Maserati přinutilo aukční síň zrušit prodej nejzajímavějšího auta značky, když cena dosáhla 15,5 milionu, jako by vážně chtělo skončit

Petr ProkopecKdy naposledy jste slyšeli o pozitivním humbuku okolo značky Maserati, no schválně? Extrémně drahý prodej této neméně extrémní speciality se o to mohl postarat. Místo toho jsme ale svědky dalšího necitlivého kroku, Italové si šlapou po štěstí.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Kdy naposledy jste slyšeli o pozitivním humbuku okolo značky Maserati, no schválně? Extrémně drahý prodej této neméně extrémní speciality se o to mohl postarat. Místo toho jsme ale svědky dalšího necitlivého kroku, Italové si šlapou po štěstí.
Pro italskou automobilku jsou Spojené státy klíčovým trhem. Loni tam ovšem dosáhla tak katastrofálních výsledků, že kdyby tuto zemi opustila, nikdo by si toho nevšimnul. Zákazníkům v prvním pololetí předala 1 830 nových aut, tedy o 37 procent méně než ve stejném období roku 2024. Poté ovšem přišel ještě hrozivější propad, celkově tedy Italové dosáhli jen na 2 838 ročních registrací, což znamená meziroční pokles prodejů o 41 procent. V prosinci pak Maserati dealerům jen stěží vydělalo na vánoční dárky, neboť pouhých 132 prodaných aut není na tak velký trh prakticky nic.
Koncern Stellantis, pod který Maserati spadá, se tak v tiskové zprávě mapující americké prodeje o značce zmínil pouze jednou jedinkrát, když uváděl výčet všech značek, které skupina zastřešuje. A letos možná nedojde ani na to, místo toho se Stellantis bude spíš tvářit, že Maserari vůbec neexistuje. Jedinou podstatnou novinkou je totiž příchod šestiválcového SUV Grecale, které bude nabízeno za cenu čtyřválcové verze. Jakkoliv by ale tento krok prodejům mohl pomoci, značka zjevně dělá vše pro to, aby od sebe odehnala i ty nejvěrnější příznivce.
Před pár dny se totiž v aukci Bring A Trailer objevilo v prodeji Maserati MCXtrema. Tedy okruhová verze kupé MC20, která vznikla v pouhých 62 kusech. Oproti silniční verzi došlo na její odlehčení o více než 250 kilo, zatímco výkon třílitrového šestiválce Nettuno byl navýšen na 740 koní. Vůz dostal také 120litrovou palivovou nádrž, hasicí systém či ochrannou klec. Zajímavé pak bylo, že Maserati tomuto extrému ponechalo klimatizaci i sedadlo spolujezdce. Ovšem i to nakonec vedlo k nemalému zájmu.
Ten byl ostatně patrný i při samotné aukci, neboť pro řadu lidí šlo konečně o Maserati, které by stálo za hřích. I proto se příhozy zakrátko vyšplhaly na 751 tisíc dolarů neboli na 15,5 milionu korun. Jenže poté byla aukce náhle zrušena, což se na Bring A Trailer nestává, je to krajně nešťastné, zvlášť u tak sledovaného prodeje tak výjimečného vozu.
Občas si někdo prodej rozmyslí, to se stane, auta jsou pořád emotivní věc. Tady ale k ničemu takovému nedošlo, ostatně majitelem byl prodejce aut, ten za vozy, kterých se zbaví, slzy neroní. Ke zrušení aukce došlo z popudu Maserati, které následně kolegům z Carscoops sdělilo, že MCXtrema je součástí programu, kdy vlastníci souhlasí s určitými omezeními, jež se týkají dalšího prodeje.
Mluvíme tu tedy o podobných klauzulích, jaká si do smlouvy dává u některých limitovaných modelů třeba Ferrari nebo Ford. Z tohoto pohledu by se zásah automobilky vyhrožující prodejci armádou právníků dal pochopit. Jenže v současné pozici Maserati řešit takovou formalitu? Navíc nabízený kousek byl vůbec prvním předaným v USA, jeho první majitel se ho dočkal v srpnu 2024 během Týdne aut v Monterey. Jenže tento člověk ho nyní v aukci nenabídnul, místo toho se okruhového kupé zbavil krátce poté, co si ho převzal. Novým vlastníkem se pak stal prodejce Gabriele Vignaroli, takže firma přispěchala s křížkem dlouho po funuse.
Vignaroli ale uvedl, že má s automobilkou velmi úzký vztah, a proto uposlechnul jejího příkazu, a požádal Bring A Trailer o zastavení aukce. Pro řadu zájemců o okruhový speciál tím ovšem Maserati definitivně skončilo, přičemž k Vignarolimu si dost možná už nikdo nepřijde pro šestiválcové Grecale, ani kdyby stálo jako jednoválcové. Prosincových 132 registrací tak pro letošek může být snadno meta, k jaké se automobilka ani nepřiblíží.
Znovu přitom můžeme uvést, že snahu značky zachovávat jistou exkluzivitu chápeme. Nicméně MCXtrema byla představena již v srpnu 2023, kdy byla také celá produkce rozprodána. I kdyby si tedy Maserati dalo do smlouvy dvouleté období, během nějž se vůz nesmí prodat, tato doba dávno uplynula. Navíc během ní již jednou na změnu majitele došlo. Jakékoli stávající obstrukce tak byly zcela zbytečné a ve finále kontraproduktivní. Ale kdo chce kam... Maserati jako by vážně chtělo skončit.
Maserati MCXtrema je skutečným extrémem, oproti výchozímu kupé shodilo 250 kilo a nabralo na výkonu. Zájem o něj je pochopitelný. Nad čím ale zůstává rozum stát, to jsou kroky automobilky. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály
Zdroj: Carscoops, 2024 Maserati MCXtrema@Bring A Trailer
