ale pro jistotu uvádíme i tuto souvislost pro případ, kdyby to celé bylo ještě trochu jinak...
Jistě úžasný moment, který poněkud čeří dřívější ohnutí příběhu pana a paní Evansových do trochu jiné polohy. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
