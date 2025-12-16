Máte ještě šéfdesignéra? A mohli bychom ho vidět? Jaguar Land Rover odmítá říct, co se stalo s jeho „kreativním ředitelem”
před 5 hodinami | Petr Miler
Zas jednou nevíme, jestli se máme smát, nebo je to spíš na brek, ale protože jsme z podstaty pozitivní lidé, vezmeme to s humorem. Jaguar Land Rover měl šéfdesignéra. A dobrého. U firmy pracoval 19 let a dal za vznik spoustě úspěšných a respektovaných modelů. Jen teď nikdo neví, kde je.
Na začátku prosince se rozkřiklo, že byl za dramatických okolností vyhozen z firmy, přičemž o důvodech jsme mohli jen spekulovat - nabízelo se kdeco od drhnoucí transformace Jaguaru, v níž hraje zpackaný design hraje významnou roli, přes neshody s novým nejvyšším vedením, až po libovolné z možných pochybení, o kterých se veřejně nemluví. Byla to tehdy neověřená zpráva, na JLR jsme se ale hned obrátili s žádostí o potvrzení či vyvrácení. A automobilka věc otevřeně odmítla komentovat. To obvykle znamená tiché potvrzení, však proč by neřekla, že se nic takového nestalo?
Jaké překvapení tedy bylo, když se firma o 10 dnů později ozvala s tím, že zmýlená neplatí a žádné propuštění neproběhlo. Zprávy o opaku jsou prý „nepravdivé” a fascinující bylo už to, že firmě trvalo 10 dnů, aby na to přišla. Ani to ale nebyl celý příběh. Firma konstatovala pouze tolik, že McGoverův pracovní kontrakt „nebyl ukončen”. Ale to nutně neznamená, že dotyčný neodešel sám, nebyl přeřazen na jinou pozici, neskončila mu smlouva apod. A už vůbec to neznamená, že jej z firmy nevyvedla eskorta. Tak jsme se zeptali znovu, zda tedy McGovern pro společnost stále pracuje.
Reakce tentokrát zabrala firmě jen 4 dny, ale protože prvním byl pátek, posledním pondělí a zbytek bylo to, co mezi pátkem a pondělím bývá, lze to označit za standardně rychlou reakci. Ovšem její obsah standardní není. Mluvčí doslova řekl, že „není oficiálně známo, že by Gerry McGovern opustil firmu”. To zní v návaznosti na dříve proběhnuvší komunikaci jako: „My nevíme, jestli tu je, ale nevyhodili jsme ho.”
Přijde vám to normální? Nám ne. Gerry McGovern není dělník od linky, který občas přijde a občas ne a firma jede dál, aniž by o tom kdokoli z vedení měl tušení. Tento člověk byl 19 let šéfdesignérem Jaguaru a později Jaguaru Land Roveru, namaloval pro něj řadu klíčových modelů včetně přelomového Evoqu a byl jednou z hlavních tváří transformace společnosti firma v to, čím je dnes. A firma není schopna normálně odpovědět na dotazy ohledně jeho působení? Je-li to nějaký britský humor, pak budiž, nechceme být za suchary, ale jinak nám to přijde neprofesionální, to už by bylo lepší mlčet.
I kdyby nic jiného, tápeme, na co se nyní zeptat, abychom nedostali jen další vyhýbavou odpověď. Skoro to volá po filmovém: „Máte ještě šéfdesignéra? A mohli bychom ho vidět?” Třeba nám někoho ukážou. Zatím platí jen tolik, že McGoverna už pár pátků nikdo neviděl a nevíme ani o médiu, kterému by se podařilo vstoupit s ním v jiný kontakt. Něco se jistě děje, ale co?
Co se momentálně děje s Gerrym McGovernem, je otázkou. Chování JLR v této záležitosti je ale krajně podezřelé. Foto: Jaguar Land Rover
Zdroj: Jaguar Land Rover
